 Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
В субботу представители здравоохранения сообщили, что мужчина в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон стал первым пациентом с коронавирусом, умершим в Соединенных Штатах.
"Это печальный день в нашем штате, когда мы узнаем, что вашингтонец умер от Covid-19", - говорится в заявлении губернатора Вашингтона Джея Инсли.
Отмечается, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован также в штате Вашингтон.
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