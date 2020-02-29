 Табличку с упоминанием комсомольцев сняли со стелы к 100-летию технического университета в Харькове. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил лидер общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Еще в ноябре 2019 активисты направили в ректорат "ХПИ" обращение с просьбой демонтировать как подлежащую декоммунизации табличку с надписью, что стела построена в 1985 году в честь 100-летия вуза по инициативе комсомольцев на средства, заработанные в студенческом стройотряде", — рассказал Поздняков.

По его словам, недавно активисты направили ректору вуза Евгению Соколу второе письмо по поводу демонтажа таблички.

"В письме, которое мы получили, ректор отмечает, что согласно выводам Украинского института национальной памяти надпись на табличке с тыльной стороны стелы на территории ХПИ принадлежит к символике коммунистического тоталитарного режима и подлежит демонтажу", — пояснил Поздняков.

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По его словам, ректор письменно подтвердил, что в настоящее время табличка демонтирована.