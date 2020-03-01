 Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое повреждение

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, сообщает Цензор.НЕТ.
Тринадцать обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: два раза рядом с Невельским, дважды неподалеку от Красногоровки, два раза в районе населенного пункта Лебединское, вблизи Павлополя, трижды рядом с Марьинкой и два раза в районе населенного пункта Пески.
Также по нашим позициям велся снайперский огонь и стреляли неподалеку от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел шесть обстрелов наших позиций вблизи Травневого, четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово и рядом с Крымским.
"Вчера противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Осуществление пропуска на этом КПВВ временно прекращено. Решением Командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения", - добавили в штабе ООС.
В результате вражеских обстрелов 29 февраля два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое повреждение.
С начала этих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет.
По информации, которая идет от людей на местах, начались массированные удары турецкой артиллерии и авиации уже не только в районе Идлиба, а вдоль всей зоны деэскалации. Собственно говоря, это Эрдоган и обещал. Вокруг Идлиба был замес из-за атаки на турецких военных и это была просто ответная реакция, но локального характера, а вот теперь пошло настоящее взрослое валево.
Что известно на эти минуты. В небо Сирии вошли уже не только дроны, но и самолеты Турецких ВВС. Якобы, они уж сожгли большую колонну техники, шедшую по шоссе М5 в сторону Саракиб-Идлиб. Кроме того, особое внимание уделяется уничтожению аэродромов, которые противник так или иначе использовал для нападения на объекты в зоне деэскалации. Пока ничего не известно о воздушных боях с российской авиацией, но уже известно о том, что у границы Сирии барражирует как минимум два летающих танкера, которые будут заправлять истребители в воздухе.
Сирийское телевидение уже подтверждает массированные удары по объектам режима и передает, что готовятся удары уже по турецкой территории. Турки заблаговременно развернули всю имеющуюся у них ПВО вдоль границы с Сирией.
Что самое интересное, уже идут сообщения о том, что якобы удары уже нанесены по военным объектам в Латакии - вотчине россиян. Значит ли это, что и авиабаза Хмеймим стала законной целью - узнаем чуть позже, а пока - ситуация только набирает обороты.источник - ЛО
На жаль ніяке примирення з росією не можливе. І українці до цього повинні бути готові. Але у нас бубочка, а не Ердоган.І цим все сказано.