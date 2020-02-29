 Эвакуированных в Новых Санжарах еще проверят на коронавирус, чтобы подтвердить, что все здоровы, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

"Сегодня у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", второй раз возьмут забор анализов для скринингового исследования на коронавирус. Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что ни у одного человека из тех, кто находится в "Новых Санжарах", нет признаков острых вирусных заболеваний.

Также Минздрав сообщил, что вчера по всей Украине в определенных медицинских учреждениях начались учения на случай фиксации коронавируса. Уже состоялись учения в Киеве в Александровской больнице и в Луцке. В них приняли участие медики, спасатели, представители полиции и органов местной власти.

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