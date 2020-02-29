 Одессит спугнул вора-домушника, и тот начал стрелять ему по ногам

Очевидцы сообщили о случившемся в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". По их словам, житель ЖК "Чудо-город" заметил, что неизвестный дергает за ручки входных дверей на разных этажах дома. Он попросил его объяснить свое поведение. Вместо ответа злоумышленник достал пистолет и сделал 7 выстрелов.
"Одессит с травмами был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. В дальнейшем пострадавший сообщил о случившемся в полицию", — сообщили в Приморском отделении полиции.
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Следователи уже установили личность стрелявшего. Его действия квалифицировали по ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).
Полицейские разыскивают его, чтобы привлечь к ответственности.
Ссылку кинь
Часом, а не лікарня повинна про такі факти повідомляти поліції?
а потом звонишь 911
1 ... неизвестный дергает ручку двери твоего дома.
2 ... дверь открылась и неизвестный зашел в твой пустой дом.
Как поступает законопослушный вооруженный гражданин США в этих случаях? Какие варианты законного поведения для случаев 1 и 2? Подскажите, пожалуйста.
наші поліцаї гуманісти ...
Ну, не стрелял, конечно, но и не поймали до сих пор...*)