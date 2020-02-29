EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  4903  95
Все про:Афганистан (220) соглашение (1074) США (16174) Талибан (37)

 США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане

Представители США и афганской группировки "Талибан" в присутствии наблюдателей подписали в Катаре историческое соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта в Афганистане.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На церемонии подписания соглашения присутствовали представители порядка 30 стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Документ предусматривает, что Соединенные Штаты и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории в течение 14 месяцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Талибан взял на себя ответственность за сбитый на востоке Афганистана пассажирский самолет

В течение последней недели на территории Афганистана сохраняется режим "снижения насилия", который распространяется на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Согласно официальным данным, в период с 22 февраля, когда режим вступил в силу, значительно снизилось количество инцидентов в сфере безопасности.

Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Переговорный процесс на протяжении долгого времени проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

Также на Цензор.НЕТ: Украинка Андреечева получила "Оскар" за документальный фильм о жизни афганских женщин. ВИДЕО

В январе, однако, талибы заявили, что они рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, и сообщили, что проект соглашения уже готов. В США требовали, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.

Источник: https://censor.net.ua/n3178651
 
 
 Топ комментарии
 
Уже ходили. И на Лондон и на Рейкьявик, куда только их не носило.
 показать весь комментарий
 
С вами, русский, шо-то подписывать ни в коем случае нельзя - вы недоговороспособны по натуре вашей.
 показать весь комментарий
 
Слава Лохматому Чму! Непревзойденный Мастер сделок! Стабильный гений! Лохматое Чмо - лучший президент Америки! Лохматое Чмо 2020!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С вами, русский, шо-то подписывать ни в коем случае нельзя - вы недоговороспособны по натуре вашей.
 показать весь комментарий
 
 
получается, США как и СССР зря угробили кучу своих солдат и несчастных афганцев, зря выкинули на ветер миллиарды денег...
Идиоты...
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Амеры там всё конкретно форматнули. Не знаю выполнили ли все свои цели или нет, но это совсем не тот Афган, что был раньше.
 показать весь комментарий
 
 
не пишите глупости...
Талибан победил США.., и скоро полностью заберет власть в свои руки, по всей стране...
Ничего там США не достигло...
В Афганистане будет мусульманская страна жесткого ислама, на подобие Ирана...
 показать весь комментарий
 
 
Время покажет. Я не верю, что можно дважды войти в одну реку. История не повторяется.
 показать весь комментарий
 
"там всё конкретно форматнули". нунуну.. конкретно по пунктам давай что и как улучшилось для афганцев. экономика на подьеме? население радуется американцам?

"Не знаю выполнили ли все свои цели" Четырнадцать лет назад, 7 октября 2001 года, США начали контртеррористическую операцию «Несокрушимая свобода». Целью данной операции было уничтожение боевиков «Аль-Каиды» и их союзников из движения «Талибан». ни алькаиду ни талибан не уничтожили. и даже позорно подписали мирный договор с талибаном...
 показать весь комментарий
 
Давно вы слышали про афганский терроризм? Терроризм как раз побежден. Худший сценарий такой - американцы выходят оттуда через год. Через три года власть получают талибы, может пять лет. Дальше только через десять лет начинают появляться террористы в Афганистане. Но мне кажется что будет всё иначе.
 показать весь комментарий
 
талибан - террористическая организация. признано совбезом оон. или в украине умеют "отменять" постановления совбеза или читают их как то по другому?
"Давно вы слышали про афганский терроризм? Терроризм как раз побежден." хахаха
ты сам то веришь? свою семью перевезти на жительство в афган рискнешь?
американцы обосрались. цели свои не выполнили и сбежали трусливо.
"Через три года власть получают талибы" ты туповатый, 2/3 афгана уже давно контролируется талибаном. натовцы из зеленой зоны не вылазят. как амеры уйдут так и президент будет от талибана т.е. 14 месяцев. или ты их остановишь?
 показать весь комментарий
 
 
Две вещи - американцы которые воюют с талибами не считают их террористами и талибы не контролируют ни одного крупного поселения на данный момент. Если они будут пытаться их завоеывать, то на это уйдут годы. ИГИЛ не смогли завоевать Ирак за те несколько лет пока туда не вернулись американцы. И талибы не завоюют Афганистан за несколько лет.
 показать весь комментарий
 
