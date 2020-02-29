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 Общество, Здоровье
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 Эвакуированных в Новых Санжарах еще проверят на коронавирус, чтобы подтвердить, что все здоровы, - Минздрав

У находящихся на обсервации в Новых Санжарах граждан второй раз возьмут анализы для проверки на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

"Сегодня у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", второй раз возьмут забор анализов для скринингового исследования на коронавирус. Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что ни у одного человека из тех, кто находится в "Новых Санжарах", нет признаков острых вирусных заболеваний.

Также Минздрав сообщил, что вчера по всей Украине в определенных медицинских учреждениях начались учения на случай фиксации коронавируса. Уже состоялись учения в Киеве в Александровской больнице и в Луцке. В них приняли участие медики, спасатели, представители полиции и органов местной власти.

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Эвакуированных в Новых Санжарах еще проверят на коронавирус, чтобы подтвердить, что все здоровы, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178656
 
 
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міністерку три рази перевірте.. контрацептивов подозрительно много везли
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Так тесты приедут только во второй декаде марта! Чем проверять будете?!
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Еще рано! К концу месяца карантина!
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міністерку три рази перевірте.. контрацептивов подозрительно много везли
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Надо проверить этот публичный дом и на венерические заболевания.
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Так тесты приедут только во второй декаде марта! Чем проверять будете?!
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В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом (видео)

https://www.facenews.ua/video/2020/321251/
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Жители Ирана подожгли больницу, в которую привезли больных коронавирусом. ВидеоФевраль 29, 2020Без рубрикиКомментарии

Эвакуированных в Новых Санжарах еще проверят на коронавирус, чтобы подтвердить, что все здоровы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7761

Местные жители сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас.

Об этом сообщает телеканал Iran International.

Причина в том, что в больницу без их согласия доставили больных коронавирусом.
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то есть не имея лекарст от вируса В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено десять заболевших. Из-за чего вечером в пятницу, 28 февраля, протестующие подожгли клинику Тохид Бандар Аббас, где находились пациенты с коронавирусом.
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никто из здавомысящих не согласится на уговоры чтобы рядом с ним поҫелили чуму
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а клістир ми вам ще поставимо на дорожку, щоб ви не казали, що вас тут не лікували!(с)
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Може, они и здоровы. А вот как вирусоносителей выявить?
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Цікаво, за чий рахунок і в якому розмірі обійшлась Україні ця обсервація...
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За счет бюджета разумеется...какая то из районых больниц и возможно не одна не до получит этих средств...
А сколько....? Это большой секрет...
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а от іноземці. мабуть, на халяву обсервуються
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Почему на халяву? През Аргентины за своих граждан осла оманского поблагодарил...😃
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Туда уже тесты на беременность пора завозить....неделю без презиков трахались... 😃
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а сколько на пару тысяч инфекционистов спецкостюмов?... - это и будет их реальное количество...
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Были бы больны ,презервативы не заказывали бы
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