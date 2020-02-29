EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1222  20
Все про:Харьков (4597) декоммунизация (490)

 Табличку с упоминанием комсомольцев сняли со стелы к 100-летию технического университета в Харькове. ДОКУМЕНТ

Активисты добились того, чтобы руководство "Харьковского политехнического института" сняло табличку.

Об этом сообщил лидер общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Еще в ноябре 2019 активисты направили в ректорат "ХПИ" обращение с просьбой демонтировать как подлежащую декоммунизации табличку с надписью, что стела построена в 1985 году в честь 100-летия вуза по инициативе комсомольцев на средства, заработанные в студенческом стройотряде", — рассказал Поздняков.

По его словам, недавно активисты направили ректору вуза Евгению Соколу второе письмо по поводу демонтажа таблички.

"В письме, которое мы получили, ректор отмечает, что согласно выводам Украинского института национальной памяти надпись на табличке с тыльной стороны стелы на территории ХПИ принадлежит к символике коммунистического тоталитарного режима и подлежит демонтажу", — пояснил Поздняков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен

По его словам, ректор письменно подтвердил, что в настоящее время табличка демонтирована.

Табличку с упоминанием комсомольцев сняли со стелы к 100-летию технического университета в Харькове 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178655
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Правильно, снимайте. Сейчас средства собранные для волонтеров и в разные фонды положено воровать в открытую, а не строить хню разную в которой дети учиться могут. Порошенко вон какой пример показал, вдвоем с женой из бюджета оккупированной страны один миллиард 7000 миллионов хапнул в личный фонд и не парился строить что-то. Живите в ногу со временем.
 показать весь комментарий
 
1. Коммунистическую табличку надо снять.
2. Надо устанавливать таблички про учёных и их достижения.
3. Негативные цитаты с кремлёвских методичек про Порошенко распознаются на раз.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну конечно, порохоботолизы даже признания самих порохолизов выдают за кремль. А петя ворует и в ус не дует.
Бюджет-2019: миллиард на фонд Порошенко удивил даже некоторых нардепов президентской фракции Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html
 показать весь комментарий
 
 
А ты чего через третьи страны заходишь на этот сайт? Шо на кацапляндии ***** запретил этот ресурс? Табличку с упоминанием комсомольцев сняли со стелы к 100-летию технического университета в Харькове - Цензор.НЕТ 2383
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, где расследование Портнова по этому поводу или гневная речь Зелемойского?
 показать весь комментарий
 
ХВакты в студию впновский кацап. Это только слова, а вот то, что Порошенко из своего кармана для восстановления ВСУ дал 1,2 млрд грн это факт. Так, что засунь свои басни себе в кацапсячую дупу и не вякай.
 показать весь комментарий
 
 
Лох, факты в бюджете которые подтверждаются
В госбюджете-2019 предусмотрено выделение 1 млрд грн Фонду президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи В проекте госбюджета Украины на 2019 предусматривается выделение 1 млрд грн на специальный Фонд президента, из которого будут финансироваться программы для молодежи.

Представьте себе - за средства налогоплательщиков президент создает свой персональный фонд. Такого явного формирования кошелька президента Украины для привлечения избирателей я еще не видела,
- прокомментировала народный депутат Алена Бабак.

А вот твоя брехня не подтверждается ничем, Порошенко никогда не сможет предоставить ни одного финансового документа об оплате из собственных денег просто потому, что вор этого не может сделать. Он может только воровать.
 показать весь комментарий
 
Кацап, а этот фонд есть частной собственностью Порошенко? Хотя... На кацапляндии все ХВонды ***** принадлежат. Я забыл, что ты оттуда
 показать весь комментарий
 
 
Пять минут вы орали что этого не было вообще, сейчас вы орёте что это фонд не личный. Но фонд создал Петя за ДВЕ НЕДЕЛИ до грабежа бюджета повторяю ОККУПИРОВАННОЙ страны. Контроля над фондом нет, куда уходят деньги никто не знает. Мерзотные шавки только орать можете.
"Кто будет контролировать этот фонд? Да и сам подход: создание фонда президента, который вкладывает в предвыборный год огромные средства на инфраструктурные объекты в стране - это страшный нонсенс и безобразие", - уверен внефракционный нардеп Тарас Батенко.

Фонд президента Петр Порошенко создал своим указом лишь две недели назад.
 показать весь комментарий
 
 
Всегда вспоминаю когда слышу о комсомольцах песню из ЧП районного масштаба, когда они комсомолок в бассейне раскладывали
 показать весь комментарий
 
Ура!!!! Наконец то!! Вот теперь заживём!!! Это было самое главное что мешало нашей ридний ненци Украини жить достойно как эуропэйци )))
 показать весь комментарий
 
 
"Чего не сделает русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
 показать весь комментарий
 
сняли ржавую табличку о комсомольцах и стройотрядах.
достойнейшая перемога.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно сняли! Я когда-то присутствовал при закладке капсулы,в одну из колон,в холле нашего Университета,в которой было "послание студентам-комсомольцам 2017 года".Так эту капсулу давно вытащили и выбросили . Но как выбросить на мусорку,те многие тысячи подонков в ошейниках,которых оставила нам на плечах,та империя,считавшаяся себя раньше тигром,но которая медленно превращается в империю-бешеную крысу?
 показать весь комментарий
 
Особый вид активиста: украинский-патриотический. Специализация: таблички, бюсты. Если соберутся в достаточно большие колонии, могут замахнуться и на памятник.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то табличка посвящена 100 летию политеха. В те времена устанавливали табличку комсомольцы, а нынче таких называют активисты.
 показать весь комментарий
 
Мне смешно, но Петя, Юля, Ющенко, Тягнибок, Ляшко, все они кроме ха ха ха - Зеленского были комсомольцами. И сняли ВСЕХ, и правильно сделали.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх