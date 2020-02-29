 Замглавы администрации Путина Козак может продвигать идею федерализации Украины, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в интервью на телеканале "Украина 24".
Пристайко заметил, что Козак известен планом по Приднестровью, где было прекращено военное противостояние, но этот план никоим образом не способствовал реинтеграции Молдовы.
"Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, все же перешли ко второму этапу плана Козака - это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас совершенно не устраивает", - подчеркнул Пристайко.
"Если Российская Федерация, ища компромисс, предлагает план Козака - его оригинальная версия нас не устраивает", - добавил он.
При этом, украинский министр отметил, что пока рано говорить, повлияет ли замена Владислава Суркова Дмитрием Козаком как ответственным в России за украинское направление на прекращение войны и мирное урегулирование на Донбассе.
"Можно ожидать, что, действительно, в Российской Федерации тоже происходят изменения, и хотелось бы верить тем комментаторам, которые напоминают, что, возможно, "партия войны" уступила "партии мира", которую представляет вместо Владислава Суркова Дмитрий Козак. Как профессиональный дипломат я вообще не верю ничему, включая это, то есть, я не вижу достаточно оснований, чтобы сделать выводы о том, что к решению украинского вопроса подключилась партия мира. Когда мы это увидим, тогда мы сможем об этом говорить", - сказал Пристайко.
Также он добавил, что ранее Козак не был подключен к Минским переговорам.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой.
ты и твои личинки всегда прячетесь))
кто в горах
кто в пустынеюи то шо у твоей ишачки в сумочке ствол - так это ж хорошо)))
может какой то нигер и всунет ей по скобу
ты зря ей короткий купил
надо было десерт брать - так оно иожет кайфонуло бы на старость лет
Легче будет развалиться.
https://www.rbc.ua/rus/styler/shtrafy-34-tysyach-zhdet-ukraintsev-vozvrashcheniya-1582950985.html
Штрафы до 34 тысяч: что ждет украинцев после возвращения техосмотра
не потому шо нормальные люди машины будут держать в нерабочем состоянии
а потому шо некоторые с ишака сразу на авто садятся
и не догоняют шо они среди людей живут
и могут сдуру натворить делов
они ж не понимают - заправлять мало
не ишака кормить
тут и ремонтировать нужно
а за бабки - гастрабайтеры беженци шо хош смогут научится
Всё успевают , всё у них получается
Одно плохо - кобыла околела ...
зам ************ ************* ***** в третеьей степени козак будет делать все шо угодно *****..... - кацапские никому не нужные заморочки ....наплевать забыть....
кацапня - она без рангов, она всегда и везде кацапня....
патрушев рулит козаком ..
https://www.youtube.com/watch?v=3iRYtfkfp94&list=RD3iRYtfkfp94&start_radio=1
Давно з Марсу??
)))