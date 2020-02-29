"За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек, - Минздрав"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В пунктах пропуска, в аэропортах страны, на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с оккупированным Крымом продолжается проведение температурного скрининга.
Проверку проводят работники Государственной пограничной службы и медики.
За 3 суток температурный скрининг провели в более 160 тыс. Человек. В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования.
Отмечается, что медицинская система полностью готова к случаю фиксации коронавируса. В Украине около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах.
😁
Источник: https://polygraf.net/3882-deputat-sluga-raduckij-prodal-v-kitaj-ves-zapas-ukrainskih-masok?fbclid=IwAR1NW6ZN1UqHEO5etkfywREiyVR0cEKGX8QfiUB7M9Ispf5BN5k78psIxrI
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віслюки створюють видимість бурної діяльності....не більше того.... от я знаю одну дурепу, яка замість виконувати свою міністерську роботу, відпочиває на шару в санаторії нацгвардії в Нових Санжарах
А мона конкретніше : скільки і на якому кордоні??
🤔
Возьми с полки пирожок...