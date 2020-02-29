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 Политика Украины
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Все про:ВР (24449) внеочередное заседание (49)

 Вопрос о Кабмине, действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией: опубликована повестка дня внеочередного заседания Рады

4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров, а также деятельность силовиков в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

"В субботу, 29 февраля, Президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва, которое созывается в соответствии с Распоряжением Председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении.

На внеочередном заседании Рады планируется рассмотрение вопроса о Кабинете министров, а также о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Также будет рассматриваться законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Рассматривать в Раде планируют и проект Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

А также проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178660
 
 
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Это официально а подковерно мы и не знаем следим за ручками
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В мире сейчас ВОПРОС противодействию вирусу - а зелёные квакуши собирают в зале 400 человек ШОБ СРАЗУ ВСЕ ЗАРАЗИТЬ- а про вирус ни гугу?

В ЕС школы начинают закрывать, торговые центры - а у лягушек только КВА КВА
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Сколько в Украине тест систем? Как распределили по областям? Чем лечить то будут ?

Вон французов просят отказаться от рукопожатий
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Чтоб не было коррупции, вы депутаты должны работать, нужно менять таможенный кодекс, автоматизировать все разрешительную документацию, чтоб у чиновника было минимум возможности брать взятки... как это было сделано в Грузии...
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Это делается не только в Грузии, потому это не открытие Хаки Бенукидзе...
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Внизу толпень восторженно- припе№денного электората бросает в воздух чепчики.
Не смолкает троекратное ура, в воздух взлетают разноцветные шарики и цветы!
Цветы полетели! Маэстро, урежте марш!
Эй вы там наверху! Электорат требует новых свершений!
🤣
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