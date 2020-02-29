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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3654) граница (3306) паспорт (838) Россия (75072)

 С завтрашнего дня украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам, - Госпогранслужба

Госпогранслужба напоминает, что с 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Напоминаем, что с 1 марта 2020 украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 № 1056", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.

В госпогранслужбе сообщили, что такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.

Также уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили незаконные паспорта РФ, - Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3178657
 
   
 Топ комментарии
 
Я бы вообще запретил ездить в макшанию. Хочешь к уродам - через третьи страны. И по возвращению - клеймо на лоб в виде двуглавой дохлой курицы.
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Нефиг шляться по росиям всяким батрачить, марш нах.. в эуропу рабствовать )))
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Кацап, если ты глобус не учил то открою тебе секрет, что географический центр Европы находится на территории Украины в Закарпатской области.
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73,22%-тніє, прінімайтє, ето ваша сєстра по разуму.
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это типа посмеяться? особенно про жесткую политику?
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Дать этой Алле звание эксперта-международника, украиниста. С жалованьем и премиями. С завтрашнего дня украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4383
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Ето, шо заридать, что в Україні живут такіє фєєрічєскіє...
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не факт,шо в Украине С завтрашнего дня украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7930.може и в муходрыщенске.во всяком случае излишество хромосом фонтанирует
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Тут крім істеричного сміху вже немає емоцій...
І таких на жаль ще багато.....
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Нарешті меньше будуть до "родичів" кацапи шастать.
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Ну Українці до родичів в рф і так не дуже часто їздили . А от " заробітчан " , так , - їх значно поменшає .
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В місті Харкові 50 відсотків мають коріння з параші завдяки радянській владі їх сюди завезено було, кожні вихідні туди мотаються "бо там краще живеться". Дуже сильно незгодні з таким рішенням, черги на закордонні паспорти займають з 4-6 години і проклинають Зеленського за таке нахабство, що заборонив їздити "НА-РОДИНУ".
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Якщо «там краще живеться», то чому не зостаються там жити?
От вже ж брехлива нація...
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Краще живется? Чем же краще? Может цены низкие или красную икру раздают бесплатно. Я вот знаю, что кацапы в Украину за жрачкой прутся, как мухи.
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Счастье - это видеть вора на нарах, а не в Омане
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Це діло.
І штамп 10×10: «Посещениє страни агрессора оккупирующей Крим, і часть Донбасса.»
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Я бы вообще запретил ездить в макшанию. Хочешь к уродам - через третьи страны. И по возвращению - клеймо на лоб в виде двуглавой дохлой курицы.
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Один уже доездился. А-ха-ха!! Зетипилл поехал к братьям.
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давно пора. Ещё и визу для руснявых ввести нужно. 100 евро в сутки. Лучше 500.
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А Зеля вместо этого просто раздает кацапам украинские паспорта
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Ну если вам не понятно кто такие кацапы, то братьям (для 73%) россиянам Зеля раздает паспорта
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А зачем в эту бензопомойку вообще ездить?
Острых ощущений хочется?
Посидеть в СИЗО, пережить пытки, быть обмененным на "ихтамнетов"?
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Коллеги, хорошая тема для докторской по психиатрии, - "Умстенный уровень развития человека стремящегося доя жизни и работы в парашу".
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Та да. От только, часто, тєм хітросдєланним, кто хочєт доіть жізнь, часто достаєтся коровка с одной сісєй...
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Я бы вообще разорвал дип отношения и запретил вьезжать или выезжать между странами!Выезд запретил абсолютно всем украинцам!А вьезд разрешил только по украинским паспортам!У кого они есть!Не *** там делать,когда идет война!И нам тут русские фашисты не нужны в Украине!Абсолютно!
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А уже сильно любящие макакию могут перехать туда на пмж. Я бы таким выдавал безплатный билет и подьемные.
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от опять все неправильно - выезд в кацаплыандию упростить, вьезд из нее заморочить, а шо бы даже мысли не было....
потихоньку вся вата и сольется под рязанские березы....
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Срочно выезжаю на СаРАЙ путлерской помойки. С завтрашнего дня украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1757Хочу на мумию чЛенина зырнуть...
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Я в 70-е как-то был на маскве, подошел к дворнику мавзолея и договорился без очереди, тариф был такой: за 2 пузыря водяры и пропускали с черного входа, а за 4 пузыря его выносили посмотреть.
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Вітаю старина ! Де пропадав, алкозалежність лікував ? Ходили тут слухi що ти в черговий раз в психушці через "алкашки" відпочиваєш або взагалі здох... Радий бачити тебе !🙂
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кацапы - ето все шо вас волнует?
та пихуй как они.....
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вам действительно нравится самим с собом разговаривать?
и казалось бы, причем тут Цензор С завтрашнего дня украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6004
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Ты следи как само разговариваешь. Поэтому тебя посылают. Если по другому не можешь - не говори вообще.
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следить ето кацапское - не мое точна - следи и бди, бдуны на кацапии в цене...
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тебчя все посылают, считай, что все вокруг кацапы, потому что ты опущенный
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А россияне давно только по заграннику могут проехать.
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тре бути альтернативно обдарованим, щоб, маючи закордонний паспорт, їздити з ним не у Європу, а на Залісся
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Нужно ещё брать две справки,то что не гриппозный и что нет долгов по коммунальным платежам.
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Типа 600грн за паспорт-проблема?практически ничего не изменится
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Вся правда про страшного Сороса та соросят в Україні. СПЕЦВИПУСК - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ
https://youtu.be/PJ6S4TLc36U
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Да, может смешно получиться с этими загранниками.
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Зря...естественный отбор отменить нельзя в принципе. Закладчики не наркоты должны не остаться без работы
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Валька полстакана Матвиенко не исключает войны с Турцией. Ехайте пацаны,РАБссия ждет вас
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...украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам, и только в один конец
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При пересечении границы в сторону макакии - сдай паспорт Украины.
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Хорошая новость из турецкой Анкары.Эрдоган решил построить дополнительный вход в Черное море.Параллельно с проливом Босфор будет построен новый водный канал в Черное море под названием "Стамбул".Длина проекта 43 км.Ну Эрдоган,во дает!!!
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Порошенко на такое не осмелился. Где аплодисменты злочинной владе?
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל








Вот и сдулась армия рф в Сирии) Турецкие дроны
долбают рф-асадистов, большие потери. А дронов у Турции много
. оккупанта из рф в чужой для него стране ещё и жалуется) Где рф и где Сирия.



https://twitter.com/i/status/1233795188218376192


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Да введите наконец визы с паРахой !
Не-е .Это не наш метод .Тамже наши люди .
И найдутся недовольные . Вот когда ПРОСТО недовольных визами с кацапстаном начнут сажать и штрафовать дело пойдёт на лад и мышебратство быстро закончится
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