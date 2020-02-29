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 Оккупанты обстреляли позиции ОС неподалеку КПВВ "Марьинка", ранены двое украинских воинов, - пресс-центр

Сегодня российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook.

В результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Отмечатесят, что оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

Сейчас осуществление пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работают в обычном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два участника вооруженных формирований РФ задержаны на блокпосте в Мариуполе

Оккупанты обстреляли позиции ОС неподалеку КПВВ Марьинка, ранены двое украинских воинов, - пресс-центр 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178661
 
 
 Топ комментарии
 
Закривати КПВВ і не ризикувати життям наших хлопців, а тим "гражданам" скільки не догоджай, все одно люблять рашу.
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Закривати КПВВ і не ризикувати життям наших хлопців, а тим "гражданам" скільки не догоджай, все одно ******* рашу.
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и шо? КПВВ закрыли в связи с обстрелом ? (не на ночь... на на пару-тройку дней) ???
или таки два наших раненных Героя...это опять непонятно откуда стреляют и кто?
вислоухие, да наказывайте ж как-то за обстрелы!!! ну нельзя разшмалять в пыль как турки, но можно ж закрыть КПВВ...или шо? кормильцы обидятся???
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"НадА простА пИрИстать раниться" - Владимир Александрович Зеленский .
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Одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі. На жаль, Україною править ні краплі не Ердоган. Цей не захистить
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В очах Путіна було написано, що він хоче тільки миру.
Але Ердоган не вміє читати російською . Оккупанты обстреляли позиции ОС неподалеку КПВВ "Марьинка", ранены двое украинских воинов, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 51
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть масковським окупантам!!!!
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Вот и сдулась армия рф в Сирии) Турецкие дроны
долбают рф-асадистов, большие потери. А дронов у Турции много
. оккупанта из рф в чужой для него стране ещё и жалуется) Где рф и где Сирия.
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развести може? - буба в курсе, у него в тыкве войны нет, а она ****,
есть и плевать она хотела на бубину занюханую тыкву....
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Он осел зе не выделил деньги на боеприпасы для фронта
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Оккупанты обстреляли позиции ОС неподалеку КПВВ "Марьинка", ранены двое украинских воинов - в целях безопасности лугандонов закрыть на месяц КПВВ "Марьинка и любые другие КПВВ если обстрел был на расстоянии меньшем чем расстояние полёта пули. Пусть они со своими разбираются, или ездят в РФ.
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А что там это трусливое недоразумение воно уже позвонило пуйло или какашки из штанов вытряхивает
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С утра турки уничтожили 20 единиц бронетехники в Идлибе В Маарат_Нумане асадиты жгут покрышки чтобы спрятаться от турецких дронов В Хама более 250 асадитов -трупы и раненые - были доставлены в больницы за последние 72 ч.
С обеда русские прекратили летать над Идлибом
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Почему Порошенко не останавливает войну? Барыга, прекрати наживаться на войне! Окупанти обстріляли позиції ОС неподалік КПВВ "Мар'їнка", поранено двох українських воїнів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1640
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Ответку нужно давать кацапо-фашиской падале!как турки!а не в сирняки играться!кацапня понимают только силу!
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