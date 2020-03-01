EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  473  9
Все про:Россия (75076) Сурков (265) Стефанчук Руслан (134)

 Сурков - политический лузер, его "влажные фантазии" пусть останутся при нем, - "слуга народа" Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков является "политическом лузером".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

По его словам, личность бывшего российского чиновника и его недавнее интервью, в котором он допустил шовинистические высказывания в адрес Украины, недостойны обсуждения.

"Я глубоко убежден, что мелкий шовинистический КГБист, который проиграл подковерную борьбу даже в своих стенах, не достоин того, чтобы украинцы комментировали его видение. Он - политический лузер в своем государстве", - заявил Стефанчук.

Вице-спикер украинского парламента считает, что с помощью провокационного интервью Сурков хотел "привлечь к себе внимание".

"Я не хотел бы комментировать чьи-то, как говорится, "влажные фантазии" - пусть они останутся при нем. ... Шавки потявкают, а караван идет", - добавил Стефанчук.

Напомним, ранее Сурков дал интервью, в котором заявил, что Украины нет и Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав.

А также заявил, что принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков о "перлах" Суркова: "Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста"

Источник: https://censor.net.ua/n3178681
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жирная свыня рассуждает об крутом петухе!

...надо подумать, кого слухать? *)
 показать весь комментарий
 
 
Сурков пусть занимается чеченским независимым от Московии государством, молодое чеченское население уже подросло и может за один день захватить Москву,где они как будто охраняют покой кремлёвского Фюрера,по вине которого были убиты все их родители в двух чеченских войнах.
 показать весь комментарий
 
"В Женеве совершено покушение на главу МИД РФ Лаврова, Захарова получила ранения", - Василь Рибніков________«Хахляцкое влияние на Грузию не вызывает сомнений ни у одного здравомыслящего русского человека, оно бросается в глаза так же беспощадно, как грузинская журналистка бросала в глаз Лаврова свой остро заточенный микрофон, смазанный никотином: она где-то вычитала, что капля никотина убивает лошадь, но оказалось, что это неправда. Возможно, эти женщины были из отряда грузинских снайперов Парубия, и даже скорее всего. «Грузию «разогрели» до реального нападения на Лаврова», - бьет тревогу российская пресса. И действительно, киевская хунта напала на Россию оттуда, откуда никто не ожидал...»
 показать весь комментарий
 
 
стефан о сурке? - та вы же одинаковые, кацапня....
 показать весь комментарий
 
"Я глубоко убежден, что мелкий шовинистический КГБист, который проиграл подковерную борьбу даже в своих стенах, не достоин того, чтобы украинцы комментировали его видение. Он - политический лузер в своем государстве", - заявил Стефанчук. Источник: https://censor.net.ua/n3178681»
А Стефанчук, нє кєргуду, що Сурков лише ретранслював сказане великим шовіністичним лузєром КГБістом?
А про те, як Путін, пояснював, що Україна, то «окраїна» ?
СлабО пояснити Путіну, що Русь-Україна, «окраїна», це якщо брати її по відношенню до кордону Московського Улусу?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх