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Все про:Кабмин (11670) промышленность (242) статистика (423) Компаниец (3)

 Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец. ИНФОГРАФИКА

Правительство изменило базовый год для расчета индекса промышленной продукции. Это позволило за несколько дней "снизить" падение индекса с 1,8% до 0,5%.

Манипуляции со статистикой обнаружил экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, вы не поверите, но благодаря невероятным усилиям правительства им за пару дней удалось отменить девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции, для этого надо было лишь изменить базовый год для расчета индекса", — написал он.

После изменения базового индекса изменился удельный вес его компонентов. Получилось, что промышленность падает не 9, а всего лишь 4 месяца подряд, обнаружил экономист.

Читайте на Цензор.НЕТ: Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов

Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец 01

"Я сделал график, на котором видны ежемесячные данные по старой базе, по новой базе и на сколько процентных пунктов изменился индекс после изменения базы (зеленым цветом, если обновленный индекс вырос, красным цветом, если обновленный индекс снизился)", — написал Компаниец.

"По результатам 2019 промышленность уже упала не на 1,8%, а только на 0,5%", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец. ТАБЛИЦЫ


Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178649
 
 
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Діра в бюджеті 81 млрд.грн. - ЗЕбіли, ви зробили це разом!!!
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Ну кто-бы сумневался Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 8089 У них все предвыборная компания на чистом вранье была построена.
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і що? Це доводить тільки одне економісти в нас ще ті пройдисвіти, які водять в оману кого завгодно і коли завгодно.
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- Уж ты бы лучше бы молчала бы -
Накрылась премия в квартал!
Ведь ты ж сама писала жалобы!
Что нет?! Когда я их читал!©
😂😂
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Діра в бюджеті 81 млрд.грн. - ЗЕбіли, ви зробили це разом!!!
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Что вы от них хотите? Они намухлевали приход к власти. Тактику, которая подтвердила свою успешность, не меняют! Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 1829 И вааще: зебилов ещё много.
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смех без причины - признак... ? пральна - избирателя зелёного недоразумения. Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 7513
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Кабмин не смухлевал со статистикой , они клоуны .
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если по зелёным тарифам платить 15 млрд. за полугодие, то какая разница плюс минус один процент.
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Правительство таки работает, не всякий так сумеет финтикультипнуть и выфинтикультипнуться.
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Беспринципность, способность идти на любую ложь, клевету, предательство, применять любые средства для достижения целей характерно именно для уголовного элемента,который сейчас и пришел к власти в Украине. Следующий этап в "развитии" уголовного элемента - это идти по трупам к достижению своих "целей".
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вчерашние школьники до сих пор оценки исправляют...
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за одно ЭТО уже безоговорочная отставка положена и уголовное дело даже. Подлог документов
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ну сейчас зеленобобики налетят Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 4870! НЕПРАВДА ВСЕ!!!!!
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просто інвестиції течуть рікою, то промисловість і не росте. Та і взагалі, хіба хтось намагався її виростити?
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Чому мовчать 73%, що обрали ЗЕ? Їх усе влаштовує?
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они ждут когда 23% выйдут на Майдан и все за них приберут... Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 47
Так нет... - большинство из тех 23% махнули на тот дурдом и уехали......
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..а мама любит скорость...п***ец, такого ублюдочного депутатского "корпуса" страна еще не знала....отара сделала всех нас раком!.. Кабмін надурив зі статистикою, щоб знизити показники падіння виробництва, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 6697..
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А шо вы ожидали? С самого захода - на лого зеленой партии Голобородько на велике, а в реальности - Моника в бронелимузине с кортежем, от размера которого Чивокуня от зависти зеленеет, на перекрытых улицах.
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Обезьяна встала очень рано,
Обезьяна съела два банана,
Обезьяна шла без чемодана,
Обезьяна радовалась рано, рано.
Солнце застыло, тучами заплыло,
А перед грозою тишина была.
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следите за руками...
а пока вы следите нестандарно отдипломьеный премьер в углу свое воркует....
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Светлое будущее уже обещали комуняки, покажите реальную работу для народа, повышение зарплат, снижение коммунальных платежей... Не стоит ждать народу пять лет треп очередной коррупционной команды.
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