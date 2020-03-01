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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24455) законопроект (2348) военнослужащие (4447)

 Раде предлагают утвердить наказание за оскорбление военных ВСУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за публичное глумление над военнослужащими ВСУ, военной формой одежды или знаками различия военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Законопроект №3102 уже зарегистрирован на сайте парламента. Среди инициаторов законопроекта как депутаты "Слуги народа", так и нардепы от других фракций.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня часто звучат оскорбления в сторону военных ВСУ: это неприемлемо и возмутительно.

Публичное глумление над военными ВСУ и их формой предлагают наказывать штрафом в размере 850 гривен, или общественными работами сроком от 60 до 240 часов. Совершение глумления в дни чествования памяти героев украинско-российской войны, или других важных для украинского войска дат, может привести к аресту сроком до 6 месяцев, или лишению свободы сроком до 2 лет.

Законопроект, в случае его принятия, должен стать превентивной мерой для недопущения подобных действий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178687
 
   
 Топ комментарии
 
Розстрілювати на місці. Ображати воїнів може тільки ворог.
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Совет пиджакам от Версачи в системе Высшего Главнокомандования...
1. Верните Суды чести.
2. Верните военные трибуналы с избранными заседателями
3. Верните военные комендатуры и военные прокуратуры.
4. Освободите военнослужащих от административных наказаний - только Дисциплинарный устав и трибунал.
5. Верните дисбаты.
6. Дайте право на ношение личного оружия.
И вы получите сословие, которое будет способно защитить страну, без помощи Коломойского.
А иначе, как говно не называй, оно повидлом не станет!
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Розстрілювати на місці. Ображати воїнів може тільки ворог.
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Нагадай: хто тут аж сцявся від радості, коли одне тіло воїнів ВСУ "ублюдками" назвало? То не ти був часом, ні?
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я тобі ще раз повторю, особисто мою думку- ті хто проголосував за зє є ублюдки. і поясню чого, бо вони не захотіли покращень, вони зараз отримують совок і сраний руській мір.
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"- ті хто проголосував за зє є ублюдки."©
І лише ті, хто голосував за свиночолого хряка - класні посони! Так?
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ні, в першому турі я голосував за Кошулинського, в другому за Порошенка, і мені за свій вибір не стидно.
вони своїм вибором зє поца наказали самі себе. їм удачі!
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От кому ти тут триндиш за "Кошулінського", якщо ти вже рік назад тут сраку за свиночолого рвав?
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Раді пропонують затвердити покарання за образу військових ЗСУ - Цензор.НЕТ 192

Що Ти Там Бачив, Ідіот, В Очах Путіна? Зазирни В Ствол Арти, Що Лупить По Нашим. Що Ти Тепер Розповіси?, - Бабіч
18.02.2020 Newsnet

5.9k

Російсько-окупаційні війська знахабніли.
Знахабніли до того, що після артпідготовки перейшли до відкритої спроби
проломити нашу оборону.
В тому числі там, де сталося «розведення до миру». І де «імітація верховного головнокомандувача» особисто гарантувала всім мир і спокій.
Так, там стоять відмінні бойові бригади. Які дадуть відсіч, і спитають з противника по-повній.
Тільки ось, яку ціну вони заплатять?
І як миттєво перейти до пі**орезу, коли тебе багато місяців б'ють по руках, і розповідають про «шлях до миру та злагоди»?
Коли ми говорили, що платити за загравання з ворогом будуть військові - нас не хотіли чути.
Що тепер розповість нікчема, у якого в голові війна закінчилася?
Ви можете віднести ці слова до суду. Але якщо вже ти, клоун, почав говорити про «війну в голові» - не хочеш спробувати, як там розривається одна з 120-х , падаючих на пацанів?
Або «вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів» - про який пишуть в зведенні?
Що ти там бачив, ідіот, в очах путина?
Зазирни в ствол арти, що лупить по нашим. Правда - там.
Вийди, і скажи знову - про розведення, про те, що скоротилися обстріли, і про шлях до миру. і про «сумісне патрулювання». Сьогодні вийди. І зачитай особисто зведення про втрати.
Вибачте, пацани, що вже не з вами. Мені соромно за це. І соромно за те, що ми допустили весь цей довбаний сюр. За який заплатите знову ви.
Нам треба робити висновки. Нам треба робити щось більше, ніж висновки.
Тому, що все це - тільки початок проблем до яких нас свідомо вели.
Бережи вас Бог,хлопці.
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Малоросс, как называют в любой стране военнослужащего, который голосует за то, чтобы просто перестать стрелять во врага?
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Не перекручуй, бо кацапи перекрутили давнє прислів'я:"Про мертвих або добре, або нічого крім правди".
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Раньше авторитет завоёвывали реальными делами, поступками, результатом. А сейчас, какой-то дядя решил, вписали это в закон и все должны уважать непонятно кого. Усильте контроль за СМИ, дабы не распространяли пропагандонские фэйки, а люди сами разберутся кого уважать, а кого нет.
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Вы опять предлагаете запретить свободу слова в СМИ ? Бородянский- это Вы тут дуркуете?
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Если всё нормально прописать, будет годный закон... Да только есть сомнение в способности зеко-манды это сделать... Раде предлагают утвердить наказание за оскорбление военных ВСУ - Цензор.НЕТ 1850
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А ПрИ ПоРоХє нІкАмУ і в гОлАвУ нІпРіХаДіЛа асКаРбЛяТь вАєНнИх.
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ТА ТЫ ШО???????
А НЕОДНОКРАТНЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ ВОЕННЫХ МАРШРУТЧИКАМИ ТО БЫЛИ НЕОСКОРБЛЕНИЯ ДЛЯ ВАС ЛЖЕПАТРИОТОВ??????
КАК ЖЕ ВЫ ПРАВДУ ТО БОИТЕСЬ. 😂😅😂
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Приймати такий закон нікому і в голову не приходило, бо військових всі поважали окрім вати. Ну то таке. Наведи факт де Юлька була проти цього. Раді пропонують затвердити покарання за образу військових ЗСУ - Цензор.НЕТ 3025
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Вообще в ЕС за оскорбление полиции и военных существует штрафы.

НАКАЗАНИЕ БОЛЬШИМ ШТРАФОМ( от 1000 евро)- лучшее средство в воспитании адекватности ,
Если нет денег - существуют ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ , Как то Пэрис Хилтон ( наследницу империи гостиниц) арестовали за вождение в пьяном виде и т к жто было не впервой и штраф не помогал , то месяц ( вроде) сидела в тюрьме И МЕЛА ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ
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Полиции да, про военных придумала уже. В Европе военные не ходят в форме просто так, как это принято в совковских странах. Откинуться из армии и ходят потом ещё годами в форме. Привлекая внимание будто им все должны.
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И шо ? Штрафы не нужны???

Если вы РЕАЛЬНО живете в ЕС , да ещё в Германии: то знаете какие большие штрафы и как они хорошо обеспечивают порядок
ЭТО только кацапня сначала в ЕС на распальцовке, а как получат первый штраф - сразу утихают
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А глумление над формой,это как?
А над рюкзаками можно?
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Т.к. Зелемойцский не служил в армии, то присягу на верность Украине не принимал...
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Проштрафувати його на 800 грн за кожного солдата . Це для нього сємєчкі.
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Так, что после принятия закона зе посадят? Обьяснят , что таки лошара.
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Совет пиджакам от Версачи в системе Высшего Главнокомандования...
1. Верните Суды чести.
2. Верните военные трибуналы с избранными заседателями
3. Верните военные комендатуры и военные прокуратуры.
4. Освободите военнослужащих от административных наказаний - только Дисциплинарный устав и трибунал.
5. Верните дисбаты.
6. Дайте право на ношение личного оружия.
И вы получите сословие, которое будет способно защитить страну, без помощи Коломойского.
А иначе, как говно не называй, оно повидлом не станет!
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Чиновников не привозят в гробах с Донбаса, как и воров. А если вор в мантии судит военного, то тогда и оказывается, что у армии нет аккумуляторов, топлива и патронов - ибо договорились и раздерибанили вор в мантии с вором в погонах, поделившись с чиновником.
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Получился царская армия, которая в итоге никого и не защитила. Частично я с тобой согласен, но надо учитивать и передовой мировой опыт, например Израиля или Швейцарии. Я ЗА ношения оружия.
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Получится просто армия, в отличие от полубандитского ополчения.
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Совокк. Особливо військоаих прокуратур. Знаємо їх, плавали.
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Так ніхто ж, більше "Блазня", з "блазенятами", ВСУ не ображає... Вони що, самі на себе, в суди, подаватимуть?!!!
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Щоб тобі відповісти, змушений був у "спам" лізти - хтось тебе "на смітник викинуть", устиг... "НАЙЩУРІШИЙ лахтинський батрак" - Гугл-перекладач поправ... "ВнутріМКАДдя" виглядає...
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Главное, что бы это не распространялось на коррупционеров...
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Блин, а можно еще закон о всеобщем счастье и запрете думать о плохом?
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Закон о запрещении игры членом на пианино. Исключение - *************
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-- мимикрируют, падлы -- под рейтинг ботву косят, суки!
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Хто створив цю кризу,виродки?
Вам передали країну з профіцитним бюджетом та економікою, яка потрошки зростала кілька кварталів підряд,а ви"молоді прахвісіанали", все просрали, але вам цього мало-зараз"крєпкіх хазяйственнікав" всунете, щоб остаточно все добити!
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Я б не радів завчасно. ЗЕмалароси випишуть його так, аби було.
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Смотрите а верховный главнокомандующий (в нашем случае говнокомандующий( военный или нет? Бубочка под себя закон пишет!
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Боится шо его из маршруток будут выгонять 😀😀😀?
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ЦейДень 1.3.2014 - фактичне оголошення війни Москвою, Рада Федерації надала Путіну дозвіл на застосування армії РФ на території України
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генерал Марченко, Антоненко(Ріф), Маруся Звіробій, зеленське ти готовий відповісти?
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Товаріщ преЗЕдент, а чому інформація про вашу освіту на сторінці президента відрізняється від інформації з Вікіпедії? Криворізький економічний інститут є відокремленим структурним підрозділом КНЕУ і знаходиться явно не в Києві.
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А "какая разница"? Если оно в элементарных правовых вопросах не разбирается,Оно в КВНовской бурсе училось,тем более па па прохвессор.
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Якщо образив воїна ЗСУ, шуруй на передову.
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Поліція має бути не аваківська, яка шиє дуті справи військовикам і волонтерам, а патріотична. Всіх цих українофобських "авакових" треба гнати з поліції поганою лопатою по іплу
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ЗРЕМЛЬ объявил не существующим народ Украины и не имеющим право на свою страну и малороссийское было радостно поддержало ТЕЗУ и вопит про фашистов и нациков на западе Украины
Посмотрите это видео до конца- ВОТ ЕВРОПЕЙСКИЙ НАРОД УКРАИНЫ. Его не допускают к власти , в КАБМИНЫ, в Раду , в АП . Просто изучите национальный состав и биографии всех представителей власти и менеджмента

