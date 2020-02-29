 В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в городе Днепр около 11:00 произошел взрыв в переулке Рубиновый. Есть пострадавший - мальчик 2011 рождения", - говорится в сообщении.
Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота.
Мальчика госпитализировали в детскую больницу на ул. Космическую.
Предварительно известно, что пострадавший мальчик нашел предмет, похожий на трубку, в проходе между домом и начал ее разбирать.
50% українців вважають росіян братським народом.....
до 2014 в Україні такого не можна було уявити
В сумку засунул и в школу пошел.
К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи.