 Высокая температура обнаружена у мужчины, приехавшего из Италии в Черновцы: его проверят на коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
"В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализировали жителя Черновцов. Он с 21 февраля путешествовал по Италии", - говорится в сообщении.
Как рассказал мужчина, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. Однако 28 февраля начал жаловаться на повышенную температуру и першение в горле.
"Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - заявили в ОГА.
Ранее из "Борисполя" госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку с повышенной температурой.
шутка.
Зе-бубачка колекціонує прізвища всїх, хто повернувся з за кордону в Україну з температурою, в баночці з під аналізів?
У нас умерло от какого-то гриппа сколько-то человек. Вы можете быть уверены, что это был не тот грипп?
Или вы к нам с Луны упали?