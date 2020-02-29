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 В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС

Мальчик 2011 г.р. пострадал в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел в проулке в г. Днепр.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в городе Днепр около 11:00 произошел взрыв в переулке Рубиновый. Есть пострадавший - мальчик 2011 рождения", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу на ул. Космическую.

Предварительно известно, что пострадавший мальчик нашел предмет, похожий на трубку, в проходе между домом и начал ее разбирать.

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В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178679
 
 
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будьте вы прокляты, кацапня, со своим срусским миром и минами...
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пацаненку спать, кушать и выздоравливать.....
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скільки ще відірваних кінцівок дітей та гірких сліз батьків мають вплинути на свідомість українців "що таке русский мир" ?
50% українців вважають росіян братським народом.....

до 2014 в Україні такого не можна було уявити
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То ти ще молода... До кінця 60-х років мало на щомісяця пацани знаходили в пісках "подарунки" 2-ї світової та часто на них підривались. Протягом 70-х ця страшна статистика трохи порідшала... Тепер завдяки гебенявій кремляді ***** та його ************ лихі часи повертаються В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2486 В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2982 В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9020
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будьте вы прокляты, кацапня, со своим срусским миром и минами...
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пацаненку спать, кушать и выздоравливать.....
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Маленький мальчик гранату нашел,
В сумку засунул и в школу пошел.
К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи.
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ужас, ребенка жаль и его родителей.. хоть бы спасли ребенка..
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Конечности иногда удается пришить. Днепр - крупный город, нейрохирург найдетсяВ результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2692
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"проводится ампутация остатков нижней трети конечности"
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малече війни України та клятой расії... ((( Одужання малому(((
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сценарий для донбасни на 100 лет, с подарками которые они по указке коцорылых себе заложили
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