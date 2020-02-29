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 "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что просил президента России Владимира Путина прекратить поддержку сирийских войск в Идлибе.

Об этом он сообщил на встрече с депутатами в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

По его словам, Анкара не понимает намерений Москвы по Сирии.

"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом, мы не можем понять, каковы российские намерения там", - сказал Эрдоган .

По его словам, Турция не рассматривает конфликт в Идлибе, как возможность расширения своих границ. Он отметил, что Анкара намерена создать вдоль границы зону безопасности.

"Если мы не очистим наши границы от террористов сейчас, нам, возможно, придется вести более крупные войны внутри Турции", - сказал он.

Читайте также: Количество погибших турецких военных выросло до 36. Уничтожено 2100 асадитов и 300 единиц техники режима, - Эрдоган

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178645
 
 
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@NashaCanada

«Сухопутный "Панцирь" продемонстрировал высочайшую боевую эффективность в Сирии, завоевав славу одного из лучших комплексов ПВО на планете».
Короче, турки не знали, что это «один из лучших комплексов ПВО» и поэтому уничтожили его из дрона.
$75млн тю-тю.

"Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6590
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Давайте чесно. Фуйло підтримує садистів. У нас- сепарню, в Сирії- диктатора. Для нас важливо, що Ердоган нищить наших ворогів. Ворог мого ворога, мій друг
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Туреччина була союзною державою для Німеччини, тому не запросять.
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И, что, Вова при этом сильно воздух портил? Наш сильно.
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По его словам, Анкара не понимает намерений Москвы по Сирии.

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Этого никто не понимает даже сами кацапы. Но ***** обязательно должно всунуть свое козломордое рыло в любой конфликт на планете.Это у мокшани наследственное. "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2230
Как я понимаю кацапы сначала в составе коалиции уничтожило 100500 штабов ИГИЛ ,а потом 5 раз вывело свои вайска из Сирии и сейчас ихтамнет.Так что Эрдогану нечего переживать по этому поводу,а лишь молча мочить асадитов в перемешку с вагнеровцами каторых ихтамнет.
Так что вперед Эрдоганчик,вали террорестический деспотный режим асада ! "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 1846
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Вот амеры замочили четыреста непонятно кого типа ихтамнетов ничьих оказывается и молчок.)(уйло даже не вспоминает. Все уже их забыли давно.Так и с этими ихтамнетами будет. ********** турки асадитов и усе.Кацапы сильно переживать не станут.У них всеравно ресурсы и вооружение там ограничено. "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 3631 Так что аллах акбар.
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Давайте по-чесноку. Эрдоган оккупировал часть Сирии, точно также как ***** - часть Украины, и попросил ***** это признать. Судя по всему стороны не договорились
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эрдоган ладно,как ***** часть Украины...а чем занимается ***** в сирии?он как кто?
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***** имеет приглашение от официальных властей Сирии, признанных ООН. А Эрдогаша оккупант, как не крути.
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ну,то есть,бескорыстно .просто из любви к искусству убивает детей,травит химическим оружием и бомбит больницы со школами.
вы тоже такого же нервного строения,как и *****?ну,раз считаете это приемлимым,если один душегуб пригласил другого душегуба поучаствовать в душегубстве
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Вроде ничего не говорил о приемлемости и бескорыстии. Вы свой сон рассказываете?
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военные базы свои спасает, которые СССР еще Асады разрешили построить. А еще спасает газовые контракты. Асад не позволил Катару проложить трубу через Сирию.
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Вот только катарцы ничего не слышали о такой трубе Грузят газ газовозами в разы опережая США и в ус не дуют.
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Катаро-турецкий газопровод (проект) - неосуществлённый проект строительства газопровода для поставок природного газа, который должен был начинаться в супергигантском нефтегазовом месторождении Северное/Южный Парс в территориальных водах Катара и Ирана и проходить через территорию Турции, где он мог бы соединяться с магистральным газопроводом Набукко (также нереализованным проектом) с целью снабжения европейских и турецких потребителей. Предполагалось, что одна ветка газопровода должна была проходить через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию[1][2], а другая - через Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак[3][4]. Основным камнем преткновения для трубопровода была бы необходимость соглашения о транзите через Саудовской Аравией, которая течение десятилетий имела напряженные политические отношения с Катаром. «Должно быть какое-то свидетельство политической воли со стороны Королевства Саудовская Аравия, чтобы инвестиционное сообщество всерьез восприняло этот проект», - сказал Дуглас Каски, менеджер офиса консалтинговой компании IPA Energy and Water Economics в Абу-Даби[5].
В 2009 году бывший министр иностранных дел Франции Дюма заявил что Асад отказался предоставлять свою территорию для проведения ветки, якобы для того чтобы «защитить интересы России, союзника Сирии, которая является ключевым поставщиком газа в Европу», и именно после этого британцы начали готовить свержение Асада[6]. Однако сам Асад в интервью RT заявил что к нему никто с таким предложением не обращался[7].
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Вот когда Медведчук ***** пригласит так и скажете
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Давайте чесно. Фуйло підтримує садистів. У нас- сепарню, в Сирії- диктатора. Для нас важливо, що Ердоган нищить наших ворогів. Ворог мого ворога, мій друг
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"Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ, Мединского:
- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…
- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…". Те ж саме буде, коли Росія залишить "сірійських військових" навпроти турецьких... Залишиться сам Асад, купка генералів з полковниками, і пара тисяч баранів -алавітів, яких "виріжуть", як тільки Росія виведе свої війська...
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Давайте по-чесноку, аналогии в международной политике - не работают в лоб, они интересуют только пикейных жилетов, чтоб поговорить о том - кто Голова, и кому палец в рот лучше не класть. Так что не уподобляйтесь. Работают двойные стандарты, экономический интерес и право сильного.
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нюнюню чєсночьок ти рашинскій...оно фюра нємєцкий, тоже так поучал Мір, в 1939....
А зараз мер Бєрліна, ліцо нєтрадіціонной національності...
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Причём чеснок.Пусть россия 4 миллиона беженцев на содержание заберёт СЕБЕ.Вам бы в дом соседей голодных с котомками запустить.И выборы 14 года асада не признаны мировым сообществом.По факту он самозванец,который узурпировал власть
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Тогда Сирию исключили бы из ООН. Нет? Значит признают.
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Естественно. Но ООНу на это плевать.
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Пора вытягивать другой ник.С этим сегодня уже будет невезуха😂😂
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Димон, ты не разбираешся в теме поэтому пишешь херню про турцию "оккупанта". Турки зашли в сирию с одной целью - прекратить многомиллионный поток сирийских беженцев в Турцию. Сейчас Эрдоган хочет расчистить часть сирии от кацапо-асадовских войск, тем самым дать возможность сирийским беженцам вернуться в сирию, тем самым уменьшить нагрузку на Турцию
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И что? Оккупация от этого перестала быть оккупацией? Вы вкладываете в это слово какой-то негативный аспект. А это неправильно. Гитлеровская Германия тоже была в итоге оккупирована. Это разве плохо?
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А давай не будем врать. Цели у срашки и Турции совершенно разные. Россия оккупировала Крым и объявила его своей территорией, а Турция не захватывала и не присоединяла к себе сирийские территории. Турки на территории Сирии мочат в сортире российских бурятов, которые разрушают жилые дома, больницы и школы создавая таким образом многотысячную толпу беженцев бегущих в Турцию.
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Не говорите глупостей, )(уйло оккупировал часть Украины и часть Сирии, просто из Сирии есть кому его выбить. И оккупация по приглашению, как вы пишете ниже и в Украине и в Сирии не пытайтесь обманывать.
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Це хто ж "запрошував" Росію окупувать Крим і Донбас?!!! Коли саме це було? На підставі чийого рішення?
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все, что направлено против сРашки, есть благо. Да поможет Всевышний Турецким воинам и их союзникам
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Как надо разговаривать с пуйлом во время войны.
Эрдоган:
- Мистер Путин, что, кого разбомбили? Вас? И ваши там были? Не может быть, мы думали "ихтамнет". Да как же так? Мы разберёмся. Дружественным отношениям между нашими странами ничего не помешает. Давайте, мы увеличим поставки помидоров, а вы откроете больше авиалиний для ваших туристов на Турцию.
Нач. генштаба:
- Обнаружены отряды ихтамнетов и асадистов.
Эрдоган:
- Уничтожить немедленно!
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Він не може вкурити що ***** просто не може без провокацій, капостей і брехні, а також не може вкурити що у ***** немає і не може бути друзів, тільки лохи які йому на даний момент у якихось темах потрібні ...і все
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ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ В ТВИТТЕРЕ

