EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  551  14
Материалы по теме:
Все про:граница (3306) Минздрав (2239) COVID-19 (429)

 За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек, - Минздрав

В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В пунктах пропуска, в аэропортах страны, на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с оккупированным Крымом продолжается проведение температурного скрининга.

Проверку проводят работники Государственной пограничной службы и медики.

За 3 суток температурный скрининг провели в более 160 тыс. Человек. В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования.

Отмечается, что медицинская система полностью готова к случаю фиксации коронавируса. В Украине около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Температурный скрининг будут проходить все граждане, прибывающие на территорию Украины, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3178668
 
 
 Топ комментарии
 
еще 42 млн. и выведем среднюю температуру по Украине...
 показать весь комментарий
 
Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок 28-02-2020, 09:15 | 30116 5 Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок Общественный активист и политолог Михаил Чаплыга разоблачили коронавирусные махинации советника президента, главы Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения - Михаила Радуцкого. Об этом передает Полиграф.НЕТ со ссылкой на АНТИФАШИСТ. Владелец частной клиники «Борис» сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харковском заводе медпрепаратов, человек, похожий на советника президента выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Еще одна аналогичная закупка была произведена у другого производителя, в итоге, на руках у фельдшера Радуцкого оказалось 28 миллионов защитных средств. На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже - за 224 миллиона гривен. Итого, чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. И это при том, что в Украине маски есть только в каждой десятой аптеке, их уже продают из-под полы втридорога, или шьют сами, в домашних условиях. «Интересно, что по этому поводу думает СНБО, отвечающее за вопросы нацбезопасности?», - вопрошает Чаплыга. «И это только две подтвержденные закупки перепродажи... Говорят этот персонаж выгреб всю страну!», - подчеркивает активист. И призывает донести эту информацию до президента, чьим советником является коррупционер Радуцкий. Также Чаплыга напомнил, что именно Радуцкий был инициатором срыва «медицинского майдана» 26 февраля, более того, инспирировал самосожжение человека возле офиса президента, чтобы отвлечь украинцев от протеста медиков, выступающих против геноцидных реформ и уничтожения медицины в стране. Политолог заявил, что глава комитета ВР, контролирующий Минздрав, лично следил и угрожал организаторам медицинских протестов, а также признавался, что в Украине живет миллионов десять «лишних людишек», которые своими болезнями подрывают медицинские бюджеты. «Это еще не все. Когда коронавирус доберется до Украины, тот же Радуцкий продаст нам импортированные из Китая маски, но уже в три раза дороже», - прогнозируют пользователи соцсетей.

Источник: https://polygraf.net/3882-deputat-sluga-raduckij-prodal-v-kitaj-ves-zapas-ukrainskih-masok?fbclid=IwAR1NW6ZN1UqHEO5etkfywREiyVR0cEKGX8QfiUB7M9Ispf5BN5k78psIxrI
© polygraf.net
 показать весь комментарий
 
повна дурня.... якщо інфікована людина може, до 14 днів, бути без симптомів, то скільки таких вже заїхало на територію України?
віслюки створюють видимість бурної діяльності....не більше того.... от я знаю одну дурепу, яка замість виконувати свою міністерську роботу, відпочиває на шару в санаторії нацгвардії в Нових Санжарах
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
еще 42 млн. и выведем среднюю температуру по Украине...
 показать весь комментарий
 
 
лучше раз измерить температуру чем 100 раз пообещать.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше переобещать, чем недообещать. Народ не любит Жадных.

😁
 показать весь комментарий
 
 
І не знайшли жодного з підвищеною температурою? Це брехня кожен 100 буде з підвищеною температурою, отже це все профанація перевірки.
 показать весь комментарий
 
 
а кто сказал шо температура первый показатель?
 показать весь комментарий
 
Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок 28-02-2020, 09:15 | 30116 5 Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок Общественный активист и политолог Михаил Чаплыга разоблачили коронавирусные махинации советника президента, главы Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения - Михаила Радуцкого. Об этом передает Полиграф.НЕТ со ссылкой на АНТИФАШИСТ. Владелец частной клиники «Борис» сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харковском заводе медпрепаратов, человек, похожий на советника президента выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Еще одна аналогичная закупка была произведена у другого производителя, в итоге, на руках у фельдшера Радуцкого оказалось 28 миллионов защитных средств. На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже - за 224 миллиона гривен. Итого, чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. И это при том, что в Украине маски есть только в каждой десятой аптеке, их уже продают из-под полы втридорога, или шьют сами, в домашних условиях. «Интересно, что по этому поводу думает СНБО, отвечающее за вопросы нацбезопасности?», - вопрошает Чаплыга. «И это только две подтвержденные закупки перепродажи... Говорят этот персонаж выгреб всю страну!», - подчеркивает активист. И призывает донести эту информацию до президента, чьим советником является коррупционер Радуцкий. Также Чаплыга напомнил, что именно Радуцкий был инициатором срыва «медицинского майдана» 26 февраля, более того, инспирировал самосожжение человека возле офиса президента, чтобы отвлечь украинцев от протеста медиков, выступающих против геноцидных реформ и уничтожения медицины в стране. Политолог заявил, что глава комитета ВР, контролирующий Минздрав, лично следил и угрожал организаторам медицинских протестов, а также признавался, что в Украине живет миллионов десять «лишних людишек», которые своими болезнями подрывают медицинские бюджеты. «Это еще не все. Когда коронавирус доберется до Украины, тот же Радуцкий продаст нам импортированные из Китая маски, но уже в три раза дороже», - прогнозируют пользователи соцсетей.

Источник: https://polygraf.net/3882-deputat-sluga-raduckij-prodal-v-kitaj-ves-zapas-ukrainskih-masok?fbclid=IwAR1NW6ZN1UqHEO5etkfywREiyVR0cEKGX8QfiUB7M9Ispf5BN5k78psIxrI
© polygraf.net
 показать весь комментарий
 
 
повна дурня.... якщо інфікована людина може, до 14 днів, бути без симптомів, то скільки таких вже заїхало на територію України?
віслюки створюють видимість бурної діяльності....не більше того.... от я знаю одну дурепу, яка замість виконувати свою міністерську роботу, відпочиває на шару в санаторії нацгвардії в Нових Санжарах
 показать весь комментарий
 
 
Так і шастають...
А мона конкретніше : скільки і на якому кордоні??
🤔
 показать весь комментарий
 
 
На кордоні з лугандоном, міряли ректальним термометром, одним на всіх За три дні на кордонах України виміряли температуру 160 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2627
 показать весь комментарий
 
 
"За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек, - Минздрав"
Возьми с полки пирожок... За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2659
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь измерить температуру - марш на границу!
 показать весь комментарий
 
молодцы! выдать медали и премии санитарным стахановцам!
 показать весь комментарий
 
Наш " учитель истории" надеюсь круглосуточно ходит с градусником в вовузеле? Не хочется потерять " самого великого правителя всех времен".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх