 Оккупанты обстреляли позиции ОС неподалеку КПВВ "Марьинка", ранены двое украинских воинов, - пресс-центр

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook.

В результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Отмечатесят, что оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

Сейчас осуществление пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работают в обычном режиме.

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