@NashaCanada

«Сухопутный "Панцирь" продемонстрировал высочайшую боевую эффективность в Сирии, завоевав славу одного из лучших комплексов ПВО на планете».
Короче, турки не знали, что это «один из лучших комплексов ПВО» и поэтому уничтожили его из дрона.
$75млн тю-тю.

"Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6590
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После нападения на своих солдат турецкие вооруженные силы уничтожили одну из систем противовоздушной обороны Pantsir S-1 (Sa-22) российского производства сирийского режима.

Воздушная видеозапись ясно показывает, что радар был активен, когда его ударили.
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"не имеющее аналогов во вселенной" жидко обхезалось
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Турки просто не знали, шо эта вундервафля русней предназначалась как раз для борьбы с беспилотниками. Поэтому и замочили ее как раз с беспилотника "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 1318
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А можно ссылку "шо эта вундервафля русней предназначалась как раз для борьбы с беспилотниками"?
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Самое интересное,что он не просто стоял,а был на боевом дежурстве с включёнными РЛС.На видео этот факт есть,а лапти пытаются опровергнуть.Очередная кривизна земли.
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Из ночных новостей..
Турки разбомбили военный аэропорт асадитов Квейрис в Алеппо....Серьёзная потеря.Там же была и школа подготовки лётного состава.
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Хороший совет. Чего ты раньше молчал .В нём так нуждался Петя .Ещё не поздно. Подскажи его Вове
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Плохо просил . х.йло любит шоб на коленях перед ним проползли .Султану Эрдогану не слабо так ? И шоб язык рассейский вторым государственным в Турции сделал , шоб кацапская вата в Анталье , Белеке и Кемере не чувствовала себя нацменьшинством . В тайожный саюз нужно вступить будет . Будут покупать турки у кацапов лампочки ,,осрам " мухосранского производства и джинсы ,,мадок" пошитые в кооперативе ,,тётямотя" из кобылозадовска
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Один на один с курдами он попросил его оставить. Тех сирийских беженцев, которые сейчас идут в Европу из Турции (а их два миллиона и они арабы-сунниты) планировалось расселить на месте курдов и тем самым решить курдскую проблему. Осталось ответить на вопрос: куда планировали деть курдов? "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 3037 "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 1691
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Курдских коммунистов? Туда же, куда к сожалению не дели в 1917 всю эту бухую обдолбанную коксом матросню с маузером на пузе или дамбаскую мразь с калашом на наколках в 2014.
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Особенно после того, как поджарил валенков в микроволновке "панцирь".
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ну почему в микроволновке?ТРАДИЦИОННО,В ДУХОВКЕ,НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ...
так шо все кошерно и халяльно
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вспыхнуло врагоприобретение "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 8290.внезапна...

