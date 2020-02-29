 США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На церемонии подписания соглашения присутствовали представители порядка 30 стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Документ предусматривает, что Соединенные Штаты и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории в течение 14 месяцев.
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В течение последней недели на территории Афганистана сохраняется режим "снижения насилия", который распространяется на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Согласно официальным данным, в период с 22 февраля, когда режим вступил в силу, значительно снизилось количество инцидентов в сфере безопасности.
Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Переговорный процесс на протяжении долгого времени проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".
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В январе, однако, талибы заявили, что они рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, и сообщили, что проект соглашения уже готов. В США требовали, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.
Турки продолжают.
https://twitter.com/markito0171/status/1233753383418388481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1233753383418388481&ref_url=https%3A%2F%2Fglav.su%2Fforum%2F5%2F2237%2Fmessages%2F
Идиоты...
Талибан победил США.., и скоро полностью заберет власть в свои руки, по всей стране...
Ничего там США не достигло...
В Афганистане будет мусульманская страна жесткого ислама, на подобие Ирана...
"Не знаю выполнили ли все свои цели" Четырнадцать лет назад, 7 октября 2001 года, США начали контртеррористическую операцию «Несокрушимая свобода». Целью данной операции было уничтожение боевиков «Аль-Каиды» и их союзников из движения «Талибан». ни алькаиду ни талибан не уничтожили. и даже позорно подписали мирный договор с талибаном...
"Давно вы слышали про афганский терроризм? Терроризм как раз побежден." хахаха
ты сам то веришь? свою семью перевезти на жительство в афган рискнешь?
американцы обосрались. цели свои не выполнили и сбежали трусливо.
"Через три года власть получают талибы" ты туповатый, 2/3 афгана уже давно контролируется талибаном. натовцы из зеленой зоны не вылазят. как амеры уйдут так и президент будет от талибана т.е. 14 месяцев. или ты их остановишь?
https://twitter.com/Kyruer/status/1233757398545895428
https://youtu.be/VQBC3LW0F9E
талибанцы мамой клялись?
если нет - не сработает,
если да - ето по талибански они всех на зуй послали...
я не согласен, шо с талибаном можно и нужно договариваться - ето шо бы морду лица сохранить? зачем ето?
уходить так уходить и нечего тут перьями шелестеть, загрузились в самолеты и домой....
mission complete.
а там уже хай сами варятся....
Законы для лохов! Воруй,убивай!
Коли американці вийдуть,-візьмуться за старе.Це ж не партія,це-релігійна доктрина.
"У США[1], Канаді[2], Росії[3], Киргизстані[4], Таджикистані[5], Казахстані[6] та низці інших країн рух «Талібан» внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.
На підконтрольних територіях Талібан вводить норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Заборонені телебачення, музика, алкоголь, комп'ютери, шахи та інше[8]. Об'єктами їхніх нападів часто стають школи
В ніч з 22 на 23 червня 2013 р. в Пакистані внаслідок нападу бойовиків на наметовий табір біля гори Нанґа-Парбат було вбито 10 альпіністів, серед них було 3 українців. Відповідальність за теракт взяли на себе пакистанський рух «Талібан»[17] та терористичне угруповання «Джундуллах»[18].
20 січня 2018 року терористи з організації «Талібан» здійснили атаку на готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі. Загинуло 9 громадян України."
Це звірі.Нічого доброго з того не буде.
Амеры поставили лояльную себе власть из местных вождей. Именно последние воевали с талибами последние годы. И именно им нужен был мир.
Мало того амеры импортировали демократию - права женщин, геев, выборы, толерантность. Это то чего там не было и что осовременит Афганистан со временем.
Прівєд !
В центре - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Третий справа - руководитель политофиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Шер Мохаммад Аббас Станакзай. Четвертый справа - глава политического офиса «Талибана» (запрещено в России) в Катаре Абдул Гани Барадар
30 .05.19
И не только.....