Це правда.Ідеологія перемогла величезне бабло.
 показать весь комментарий
 
А ссср дебело в Афганістані відсмоктали.
 показать весь комментарий
 
 
...амеры уйдут и все по новому начнется...талибы-воины....
 показать весь комментарий
 
Правильно, пора расиянцам ответ за зверства держать. Ну и наркоту жрать, пока не повыздыхают.
 показать весь комментарий
 
 
До 9 травня Україна має капітулювати перед Путіним. Інакше - окупанти підуть далі вглиб країни
https://youtu.be/VQBC3LW0F9E
 показать весь комментарий
 
 
Уже ходили. И на Лондон и на Рейкьявик, куда только их не носило.
 показать весь комментарий
 
 
Великолено США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане - Цензор.НЕТ 3304Тромб, Питер и Лука...героин на героине.
 показать весь комментарий
 
от даже не решил еще смеяться или плакать...
талибанцы мамой клялись?
если нет - не сработает,
если да - ето по талибански они всех на зуй послали...
 показать весь комментарий
 
 
Ну ты ж согласен, шо этот замес когда-то как-то должен закончиться? Судя по истории, выхода два - либо так, либо всех Афганцев под корень зачистить.
 показать весь комментарий
 
согласен конечно....
я не согласен, шо с талибаном можно и нужно договариваться - ето шо бы морду лица сохранить? зачем ето?
уходить так уходить и нечего тут перьями шелестеть, загрузились в самолеты и домой....
 показать весь комментарий
 
Ну да,шоб сохранить лицо, шоб иметь более-менеe легитимную бумажку на руках.
 показать весь комментарий
 
уход американцев из Афгана? - у рашки на головную боль больше, шо тоже совсем неплохо....
 показать весь комментарий
 
 
как по мне, я бы ето сделал сразу после как бин ладена достали - пришли, сделали, ушли -
mission complete.
а там уже хай сами варятся....
 показать весь комментарий
 
 
С террористами теперь соглашения подписывают,вот такие времена.
Законы для лохов! Воруй,убивай!
 показать весь комментарий
 
Талибан не террористы. Давно вы слышали про афганских террористов вообще?
 показать весь комментарий
 
Талибы это религиозные фундаменталисты. Типа, ИРА, наших бандеровцев или народной армии Сапаты в Мексике. Они имеют низовую поддержку населения и оттого каждую весну там начиналась новая война.
 показать весь комментарий
 
Советом Безопасности ООН признано террористической организацией в 2003. Аль Каида их союзники
 показать весь комментарий
 
 
Бен Ладен соответственно тоже не террорист,а 11 сентября отныне фейк?
 показать весь комментарий
 
 
Бен Ладен из Аль-каиды. Талибан поддерживал террористов, но сама основа этого движения не террористическая.
 показать весь комментарий
 
Останній-у вересні 2019.На посошок.Попри переговори із США "Талібан" організував теракт у Кабулі: загинуло 16 осіб
Коли американці вийдуть,-візьмуться за старе.Це ж не партія,це-релігійна доктрина.
"У США[1], Канаді[2], Росії[3], Киргизстані[4], Таджикистані[5], Казахстані[6] та низці інших країн рух «Талібан» внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.

На підконтрольних територіях Талібан вводить норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Заборонені телебачення, музика, алкоголь, комп'ютери, шахи та інше[8]. Об'єктами їхніх нападів часто стають школи

В ніч з 22 на 23 червня 2013 р. в Пакистані внаслідок нападу бойовиків на наметовий табір біля гори Нанґа-Парбат було вбито 10 альпіністів, серед них було 3 українців. Відповідальність за теракт взяли на себе пакистанський рух «Талібан»[17] та терористичне угруповання «Джундуллах»[18].
20 січня 2018 року терористи з організації «Талібан» здійснили атаку на готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі. Загинуло 9 громадян України."
Це звірі.Нічого доброго з того не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Они религиозные фундаменталисты. И действительно власть талибов можно сравнить с Северной Кореей. Но они имеют поддержку масс.
 показать весь комментарий
 
Слава Лохматому Чму! Непревзойденный Мастер сделок! Стабильный гений! Лохматое Чмо - лучший президент Америки! Лохматое Чмо 2020!
 показать весь комментарий
 
