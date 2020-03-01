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 Политика Украины
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 МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что внешнеполитическое ведомство не получало приглашения от Российской Федерации на участие президента Владимира Зеленского в параде 9 мая в Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в интервью на телеканале "Украина 24".

На вопрос о действиях украинской власти, если бы Украине прислали приглашение принять участие в параде в Москве 9 мая, Пристайко ответил: "Приглашение не приходило. Это - первое. Оно, конечно, придет по дипломатическим каналам. Нам не поступало. Мы бы передали президенту Зеленскому, если бы оно поступило".

При этом он отметил, что не удивится, если россияне по определенным политическим причинам "закинут такую штуку".

"И они часто это делают. Например, они поздравляют с Рождеством Христовым, как бы ничего не произошло, и эти потерянные души не идут против всей Христовой морали и идеи", - подчеркнул министр.

"И я не удивлюсь, если они это сделают. Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая (в Москве - УНИАН), мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что, наконец, континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", - заявил глава МИД.

Он добавил: "Мы вообще называем наш конфликт - это последняя война на европейском континенте. Мы хотели бы верить, что это будет последняя война, мы немного уже переросли то, чтобы забирать друг у друга территории и убивать массово, просто войска на войска".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы администрации Путина Козак может продвигать идею федерализации Украины, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3178680
 
 
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Та воно і без запрошення попреться... МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8521
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Зелю уже даже братья россияне нах послали МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3673 МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8731
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Нікогда! На фото він обіжений сильно! МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6202
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Та воно і без запрошення попреться... МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8521
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Зелю уже даже братья россияне нах послали МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3673
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А от Міша Порошенко в Англії з рашистами на концерті лобизався. Його не пошлють, як і його батечка, свої, як не як.
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Свого часу ганялись за дітьми Ющенка, зараз Порошенка.
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Вова подходіт за рояль-снімаєт с клавішей вуаль -і .......
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Антитоталітарний кліп групи Feud (Боснія та Герцеговина) - тему розкрито потужно. І що характерно, у кацапів приблизно щось таке зараз і формується... якийсь потворний мутант...
FEUD - Vlast
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Ви самі напрошуєтесь такими заявами?
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Сообщают, что приглашение не получили, может кто-то забыл выслать, или потерялось по дороге...
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МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко

То-то Зеля грустный на фотографии.
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Теплится надежда, что с горя пойдёт удавится... МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8931
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- Утопится! - решили в третьем пенале.
Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями..
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А если бы получил,то клоун поскакал на московию
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В Анкаре напали на квартиры сотрудников российского СМИ.

https://lenta.ru/news/2020/03/01/ankara/

ЦЕНЗОР ЗА ФОТО БУБОЧКИ ЗАЧЕТ=))
расстроился бедняжка=))
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Вот это у володи пукан теперь срывает)))
небось пустил скупую мужскую слезу в жилетку бени МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2807
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Ничего страшного, по звонку от карлика снова полетит самолет
из Омана. А рашисты за дедов собьют
опять какой-то пассажирский борт, наверное немецкий.
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На кацапТВ заявили, що Зеленський скасував в Україні "празднік пабєдобєсія". Отримав насолоду, дивлячись на реакцію біснуватих рашистів.
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Маргарет Тетчер казала: «З Россією краще бути ворогом, ніж другом. Бо ворогам вона платить гроші, сподіваючись їх підкупити, а от друзів тупо зраджує.»
От, і Зеленський, як приклад.
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"Оно(приглашение), конечно, придет по дипломатическим каналам..." - Вроде чётко озвучена позиция или вы статью не осилили?
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Если Зеленский попрётся- то Порошенко, по своей простоте, приедет ещё раньше. У него после проигрыша на выборах, развился комплекс "а как же я??" МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1640
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Вадим, хватит топить пороха- люди прочитав твой тупой коммент, поймут, какая субстанция представляет из себя "петинская электоральная база" и очередной раз убедятся в правильности их выбора весной 2019года..
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убеждайся в правильности своего выбора сколько хлчешь, я только за чтобы ты все сполна прочувствовал )
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и вот опять???....- зачем ты кошмаришь читателей своей орфографией! Хватит топить отца нации!))
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дурак учится на своих ошибках, умный на чужих, идиот - не учится никогда... Как итог- 8%!
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А чо, нехай присилають запрошення..
Нехай і поїде..
І щось там запалає..чи потоне..чи вибухне..
Буде якась користь..
Тренування вже було..
🤗
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а разница то какая?
наш осел сам ***** отзвонится... - бо у их диды....
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но зеля все равно поедет, чтобы от-сать куйлу ради примирения в глазах
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Никто Зелю, на шаманские шабаши, приглашать не будет! -- он ещё ничего, никому не доказал... -- завалит Украину -- ему зачёт! ...если выживет...
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