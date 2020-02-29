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 Происшествия, За рубежом
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 Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США

В Киркленде, штат Вашингтон зафиксирован первый в США случай смерти от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

В субботу представители здравоохранения сообщили, что мужчина в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон стал первым пациентом с коронавирусом, умершим в Соединенных Штатах.

"Это печальный день в нашем штате, когда мы узнаем, что вашингтонец умер от Covid-19", - говорится в заявлении губернатора Вашингтона Джея Инсли. 

Отмечается, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован также в штате Вашингтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Искренняя благодарность за неоценимое сотрудничество", - президент Аргентины Фернандес поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Китая

Источник: https://censor.net.ua/n3178669
 
 
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В Иране толпа сожгла больницу, так как посчитали что там лечат больного из очага заражения.
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Президент Ірану вже висловився щодо іранського народу ?
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У Рухани у самого корона. Такие вот пироги.
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Лифчик-респиратор! - Все буде добре. Выпуск 1046 от 04.07.17

https://www.youtube.com/watch?v=inBtlA8Dozg
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Сподываюсь це фейк:

"Ватикан подтвердил официально: папа Римский болен коронавирусом"

https://www.dialog.ua/world/202267_1582999315
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_Тру, нет фейк. Опомнись, наконец, выбрось опасные для жизни иллюзии из головы нахер! Не будь тупой лемминг.
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Немає ніяких ілюзій. Я з преперів "лайт версії". Зараз через день надходить сенсаційна інфа, а на наступний - спростування.
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Та ладно, это все заговор продавцов масок.
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