 
Из того что я знаю. Амеры разгромили афганские террористические базы так, что теперь там террористами даже не пахнет. При власти талибов там было разбойничье гнездо. Сейчас такой страной стал Иран.
Амеры поставили лояльную себе власть из местных вождей. Именно последние воевали с талибами последние годы. И именно им нужен был мир.
Мало того амеры импортировали демократию - права женщин, геев, выборы, толерантность. Это то чего там не было и что осовременит Афганистан со временем.
 показать весь комментарий
 
ага, разграмілі США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані - Цензор.НЕТ 8273 он талібан жив здоров, навіть сша напряму з ними веде перемовини
 показать весь комментарий
 
 
Когда США вторглись в Афган, то там Талибы правили страной. Сейчас они прячутся по горах и рассеяны в социуме. Но существуют.
 показать весь комментарий
 
ага прячутса США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані - Цензор.НЕТ 5849 он літають на перемовини, їх делегацію приймають офіційно всюди. куйово как то прячутса
 показать весь комментарий
 
 
Но власти у них нет той, которая была тогда. Может они её вернут - это главное опасение, но кто его знает.
 показать весь комментарий
 
те що сша де факто капітулює перед ними і є владою!
 показать весь комментарий
 
Любой мирный договор можно назвать капитуляцией, но это не так. Если Россия выведет свои войска из Донбасса это будет капитуляция России?
 показать весь комментарий
 
талибы контролируют 2/3 страны, Афганистан еще никому не удавалось завоевать. со времен Александра Македонского
 показать весь комментарий
 
Вот американцы его и завоевали. И оставались там дольше, чем Македонский.
 показать весь комментарий
 
Як думаєте,хто приходе на місце американців ?
Прівєд !


В центре - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Третий справа - руководитель политофиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Шер Мохаммад Аббас Станакзай. Четвертый справа - глава политического офиса «Талибана» (запрещено в России) в Катаре Абдул Гани Барадар

30 .05.19
 показать весь комментарий
 
 
Пакистан еще есть. И Китай. Каждый из них может начать шатать ситуацию в Афганистане в свою пользу. Но тут предсказать ничего нельзя.
 показать весь комментарий
 
одна із найпотужніших армій світу де факто капітулювала перед бородатими мужиками з калашами! тож обісрався совок, обісралось і сша! з чим їх і вітаю!а афганістан як не мав щастя та спокою, так його не матиме!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
68 Виски смотрим сериал.Там про Афган разжевано.
 показать весь комментарий
 
Короче , вся Афганская наркота - теперь в росии .
 показать весь комментарий
 
 
правильно,зачем в Аргентину самолет гонять!
 показать весь комментарий
 
 
Хтось колись правильно сказав , що ці рептілоїди (кацапи) , самі себе знищать . Тільки не треба їм заважати .
 показать весь комментарий
 
 
Как только последний самолет с американскими солдатами покинет Афганистан....талибы установят там свою власть...
 показать весь комментарий
 
 
восток там такое ,не разберешся без 100 грамм,талибан принимал пыня в кремле,что то там им обещал,а трамп видно их купил,что бы не заниматься в афганистане ловлей по горам!трамп просто скинул эту проблему ,а там и наркотрафик и граница таджикистана и пакистан!короче пыня опять в наваре! США і "Талібан" підписали мирну угоду, яка має покласти край 18-річній війні в Афганістані - Цензор.НЕТ 362
 показать весь комментарий
 
Какая такая пыня? ***** что ли? Так так и пиши...
 показать весь комментарий
 
мне нравится ласкательно-уменьшительное "пыня",хотя могу и *****
 показать весь комментарий
 
Пыней ***** называют в паРаше....а в Украине его называют ******...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уходят.Сабаки.Хоть одну больницу или школу построили?Или только наркотой.....
 показать весь комментарий
 
Про соглашения смешно. В эти бумажки ещё кто то верит?
 показать весь комментарий
 
Ну хоть кого-то разум посетил на время. И это Трамп. Молодец.
 показать весь комментарий
 
Це що виходить,що могутня США з суперавіаносцями не змогла перемогти дикунів?
 показать весь комментарий
 
в сериале "Родина" ,(последний сезон )эта информация полностью совпадает.
И не только.....
 показать весь комментарий
 
Родина не пытается в реализм. Они показывают как работает современная геополитика в принципе для масс. Сериал великолепен как просветительский.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх