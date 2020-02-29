 С завтрашнего дня украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Напоминаем, что с 1 марта 2020 украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 № 1056", - говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.
В госпогранслужбе сообщили, что такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.
Также уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку.
І таких на жаль ще багато.....
От вже ж брехлива нація...
І штамп 10×10: «Посещениє страни агрессора оккупирующей Крим, і часть Донбасса.»
Острых ощущений хочется?
Посидеть в СИЗО, пережить пытки, быть обмененным на "ихтамнетов"?
потихоньку вся вата и сольется под рязанские березы....
та пихуй как они.....
и казалось бы, причем тут Цензор
в сенсі: давно вже так їздять
https://youtu.be/PJ6S4TLc36U
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Вот и сдулась армия рф в Сирии) Турецкие дроны
долбают рф-асадистов, большие потери. А дронов у Турции много
. оккупанта из рф в чужой для него стране ещё и жалуется) Где рф и где Сирия.
https://twitter.com/i/status/1233795188218376192
Не-е .Это не наш метод .Тамже наши люди .
И найдутся недовольные . Вот когда ПРОСТО недовольных визами с кацапстаном начнут сажать и штрафовать дело пойдёт на лад и мышебратство быстро закончится