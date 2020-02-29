 Оккупанты обстреляли позиции ОС неподалеку КПВВ "Марьинка", ранены двое украинских воинов, - пресс-центр

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook.
В результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Отмечатесят, что оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.
Сейчас осуществление пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работают в обычном режиме.
или таки два наших раненных Героя...это опять непонятно откуда стреляют и кто?
вислоухие, да наказывайте ж как-то за обстрелы!!! ну нельзя разшмалять в пыль как турки, но можно ж закрыть КПВВ...или шо? кормильцы обидятся???
Але Ердоган не вміє читати російською .
долбают рф-асадистов, большие потери. А дронов у Турции много
. оккупанта из рф в чужой для него стране ещё и жалуется) Где рф и где Сирия.
есть и плевать она хотела на бубину занюханую тыкву....
С обеда русские прекратили летать над Идлибом