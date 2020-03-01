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 Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое повреждение

29 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, а с начала этих суток выпустили 2 мины из 82-мм миномета и вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

Тринадцать обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: два раза рядом с Невельским, дважды неподалеку от Красногоровки, два раза в районе населенного пункта Лебединское, вблизи Павлополя, трижды рядом с Марьинкой и два раза в районе населенного пункта Пески.

Также по нашим позициям велся снайперский огонь и стреляли неподалеку от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел шесть обстрелов наших позиций вблизи Травневого, четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово и рядом с Крымским.

"Вчера противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Осуществление пропуска на этом КПВВ временно прекращено. Решением Командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения", - добавили в штабе ООС.

В результате вражеских обстрелов 29 февраля два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое повреждение.

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С начала этих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет.

Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое повреждение 01
Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое повреждение 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178686
 
 
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Как не увидеть - сепары заняли наши обустроенные позиции.
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Похоже на то, что многие не восприняли всерьез ультиматум Эрдогана, который он выставил балалаечникам, чтобы они забрали своих ихтамнетов и вышли за пределы зоны деэскалации до конца месяца. Конец месяца истек полчаса назад и похоже - турецкие военные сделали «Кошмар на улице Вязов -2».
По информации, которая идет от людей на местах, начались массированные удары турецкой артиллерии и авиации уже не только в районе Идлиба, а вдоль всей зоны деэскалации. Собственно говоря, это Эрдоган и обещал. Вокруг Идлиба был замес из-за атаки на турецких военных и это была просто ответная реакция, но локального характера, а вот теперь пошло настоящее взрослое валево.
Что известно на эти минуты. В небо Сирии вошли уже не только дроны, но и самолеты Турецких ВВС. Якобы, они уж сожгли большую колонну техники, шедшую по шоссе М5 в сторону Саракиб-Идлиб. Кроме того, особое внимание уделяется уничтожению аэродромов, которые противник так или иначе использовал для нападения на объекты в зоне деэскалации. Пока ничего не известно о воздушных боях с российской авиацией, но уже известно о том, что у границы Сирии барражирует как минимум два летающих танкера, которые будут заправлять истребители в воздухе.
Сирийское телевидение уже подтверждает массированные удары по объектам режима и передает, что готовятся удары уже по турецкой территории. Турки заблаговременно развернули всю имеющуюся у них ПВО вдоль границы с Сирией.
Что самое интересное, уже идут сообщения о том, что якобы удары уже нанесены по военным объектам в Латакии - вотчине россиян. Значит ли это, что и авиабаза Хмеймим стала законной целью - узнаем чуть позже, а пока - ситуация только набирает обороты.источник - ЛО
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Кто-нить видит эффект от зелёного разводняка? Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое поражение - Цензор.НЕТ 3934
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Как не увидеть - сепары заняли наши обустроенные позиции.
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Не бачать ті, хто привів Зе до влади.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Спочивай з миром, Воїн України!!! ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! Ну а расії кляті у тисячікрат відхватити те, що вона принесла в Україну!!!! Свободу республікам Сибіру та Кавказу!!!
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У чеченців є прислів'я: «Війну можна зупинити тільки війною». Це особливо стосується відносин з росіянами. Росіянин буде агресивно наступати і нахабніти настільки, наскільки йому дозволяють.
На жаль ніяке примирення з росією не можливе. І українці до цього повинні бути готові. Але у нас бубочка, а не Ердоган.І цим все сказано.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость

Ворог учора 19 разів обстріляв позиції ОС: 2 бійці зазнали поранень, 1 - бойового ураження - Цензор.НЕТ 8097
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провокационный огонь, запрещенные вооружения, ранения, боевые поражения, конфликт на Донбассе. Эзопов езыг.
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Ще ніхто не назвав це війною, тому і конфлікт. Хто з ким конфліктує - ХЗ. Ара хам і я підтвердять.
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А как это понять - ранение и боевое поражение, в чём разница?
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Сплошное нытье, не воюют , а ноют, и парарельно смотрим на Турцию в Сирии как мочит кацапов???
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