 Табличку с упоминанием комсомольцев сняли со стелы к 100-летию технического университета в Харькове. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил лидер общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Еще в ноябре 2019 активисты направили в ректорат "ХПИ" обращение с просьбой демонтировать как подлежащую декоммунизации табличку с надписью, что стела построена в 1985 году в честь 100-летия вуза по инициативе комсомольцев на средства, заработанные в студенческом стройотряде", — рассказал Поздняков.
По его словам, недавно активисты направили ректору вуза Евгению Соколу второе письмо по поводу демонтажа таблички.
"В письме, которое мы получили, ректор отмечает, что согласно выводам Украинского института национальной памяти надпись на табличке с тыльной стороны стелы на территории ХПИ принадлежит к символике коммунистического тоталитарного режима и подлежит демонтажу", — пояснил Поздняков.
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По его словам, ректор письменно подтвердил, что в настоящее время табличка демонтирована.
2. Надо устанавливать таблички про учёных и их достижения.
3. Негативные цитаты с кремлёвских методичек про Порошенко распознаются на раз.
Бюджет-2019: миллиард на фонд Порошенко удивил даже некоторых нардепов президентской фракции Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html
В госбюджете-2019 предусмотрено выделение 1 млрд грн Фонду президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи В проекте госбюджета Украины на 2019 предусматривается выделение 1 млрд грн на специальный Фонд президента, из которого будут финансироваться программы для молодежи.
Представьте себе - за средства налогоплательщиков президент создает свой персональный фонд. Такого явного формирования кошелька президента Украины для привлечения избирателей я еще не видела,
- прокомментировала народный депутат Алена Бабак.
А вот твоя брехня не подтверждается ничем, Порошенко никогда не сможет предоставить ни одного финансового документа об оплате из собственных денег просто потому, что вор этого не может сделать. Он может только воровать.
"Кто будет контролировать этот фонд? Да и сам подход: создание фонда президента, который вкладывает в предвыборный год огромные средства на инфраструктурные объекты в стране - это страшный нонсенс и безобразие", - уверен внефракционный нардеп Тарас Батенко.
Фонд президента Петр Порошенко создал своим указом лишь две недели назад.
достойнейшая перемога.