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 Политика Украины
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Все про:МИД (5316) отставка (2521) Пристайко (426) Ермак Андрей (123)

 К отставке я был готов с самого начала, понимаю, насколько часто меняются министры, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает возможности того, что его могут отправить в отставку.

Об этом глава МИД сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке, да, готов. Я был готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил стать министром иностранных дел. Я понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда", - заявил Пристайко.

По его словам, отбором кандидатур на должность главы МИД должен заниматься глава Офиса Президента Андрей Ермак, а решение уже остается за президентом.

"Что касается того, подбирается ли на мою должность кто-то, очевидно, что да. Всегда должно быть понятно, кто должен взяться за работу, если не конкретный человек", - добавил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178663
 
 
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По новым законом отставка сопровождается посадкой с конфескацией.Готов? А много ли будет готово по таким правилам?
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слушай, плюнь в рожу Лаврова, если ты всё равно будешь уволен..
Лавров конечно обидется, но очень многие будут довольны.. и тебе зачтется..
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Ну скажем честно...министр иностранных дел из тебя...как пуля из гавна...
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