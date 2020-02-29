 "Искренняя благодарность за неоценимое сотрудничество", - президент Аргентины Фернандес поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Китая

Текстом письма располагает информагентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемый господин президент, имею честь обратиться к Вам, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за неоценимое сотрудничество с вашей страной при эвакуации аргентинских граждан, находившихся в городе Ухань, Китай, во время эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом (COVID-19)", — сказано в тексте письма.
"Чрезвычайную помощь вашего правительства сложно недооценить, учитывая, что среди эвакуированных граждан находятся семьи с маленькими детьми", — добавил Фернандес.
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Президент Аргентины отметил, что прочные связи, объединяющие две страны, основываются на общих ценностях, исторических дипломатических связях и важном присутствии общины украинских мигрантов и их потомков, которые внесли значительный вклад в развитие Аргентины.
"Высокий гуманитарный жест, который служит поводом для написания этого письма, подтверждает дружбу наших народов и мотивирует открывать новые горизонты для сотрудничества между Аргентиной и Украиной. Пользуюсь случаем, чтобы вновь заверить Вас в высоком уважении", — подчеркнул Фернандес.
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)))
Кошмар! Вчера туда привезли ...ну...эти... как их... не при детях же ш. Теперь там - бордель! А как же дети то теперь??))
А если серьезно... Нас тут упрекали за то, как мы встречали Хуаньцев. Но почему- то другие страны положились на нас. И кто они после этого? Молодцы? А мы - такие-сякие? Нам своих проблем мало...
однако ж к стилю постов все перечисленные факторы имеют весьма опосредованное отношение.
-- наташа, а я знаю как дєтєй дєлают
-- ой, вовочка! я знаю что дєлать шоп іх нє било
Также источники НВ сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.
Так теперь он полез ТОЛКАТЬ УКРАИНУ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
Зеля Дэви ПЗДЦ
Бог Зебизян и кумир быдла.