https://youtu.be/wXNfdp9lbOc
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В державному оборонному замовленні не виділено гроші на ********** - вот это оскарбление военных.
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Відволікання уваги від проблем в ВСУ..
Так повагу до тіла в уніформі не можна піднімати..
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"Военную службу в ВС Украины не проходил. Для призыва по мобилизации гражданину Зеленскому направлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский в военный комиссариат по его вызовам не прибывал", - Министерство обороны Украины (апрель 2019г).
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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня часто звучат оскорбления в сторону военных ВСУ: это неприемлемо и возмутительно.Источник: https://censor.net.ua/n3178687
-от цікаво, це в якому середовищі перебувають автори «запіські»?
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Государство шестой год воюет с оккупантом Россией,какие оскорбления? может у нас в стране много подсадного населения,которое показывает панически нашу Украинскую армию как армию оплачиваемых наёмников и подсадной народ Украины подогревает среду для внешнего нашего врага. Украинский народ доверяет своей армии даже больше чем сменному государственному менеджеру и это при родне, у московской Орды и у её вассалов ,там всё по другому...там кто у власти ,они там до смерти пока не вынесут..Назарбаев,Хутин, Лукашов(ин) .. Раді пропонують затвердити покарання за образу військових ЗСУ - Цензор.НЕТ 5792
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Цікаво хто б увів відповідальність за наругу над людиною як такою?
Деякі примати вважають себе людьми але фактично імітують людину виключно подібністю фізичного тіла. По факту це просто гомо еректуси (наприклад слуги урода).
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Вбили 33 турецьких солдатів у Сірії - Ердоган оголосив війну. Кожен день русня убиває українських воїнів на українській землі - зелена срань здає позиції, "нада прєкратіть стрєлять" і миру мир. Ось і вся різниця - хто президент, а хто зрадник.
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Вот вам и разница между совком и развитой цивиллизовангой страной.
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РАЗНИЦА В ОТНОШЕНИИ К СВОИМ ГРАЖДАНАМ
( ну для кого-то украинцы- черти, да зебебики ?)
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Це помилка. Такі речі треба робити на рівні не законів, а непублічними циркулярами. На рівні закону треба внести в ККУ статтю за заперечення російської агресії. Різні "рабіновічі" мають бути на нарах за свою антиукраїнську діяльність.
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ті #українські спортсмени, які їздять на змагання у #Росію - кидають з тилу бомби в українські окопи на фронті російсько-української війни.
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Скажи менi, як ти ставишся до України, i я скажу, як я ставлюсь до тебе
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«Россия - убийца»: в Турции прошел митинг против оккупации Крыма.
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ЦЕ явно про те, як недавно були названі ті військові, які голосували за уклоніста. А чи не є глумом над військовими заборона визволяти від окупантів окуповану територію власної держави?
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В России есть СМИ ? Турция похоронили 35 Героев убитых через России какого члена делают Российские Провокаторы Ублюдки в Анкаре ?
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Что делает турецкая солдатня на суверенной земле Сирии?
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Военнослужащих нужно защищать и беречь, а то обидятся и домой разойдутся.
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