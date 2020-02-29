 Потери оккупантов на Донбассе в феврале составили 38 человек, - штаб ООС

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

По подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск в течение февраля 2020 составили:

безвозвратные - 38 человек;

раненые и травмированные - 44 человека;

вооружение и военная техника - 5 единиц, в частности, повреждена одну станцию РЭБ.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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