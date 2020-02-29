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Все про:Аргентина (69) Зеленский (4730) эвакуация (591) COVID-19 (429) Новые Санжары (123)

 "Искренняя благодарность за неоценимое сотрудничество", - президент Аргентины Фернандес поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Китая

Президент Аргентины Альберто Фернандес направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с благодарностью за эвакуацию аргентинских граждан из китайского города Ухань, откуда начал распространяться коронавирус COVID-19.

Текстом письма располагает информагентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин президент, имею честь обратиться к Вам, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за неоценимое сотрудничество с вашей страной при эвакуации аргентинских граждан, находившихся в городе Ухань, Китай, во время эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом (COVID-19)", — сказано в тексте письма.

"Чрезвычайную помощь вашего правительства сложно недооценить, учитывая, что среди эвакуированных граждан находятся семьи с маленькими детьми", — добавил Фернандес.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мать пятерых детей, любит писать письма президенту, - стало известно, кто бросал камни в автобусы с эвакуированными, - СМИ

Президент Аргентины отметил, что прочные связи, объединяющие две страны, основываются на общих ценностях, исторических дипломатических связях и важном присутствии общины украинских мигрантов и их потомков, которые внесли значительный вклад в развитие Аргентины.

"Высокий гуманитарный жест, который служит поводом для написания этого письма, подтверждает дружбу наших народов и мотивирует открывать новые горизонты для сотрудничества между Аргентиной и Украиной. Пользуюсь случаем, чтобы вновь заверить Вас в высоком уважении", — подчеркнул Фернандес.

Также на Цензор.НЕТ: "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - в сети появилось видео, на котором колонну эвакуированных из Китая забрасывают камнями. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3178650
 
   
 Топ комментарии
 
Так починається дружба між країнами!
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находятся семьи с маленькими детьми?? Источник: https://censor.net.ua/n3178650

Кошмар! Вчера туда привезли ...ну...эти... как их... не при детях же ш. Теперь там - бордель! А как же дети то теперь??))

А если серьезно... Нас тут упрекали за то, как мы встречали Хуаньцев. Но почему- то другие страны положились на нас. И кто они после этого? Молодцы? А мы - такие-сякие? Нам своих проблем мало...
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А масок в аптеке нет . Надо шить из марли , как в 1918-м .
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Сколько пирожков в день тебе дает ху@ло ?
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Так починається дружба між країнами!
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там вже ящик кондомів занесли - грєв славний!
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Депутат «слуга» Радуцкий продал в Китай весь запас украинских масок, https://polygraf.net/3882-deputat-sluga-raduckij-prodal-v-kitaj-ves-zapas-ukrainskih-masok

)))
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А за "теплу" зустріч новобидляр він не подякував?
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це сьодні після гуманітарного ящика с різінкамі прийшло
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находятся семьи с маленькими детьми?? Источник: https://censor.net.ua/n3178650

Кошмар! Вчера туда привезли ...ну...эти... как их... не при детях же ш. Теперь там - бордель! А как же дети то теперь??))

А если серьезно... Нас тут упрекали за то, как мы встречали Хуаньцев. Но почему- то другие страны положились на нас. И кто они после этого? Молодцы? А мы - такие-сякие? Нам своих проблем мало...
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какой-то у тебя стиль... "дзуйхицу" это по-японски называется...
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ну ше розкажи шо ти молодой, женатий, занятой, здоровий і в тебе всьо харашо... Тут на хворумі зібрались одінокійє, больнийє, бєзработнийє, старийє і нікаму нє нужнийє лузєри, ілі інваліди (нєнужнийє лузєри апріорі) шоп потєшіть свойо ЧСВіЗ, убіть врємня, ілі прокрастініровать
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я про себя вообще мало рассказываю. не молодой. и хватит откровений.
однако ж к стилю постов все перечисленные факторы имеют весьма опосредованное отношение.
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в младшей групє дєтсада:
-- наташа, а я знаю как дєтєй дєлают
-- ой, вовочка! я знаю что дєлать шоп іх нє било
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сама ти ******* кривозуба!!! А привезли громадян України і іноземців!
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Пряма мова Фернандеса: Дякую, Вольдемар, дуже дякую!
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Зеля в этом не виноват даже.Оно так само получилось.
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ИНТРЕСНО: что раша сраершает подкоп под Гончарука : готовя на этот рост пророссийского премьера ,
Также источники НВ сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.
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МАЛО того что ЕРМАК представляет собой политика с нетрадиционными подходами 😀😀😀
Так теперь он полез ТОЛКАТЬ УКРАИНУ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
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да на здоровье .. мы уж как нибудь тут сами перегрипуем ...
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В центре Днепра 37 тонн гептила (ЮМЗ) , в Павлограде 1800 тонн ракетного топлива . Через 200 км - Донбасс . Говорят , что Днепр - сердце Украины . "Искренняя благодарность за неоценимое сотрудничество", - президент Аргентины Фернандес поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Китая - Цензор.НЕТ 3107
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Ну всьо , тепер святий!
Зеля Дэви ПЗДЦ
Бог Зебизян и кумир быдла.

"Искренняя благодарность за неоценимое сотрудничество", - президент Аргентины Фернандес поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Китая - Цензор.НЕТ 2348
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