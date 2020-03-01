 МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в интервью на телеканале "Украина 24".

На вопрос о действиях украинской власти, если бы Украине прислали приглашение принять участие в параде в Москве 9 мая, Пристайко ответил: "Приглашение не приходило. Это - первое. Оно, конечно, придет по дипломатическим каналам. Нам не поступало. Мы бы передали президенту Зеленскому, если бы оно поступило".

При этом он отметил, что не удивится, если россияне по определенным политическим причинам "закинут такую штуку".

"И они часто это делают. Например, они поздравляют с Рождеством Христовым, как бы ничего не произошло, и эти потерянные души не идут против всей Христовой морали и идеи", - подчеркнул министр.

"И я не удивлюсь, если они это сделают. Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая (в Москве - УНИАН), мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что, наконец, континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", - заявил глава МИД.

Он добавил: "Мы вообще называем наш конфликт - это последняя война на европейском континенте. Мы хотели бы верить, что это будет последняя война, мы немного уже переросли то, чтобы забирать друг у друга территории и убивать массово, просто войска на войска".

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