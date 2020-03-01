 Сурков - политический лузер, его "влажные фантазии" пусть останутся при нем, - "слуга народа" Стефанчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

По его словам, личность бывшего российского чиновника и его недавнее интервью, в котором он допустил шовинистические высказывания в адрес Украины, недостойны обсуждения.

"Я глубоко убежден, что мелкий шовинистический КГБист, который проиграл подковерную борьбу даже в своих стенах, не достоин того, чтобы украинцы комментировали его видение. Он - политический лузер в своем государстве", - заявил Стефанчук.

Вице-спикер украинского парламента считает, что с помощью провокационного интервью Сурков хотел "привлечь к себе внимание".

"Я не хотел бы комментировать чьи-то, как говорится, "влажные фантазии" - пусть они останутся при нем. ... Шавки потявкают, а караван идет", - добавил Стефанчук.

Напомним, ранее Сурков дал интервью, в котором заявил, что Украины нет и Донбасс не заслуживает такого унижения, как вернуться в ее состав.

А также заявил, что принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод.

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