 Одессит спугнул вора-домушника, и тот начал стрелять ему по ногам

Очевидцы сообщили о случившемся в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". По их словам, житель ЖК "Чудо-город" заметил, что неизвестный дергает за ручки входных дверей на разных этажах дома. Он попросил его объяснить свое поведение. Вместо ответа злоумышленник достал пистолет и сделал 7 выстрелов.

"Одессит с травмами был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. В дальнейшем пострадавший сообщил о случившемся в полицию", — сообщили в Приморском отделении полиции.

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Следователи уже установили личность стрелявшего. Его действия квалифицировали по ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Полицейские разыскивают его, чтобы привлечь к ответственности.