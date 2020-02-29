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Все про:бюджет (4436) Минфин (1313) Маркарова (121)

 Доходы общего фонда госбюджета выполнены в феврале на 93,7%, - Маркарова

Налоговая перевыполнила план на 7,1%, таможня — недовыполнила на 21,7%. Проведены все значимые траты, а на обслуживание и погашение кредита удалось потратить меньше, чем ожидалось.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке министр финансов Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы: доходы общего фонда госбюджета выполнены на 93,7% от росписи; совокупные доходы (СФ+УФ) на 95,3% от росписи; новая налоговая служба перевыполнила план на 7,1%, поступления составили 37,1 млрд грн, то есть, на 2,5 млрд грн больше росписи", — написала министр.

Маркарова отметила, что таможня выполнила план 78,3% и объяснила это крепкой гривней и сокращением объемов импорта.

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По ее словам, все значимые расходы проведены. А благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью на обслуживание и погашение долга удалось потратить меньше, чем было запланировано.

"И главное: на полной скорости движемся к внедрению среднесрочного бюджетирования и Бюджетной декларации на 2021-2023 годы. TeamMinfin — молодцы! Спасибо МФУ, ДПС, ГКСУ, ДМС и ДФС за хорошую работу, в чем числе в субботу 29.02)", — подчеркнула министр.

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Доходы общего фонда госбюджета выполнены в феврале на 93,7%, - Маркарова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178652
 
 
 Топ комментарии
 
Снова методику поменяли, гениальные вы наши? Доходы общего фонда госбюджета выполнены в феврале на 93,7%, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8125
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Ви там подуріли? Людям за лютий зарплату не заплалили навіть, на черзі пенсії в березні. Грошей немає взагалі в бюджеті.
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Снова методику поменяли, гениальные вы наши? Доходы общего фонда госбюджета выполнены в феврале на 93,7%, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8125
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А почему при клятом Порохе было заложено повышение пенсий на 11%, а при зеле убрали?
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дык... очевидно же: мародёр и барыга... да ещё и мальдивский! как такой кошмар удалось пережить, не знаю! Доходы общего фонда госбюджета выполнены в феврале на 93,7%, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6799 терь пенсы должны быть горды, что их терь не унижают этой жалкой подачкой, которая нужна только для подлого повышения рейтинга фух... вроде ничего не перепутал...
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Как и надбавки врачами учителям. Денег нету. Про..... ли зеленые.
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Ви там подуріли? Людям за лютий зарплату не заплалили навіть, на черзі пенсії в березні. Грошей немає взагалі в бюджеті.
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Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий на Харьковском заводе медпрепаратов выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Ещё одна аналогичная закупка была произведена у другого производителя, в итоге, на руках у Радуцкого оказалось 28 миллионов защитных средств. На покупку масок депутат потратил 36 миллионов гривен, а потом продал их… в Китай. Но уже намного дороже - за 224 миллиона гривен.
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Ни разу не зеленый барыга при власти.
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а говорят что масок нет! так вот где они -Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения продал Все Доходы общего фонда госбюджета выполнены в феврале на 93,7%, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4334и оставил народ нисчем
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Ловите его на Сейшелах. У "квартала95" там место встречи.
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Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в января 2020 года увеличилась на 7,7% и составила 73,57 миллиарда гривен (с учетом электроэнергии).
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Есть подозрение, что зе-команда играется в смартфоне в какую-то экономическую стратегию.
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Мне кажется, что если бы они в детстве или отрочестве поиграли в нормальные экономические стратегии, то сейчас бы не делали таких тупых детских ошибок и шараханий в экономике. А если бы еще поиграли в стратегии управления государством -- было бы еще лучше. Кстати, первые стратегии, еще в текстовом виде на первых ПК, были ничего и очень приближены к реальной жизни, хоть и упрощенно. Но походу эти играли только в Чапаева, Контру и "шарики".
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Нет уж. Теперь она полгода уже настоящая зеленая хрюшка в зеленом правительстве и исполняет хотелки своего шефа. Тож и кушайте ее родимую по полной.
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правильной дорогой идете, товарищи! ... к коллапсу экономики
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В марте Украина должна выплатить миллионные обязательства по внешним кредитам.
1 марта - выплаты по евробондам -419 млн.долл.
4 марта - погашение кредита по ОВДП 4,2 млрд.гривен
11 марта - погашение кредита по ОВДП 950 млн.гривен
13 марта возврат кредита МВФ 407 млн.долл.
25 марта возврат кредита по евробондам 110 млн.долл.
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Так если не платить стипендии другие социалки, регресс - то вы выполнили..
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стипендии давно пора не платить.. их только блатные получают
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Прокуратура вернула ГБР три подачи подозрений на Поршенко. Причина - некачественная подготовка материала. На назначение Зеленским исполняющего обязанности ГБР подана жалоба в "легендарный" ОАСК. " Свято наближається?"
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«Простота хуже воровства»…
Разговор в кафе, ужинают главврач столичной больницы, высокопоставленный госслужащий и другие не официальные лица, разговор о власти, разумеется, и о своих впечатлениях говорит главврач:
- В чем разница? Богатырева была плохим министром, она построила вертикаль коррупции и это сходило ей с рук. Но у нее была ответственность за все министерство, и все программы закупки лекарств выполнялись, закладывали откаты, но решения принимались.
Затем власть сменилась. Пришел Квиташвили, затем Супрун. Они уже не несли ответственность за все, что происходит в министерстве, а только за то, что им интересно. Но они отвечали за определенные вопросы и за некоторые органы управления, и в этих сферах были решения. Да, начали закупать без откатов, но что-то важное могли уже и по каким-то причинам не купить, и им это сходило с рук.
В тему - Пять самых денежных схем в сфере госмедицины, которые уничтожила Супрун - расследование
Теперь новая власть. И уже никто ни за что не отвечает.
Я пытаюсь подписать закупку жизненно важных для больницы лекарств, но это невозможно. Министерство уснуло. Равнодушные люди говорят - «вот вернется министр из Новых Санжар, тогда и приходите, а мы ничего не решаем».
Взятки не берут, но своих обязанностей не выполняют и ничего им за это не будет…
Госслужащий раздосадованно вступает в беседу:
- Ну не может такого быть. Я сейчас прямо при вас наберу министра, и она подпишет согласование госсзакупок!
(Набирает) - Зоряна, здравствуйте, у меня к вам вопрос, к вам обращается главврач, говорит, не может подписать срочный вопрос, скажите, пусть кто-то подпишет…
- Да, мы все сделаем, все сделаем! Я скоро вернусь из Новых Санжар, и обязательно приму!
загрузка...
Немая сцена. Все стараются не улыбнуться…
«Простота хуже воровства».
В тему - Глава Минздрава Украины - тотально безграмотный и трусливый человек, - политолог
***
Диалог пересказал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов
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Индексация пенсий и прочих выплат украинцам отложена на неопределенное время.До господарювалыся чуваки...
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Политическое заявление для свидетелей секты Зе . И даже уверен под его дудку:

Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
https://nv.ua/ukraine/politics/goncharu ... 72985.html
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Не забыли главный постулат зеленского?Эпоха бедности закончилась 19 мая 2019 г. Доходи загального фонду держбюджету виконано в лютому на 93,7%, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3244
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Когда расскажут про "дірку у пенсійному фонді", посмеёмся вместе с этих цифр.
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эта усьо папиредники! эта усьо прошлая барыжная власть!
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Хроника одного Президента ...

29.02.2020 г.

Глядя, как несет на риф "Коломойский" утлую лодочку Зеленского, мы все больше понимаем, что тогда, когда решался вопрос приватизации "Привата" и многие, очень многие советовали Порошенко договориться с Коломойским, Порошенко был прав. Он сказал "Его нужно остановить. Каждый раз он будет хотеть все дольше и больше". Это стоило ему президентства, это стояло ему огромных проблем, но он был прав.

Увольнение Гончарука без соблюдения юридических процедур может иметь самые непредсказуемые юридические проблемы. Формирование правительства вне законодательного поля фактически ставит под судебный удар любое решение которое кому то не понравится.

Цель того идиотизма, который выносит Зеленский по поводу должности главнокомандующего ВСУ на рассмотрение Верховной Рады - сохранение за лояльным ему Хомчаком генеральских погон. Хомчак согласен на все что скажет Зеленский - отводить,разводить, убирать артиллерию, приказывать не стрелять в ответ, ему плевать. Но уходить на должность гражданского министра с зарплатой 20 тысяч он категорически не желает. Потому и накатал рапорт об отставке. У него пенсия будет в полтора раза выше. Для спасения Хомчака, Зеленский ломает всю логику реформы и унификации ВСУ по натовским принципам и создает для него отдельную, ничем не предусмотренную структуру.

На фоне беспрецедентного падения личного рейтинга, полного провала экономической политики, надвигающегося экономического и социального кризиса Зеленский решил провести давно спрогнозированную смену части правительства. Еще полгода можно будет рассказывать как они "усилили правительство и как хорошо теперь будет" Мы не знаем кого именно собирается менять Зеленский, но твердо уверены что менять нужно всех - некомпетентного, безвольного, президента, бездарное и непрофессиональное правительство и "турборежимную" Верховную Раду.
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Плохо работают.Почему до сих пор не убрали все фирмы - прослойки,которые отьедают у бюджета поступления?Почему не вывели экономику из тени?Если на таможне контрабанда,то смените всех руководителей.Если они план поступлений в бюджет не выполняют.Кто крышует контрабанду бензина и почему он до сих пор не уволен с руководящей должности?Льготы и дотации олигархам!!!Ликвидировать забыли!Вернуть есв на уровень до 2016 года!Когда петя и его банда снизили ставку есв для бизнеса,тем скмым обрекли на голодное существование пенсионеров и т.д.Реформы в экономике и еще раз реформы!
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Маркарова, розуміючи що Соросята негативно сприйняті народом України , вирішила дистанціюватись від них. І на Мілованові показала , що типу не згодна з їх економічною політикою. Одним словом підготовка до перевзування....або готується на прем'єрство ...
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Доходы уменьшились, потому что курс крепче (в голову сильнее даёт, поэтому производительность труда падает).
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