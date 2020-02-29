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Все про:Одесса (5932) Нацполиция (11027) стрельба (2605)

 Одессит спугнул вора-домушника, и тот начал стрелять ему по ногам

Мужчина заметил в подъезде подозрительного незнакомца, который дергал за ручки квартирных дверей. В ответ на вопрос о том, что он делает, тот начал стрелять.

Очевидцы сообщили о случившемся в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". По их словам, житель ЖК "Чудо-город" заметил, что неизвестный дергает за ручки входных дверей на разных этажах дома. Он попросил его объяснить свое поведение. Вместо ответа злоумышленник достал пистолет и сделал 7 выстрелов.

"Одессит с травмами был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. В дальнейшем пострадавший сообщил о случившемся в полицию", — сообщили в Приморском отделении полиции.

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Следователи уже установили личность стрелявшего. Его действия квалифицировали по ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Полицейские разыскивают его, чтобы привлечь к ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3178665
 
 
 Топ комментарии
 
Главное -народ должен ходит безоружным. Только бандиты и грабители- вооружёнными. Ну ещё полиция должна быть хорошо вооружена на случай если народ нападёт на слуг народа.
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В США эта статья звучала бы по другому, гражданин увидел подозрительное лицо, которое пыталось зайти в чужой дом, вытащил свое легальное оружие и при самозащите застрелил грабителя... вот так должно быть и у нас, а пока власть боится дать своим простым людям оружие, хотя у всего криминалитета оно уже есть... ибо у нас в стране власть-олигархи есть самый большой грабитель...
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Мєнти всіх захистять - єбонітовими паличками.
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Один ещё в 2015 году -унеможливив навіть саму можливість для правопорушень! Порохоsрань вы где ? А как же так , ведь зеклаван виноват в том что обычные домушники которые при громком свисте усераться должны от страха стреляют , а вы спите ((
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Зебил подписал закон про оружие и самооборону?!
Ссылку кинь
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"пострадавший сообщил о случившемся в полицию"

Часом, а не лікарня повинна про такі факти повідомляти поліції?
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Сообщил до того, как приехала скорая. Как такой вариант?
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мав би пристрелити з першого пострілу? Одессит спугнул вора-домушника, и тот начал стрелять ему по ногам - Цензор.НЕТ 2857
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Куда катится мир.
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Главное -народ должен ходит безоружным. Только бандиты и грабители- вооружёнными. Ну ещё полиция должна быть хорошо вооружена на случай если народ нападёт на слуг народа.
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Твари, боятся вооружённых добропорядочных граждан ,как огня.
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В США эта статья звучала бы по другому, гражданин увидел подозрительное лицо, которое пыталось зайти в чужой дом, вытащил свое легальное оружие и при самозащите застрелил грабителя... вот так должно быть и у нас, а пока власть боится дать своим простым людям оружие, хотя у всего криминалитета оно уже есть... ибо у нас в стране власть-олигархи есть самый большой грабитель...
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если на тебя не нападают то проходишь мимо улыбаешься и говоришь Хай
а потом звонишь 911
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Ты подходишь к своему пустому (живешь один для упрощения) дому и видишь:
1 ... неизвестный дергает ручку двери твоего дома.
2 ... дверь открылась и неизвестный зашел в твой пустой дом.

Как поступает законопослушный вооруженный гражданин США в этих случаях? Какие варианты законного поведения для случаев 1 и 2? Подскажите, пожалуйста.
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странно то, шо в нынешних условиях ворюга начал стрелять, а не бросил гранату
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...Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину, - карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років...Стаття 186. Грабіж1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.3. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, -карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.4. Грабіж, вчинений у великих розмірах, -карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.5. Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна...
наші поліцаї гуманісти ...
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-- я тоже, когда в многоквартирный дом из своего переселился, этажи путал и за ручки чужих дверей дёргал... ...и хто-то шо-то возмущался, даже... -- в 4 утра...
Ну, не стрелял, конечно, но и не поймали до сих пор...*)
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Повезло, что вор был домушник, а не мокрушник.
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