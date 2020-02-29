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 Происшествия, Здоровье
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 Высокая температура обнаружена у мужчины, приехавшего из Италии в Черновцы: его проверят на коронавирус

В больницу в Черновцах доставили мужчину с повышенной температурой, который недавно вернулся из Италии - его проверят на наличие китайского коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализировали жителя Черновцов. Он с 21 февраля путешествовал по Италии", - говорится в сообщении.

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Как рассказал мужчина, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. Однако 28 февраля начал жаловаться на повышенную температуру и першение в горле.

"Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - заявили в ОГА.

Ранее из "Борисполя" госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку с повышенной температурой.

Источник: https://censor.net.ua/n3178646
 
 
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Это чувак просто захотел подлечиться нахаляву и все.
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в нашей больнице?... ну, да... я так в начале года подлечил пневмонию тысяч на пять... практически на халяву...
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Панику разгоняем на гос. уровне... Кто заказал? Кому выгодно?
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вже дістали цими повідомленнями. У нас є можливість виявити цей вірус чи ні? В біса нагнітати тоді якщо людина просто хворіє ГРВІ? А якщо він і є в Україні, то він є. В нього інкубаційний період до 24 діб.
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А хто в курсі?
Зе-бубачка колекціонує прізвища всїх, хто повернувся з за кордону в Україну з температурою, в баночці з під аналізів?
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він чекає на кобеля Мішу і його суч..ку хозяйку
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Для чего трезвонить, вот приехал мужчина, еще толком не проверили, но уже выводы, лучше побеспокойтесь о жизнях тех, кто в Украине умирает от обыкновенного гриппа. А то переключились на украинцев из-за бугра, где те зарабатывают деньги и если бы не вирус, фиг бы они вернулись сюда.
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так вони можуть їхати у відпустку, а тут їх бац... Он минулого року в мене теж темпуратура була і нічого просто ГРВІ. Правда то було торік, а цього якась дурня відбувається.
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Ольга, вы понимаете, что если есть этот вирус в Польше , в Китае и в Италии, то он у нас тоже есть? Или вы наивная девушка?
У нас умерло от какого-то гриппа сколько-то человек. Вы можете быть уверены, что это был не тот грипп?
Или вы к нам с Луны упали?
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Посмотрите на карту. Это не говорит о том, что в России, Африке и Южной Америке нет случаев, когда в остальном мире полыхает. Просто в этих местах правительство боится, что ситуация выйдет из под контроля. #Coronavirus #Covid19
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В Сев. Корее первого заболевшего #коронавирус расстреляли.. Убедительный аргумент не заболеть
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