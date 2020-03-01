 Раде предлагают утвердить наказание за оскорбление военных ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Законопроект №3102 уже зарегистрирован на сайте парламента. Среди инициаторов законопроекта как депутаты "Слуги народа", так и нардепы от других фракций.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня часто звучат оскорбления в сторону военных ВСУ: это неприемлемо и возмутительно.
Публичное глумление над военными ВСУ и их формой предлагают наказывать штрафом в размере 850 гривен, или общественными работами сроком от 60 до 240 часов. Совершение глумления в дни чествования памяти героев украинско-российской войны, или других важных для украинского войска дат, может привести к аресту сроком до 6 месяцев, или лишению свободы сроком до 2 лет.
Законопроект, в случае его принятия, должен стать превентивной мерой для недопущения подобных действий.
І лише ті, хто голосував за свиночолого хряка - класні посони! Так?
вони своїм вибором зє поца наказали самі себе. їм удачі!
Що Ти Там Бачив, Ідіот, В Очах Путіна? Зазирни В Ствол Арти, Що Лупить По Нашим. Що Ти Тепер Розповіси?, - Бабіч
18.02.2020 Newsnet
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Російсько-окупаційні війська знахабніли.
Знахабніли до того, що після артпідготовки перейшли до відкритої спроби
проломити нашу оборону.
В тому числі там, де сталося «розведення до миру». І де «імітація верховного головнокомандувача» особисто гарантувала всім мир і спокій.
Так, там стоять відмінні бойові бригади. Які дадуть відсіч, і спитають з противника по-повній.
Тільки ось, яку ціну вони заплатять?
І як миттєво перейти до пі**орезу, коли тебе багато місяців б'ють по руках, і розповідають про «шлях до миру та злагоди»?
Коли ми говорили, що платити за загравання з ворогом будуть військові - нас не хотіли чути.
Що тепер розповість нікчема, у якого в голові війна закінчилася?
Ви можете віднести ці слова до суду. Але якщо вже ти, клоун, почав говорити про «війну в голові» - не хочеш спробувати, як там розривається одна з 120-х , падаючих на пацанів?
Або «вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів» - про який пишуть в зведенні?
Що ти там бачив, ідіот, в очах путина?
Зазирни в ствол арти, що лупить по нашим. Правда - там.
Вийди, і скажи знову - про розведення, про те, що скоротилися обстріли, і про шлях до миру. і про «сумісне патрулювання». Сьогодні вийди. І зачитай особисто зведення про втрати.
Вибачте, пацани, що вже не з вами. Мені соромно за це. І соромно за те, що ми допустили весь цей довбаний сюр. За який заплатите знову ви.
Нам треба робити висновки. Нам треба робити щось більше, ніж висновки.
Тому, що все це - тільки початок проблем до яких нас свідомо вели.
Бережи вас Бог,хлопці.
А НЕОДНОКРАТНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ ВОЕННЫХ МАРШРУТЧИКАМИ ТО БЫЛИ НЕОСКОРБЛЕНИЯ ДЛЯ ВАС ЛЖЕПАТРИОТОВ??????
КАК ЖЕ ВЫ ПРАВДУ ТО БОИТЕСЬ. 😂😅😂
НАКАЗАНИЕ БОЛЬШИМ ШТРАФОМ( от 1000 евро)- лучшее средство в воспитании адекватности ,
Если нет денег - существуют ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ , Как то Пэрис Хилтон ( наследницу империи гостиниц) арестовали за вождение в пьяном виде и т к жто было не впервой и штраф не помогал , то месяц ( вроде) сидела в тюрьме И МЕЛА ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ
Если вы РЕАЛЬНО живете в ЕС , да ещё в Германии: то знаете какие большие штрафы и как они хорошо обеспечивают порядок
ЭТО только кацапня сначала в ЕС на распальцовке, а как получат первый штраф - сразу утихают
А над рюкзаками можно?
1. Верните Суды чести.
2. Верните военные трибуналы с избранными заседателями
3. Верните военные комендатуры и военные прокуратуры.
4. Освободите военнослужащих от административных наказаний - только Дисциплинарный устав и трибунал.
5. Верните дисбаты.
6. Дайте право на ношение личного оружия.
И вы получите сословие, которое будет способно защитить страну, без помощи Коломойского.
А иначе, как говно не называй, оно повидлом не станет!
Вам передали країну з профіцитним бюджетом та економікою, яка потрошки зростала кілька кварталів підряд,а ви"молоді прахвісіанали", все просрали, але вам цього мало-зараз"крєпкіх хазяйственнікав" всунете, щоб остаточно все добити!
Посмотрите это видео до конца- ВОТ ЕВРОПЕЙСКИЙ НАРОД УКРАИНЫ. Его не допускают к власти , в КАБМИНЫ, в Раду , в АП . Просто изучите национальный состав и биографии всех представителей власти и менеджмента
https://youtu.be/wXNfdp9lbOc
Так повагу до тіла в уніформі не можна піднімати..
-от цікаво, це в якому середовищі перебувають автори «запіські»?
Деякі примати вважають себе людьми але фактично імітують людину виключно подібністю фізичного тіла. По факту це просто гомо еректуси (наприклад слуги урода).
( ну для кого-то украинцы- черти, да зебебики ?)