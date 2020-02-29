 Потери оккупантов на Донбассе в феврале составили 38 человек, - штаб ООС

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
По подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск в течение февраля 2020 составили:
безвозвратные - 38 человек;
раненые и травмированные - 44 человека;
вооружение и военная техника - 5 единиц, в частности, повреждена одну станцию РЭБ.
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Маловато будет
Захерячте их в котел.За Иловайск,Дебальцево...
зруйнований турецькою авіацією комплекс зі створення хімічної зброї знаходився в 13 кілометрах на південь від Алеппо.
Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
#200_бригада 26.02.20 Свинарчук "Кабан" Дмитрий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. За инфу спасибо
@666_mancer
вроде 42 - письнул и пашел в патруль...
рубаха нужна ота ярко синяя - и бздынь - ты не замечен снайперами....
от хвашизьму … потом скиздить «асвабаждённае»
- проведя рейхферендумъ среди асвабаждённых…потом до самой смерти зайопывать асвабаждённых сваими дидами...
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
А украинский народ все так и будет выбирать себе презиков среди мусорного отребья чужих народов...
Нужно у турок попросить их Эрдогана взаймы, когда Зе-лох здрыснит....
Хотя, наше убожество на такое разве способно..!?
https://twitter.com/StasSwanky/status/1233857020119437312
-- при разведении и прекращении...