Владимир Жириновский

В Турции наших туристов часто обманывают: выдают номера без воды с видом на стройку, обеспечивают плохим питанием. Людей заводят на рынки и вынуждают покупать что-то втридорога. Отдых сопровождается хамством, грубостью, бывает избиениями. Я советую меньше ездить отдыхать на Юг.
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Ну, а шо? Таки прав москалик. Русне привычнее ездить на отдых на север, причем массово. Воркута, Колыма....
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" Он бы мог прочитать в глазах путина желание мира. но Эрдоган не читает на кацапском" из сети.
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Попросил. После того как он убил 36 турецких военных. Лол.
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Ща по новостям показали, как турки кацапню шкварили.
Загляденье)))
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Как русские говорят: "А друга ******* особенно приятно"
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Турція, належить до стратегічних партнерів України і супротивником раші.
Читаємо пости тих, хто накидує на Турцію негатив.
Робимо висновок, ху тут є за *****.
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...я просил "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган - Цензор.НЕТ 7925 ...***, да это он бы тебя завтра просил, если бы начал и продолжил херачить пару-тройку дней все тамошние базы ихтамнетов...послал колону без воздушного прикрытия..нафига?..ох турка, турка..
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ПО ИТОГАМ ГИБЕЛИ ТУРЕЦКИХ СОЛДАТ ОТ АВИАУДАРА СИРИЙСКИХ/РОССИЙСКИХ ВВС, УКРАИНСКИЙ МИД ОБРАТИЛСЯ К ЭРДОГАНУ.
Дорогой Реджеп!
По всей видимости ты, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність турецької раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги світової громадськості", решил объявить войну Сирии!
Не торопись и позволь, прежде чем твои янычары ринутся в "экономически невыгодный бой", дать тебе 12 дельных и действенных советов от команды молодых но успешных политиков:
1. Помни, гибель турецких солдат - это ничто иное как провакация;
2. Начни с того, что просто напряги свою голову и прекрати в ней войну;
3. Версия о том, что это была сирийская/российская авиация еще не подтверждена;
4. Все, что сейчас необходимо - это еще сильнее пытаться завершить войну;
5. Набери в мессенджере Путина/Асада и посмотри им в глаза, там ты увидишь желание закончить войну ;
6. Помни - Асаду/Путину война не нужна;
7. Разведи войска, ибо как говорит величайший политик современности: "там, где развели войска - огня нет"!
8. Просто перестань стрелять;
9. Подожди несколько месяцев, когда Путин/Асад согласятся приехать на "а-ля Нормандский формат", а уже там ты их порвешь - взглядом. Приготовь план "А" и план "Б";
10. Не забывай про Штанмайера и Сивоху - они всегда подскажут как лучше поступить;
11. Не важно сколько погибло турок, важно, что в Стамбуле хорошие дороги и свет на улицах;
12. И помни: "У ВАС ВОЙНА ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ НАЖИВАЕТСЯ ПОРОШЕНКО"!

Роман Ковальов
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Типа раз-на-раз выйти? Мужчина! Но кацапы так не могут,эти нелюди только на слабых бросаются как стая бродячих собак!
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В победе Турции не сомневаюсь! Бабы сРуцкие за@б рожать новых свинособак. сРашка- есть зло, причем - мирового масштаба. Зло должно быть уничтожено.
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А что там?У меня последнее время редко открываются заспамленные комменты😂
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С телефона или планшета такое бывает.
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Челобитную сцарю непрпльна подавал, султан!!
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Один сумасшедший диктатор всегда поймет другого сумасшедшего диктатора.
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Я спросил у путена: где твоя Идлибия?
Путен скрылся в облаке, такой вот, блин, мудак
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нада ж было помидорками подсластить просьбу ну елыпалы
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Этот тоже не понимает кто такой вместо Путин. И почему ему всюду на планете нужна война. Не просто война, а тотальное уничтожение вместе с больницами и лагерями мирных беженцев.
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то, что они не нашли компромисса - нам на руку.
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"Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган" - Эрдоган диктатор, но не такой ушлый, как бес путлер, ему ещё надо нарабатывать стаж.
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Ну и "валенок" этот Эрдоган! Всё ему надо подсказывать!Не понимает!А в глаза козломордому заглянуть не пробовал? Вон наш посмотрел в глаза этому *****-и всё увидел и понял.
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