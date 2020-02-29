 "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган

Об этом он сообщил на встрече с депутатами в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

По его словам, Анкара не понимает намерений Москвы по Сирии.

"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом, мы не можем понять, каковы российские намерения там", - сказал Эрдоган .

По его словам, Турция не рассматривает конфликт в Идлибе, как возможность расширения своих границ. Он отметил, что Анкара намерена создать вдоль границы зону безопасности.

"Если мы не очистим наши границы от террористов сейчас, нам, возможно, придется вести более крупные войны внутри Турции", - сказал он.

Читайте также: Количество погибших турецких военных выросло до 36. Уничтожено 2100 асадитов и 300 единиц техники режима, - Эрдоган

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.