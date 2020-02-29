 "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган

Об этом он сообщил на встрече с депутатами в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.
По его словам, Анкара не понимает намерений Москвы по Сирии.
"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом, мы не можем понять, каковы российские намерения там", - сказал Эрдоган .
По его словам, Турция не рассматривает конфликт в Идлибе, как возможность расширения своих границ. Он отметил, что Анкара намерена создать вдоль границы зону безопасности.
"Если мы не очистим наши границы от террористов сейчас, нам, возможно, придется вести более крупные войны внутри Турции", - сказал он.
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
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Этого никто не понимает даже сами кацапы. Но ***** обязательно должно всунуть свое козломордое рыло в любой конфликт на планете.Это у мокшани наследственное.
Как я понимаю кацапы сначала в составе коалиции уничтожило 100500 штабов ИГИЛ ,а потом 5 раз вывело свои вайска из Сирии и сейчас ихтамнет.Так что Эрдогану нечего переживать по этому поводу,а лишь молча мочить асадитов в перемешку с вагнеровцами каторых ихтамнет.
Так что вперед Эрдоганчик,вали террорестический деспотный режим асада !
вы тоже такого же нервного строения,как и *****?ну,раз считаете это приемлимым,если один душегуб пригласил другого душегуба поучаствовать в душегубстве
В 2009 году бывший министр иностранных дел Франции Дюма заявил что Асад отказался предоставлять свою территорию для проведения ветки, якобы для того чтобы «защитить интересы России, союзника Сирии, которая является ключевым поставщиком газа в Европу», и именно после этого британцы начали готовить свержение Асада[6]. Однако сам Асад в интервью RT заявил что к нему никто с таким предложением не обращался[7].
- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…
- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…". Те ж саме буде, коли Росія залишить "сірійських військових" навпроти турецьких... Залишиться сам Асад, купка генералів з полковниками, і пара тисяч баранів -алавітів, яких "виріжуть", як тільки Росія виведе свої війська...
А зараз мер Бєрліна, ліцо нєтрадіціонной національності...
Эрдоган:
- Мистер Путин, что, кого разбомбили? Вас? И ваши там были? Не может быть, мы думали "ихтамнет". Да как же так? Мы разберёмся. Дружественным отношениям между нашими странами ничего не помешает. Давайте, мы увеличим поставки помидоров, а вы откроете больше авиалиний для ваших туристов на Турцию.
Нач. генштаба:
- Обнаружены отряды ихтамнетов и асадистов.
Эрдоган:
- Уничтожить немедленно!
ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ В ТВИТТЕРЕ
@NashaCanada
«Сухопутный "Панцирь" продемонстрировал высочайшую боевую эффективность в Сирии, завоевав славу одного из лучших комплексов ПВО на планете».
Короче, турки не знали, что это «один из лучших комплексов ПВО» и поэтому уничтожили его из дрона.
$75млн тю-тю.
Воздушная видеозапись ясно показывает, что радар был активен, когда его ударили.
Убийца дронов: конструкторы Тульского военного завода рассказали о преимуществах «Панциря-С»
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Из ночных новостей..
Турки разбомбили военный аэропорт асадитов Квейрис в Алеппо....Серьёзная потеря.Там же была и школа подготовки лётного состава.
так шо все кошерно и халяльно
Владимир Жириновский
В Турции наших туристов часто обманывают: выдают номера без воды с видом на стройку, обеспечивают плохим питанием. Людей заводят на рынки и вынуждают покупать что-то втридорога. Отдых сопровождается хамством, грубостью, бывает избиениями. Я советую меньше ездить отдыхать на Юг.
Загляденье)))
Читаємо пости тих, хто накидує на Турцію негатив.
Робимо висновок, ху тут є за *****.
ПО ИТОГАМ ГИБЕЛИ ТУРЕЦКИХ СОЛДАТ ОТ АВИАУДАРА СИРИЙСКИХ/РОССИЙСКИХ ВВС, УКРАИНСКИЙ МИД ОБРАТИЛСЯ К ЭРДОГАНУ.
Дорогой Реджеп!
По всей видимости ты, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність турецької раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги світової громадськості", решил объявить войну Сирии!
Не торопись и позволь, прежде чем твои янычары ринутся в "экономически невыгодный бой", дать тебе 12 дельных и действенных советов от команды молодых но успешных политиков:
1. Помни, гибель турецких солдат - это ничто иное как провакация;
2. Начни с того, что просто напряги свою голову и прекрати в ней войну;
3. Версия о том, что это была сирийская/российская авиация еще не подтверждена;
4. Все, что сейчас необходимо - это еще сильнее пытаться завершить войну;
5. Набери в мессенджере Путина/Асада и посмотри им в глаза, там ты увидишь желание закончить войну ;
6. Помни - Асаду/Путину война не нужна;
7. Разведи войска, ибо как говорит величайший политик современности: "там, где развели войска - огня нет"!
8. Просто перестань стрелять;
9. Подожди несколько месяцев, когда Путин/Асад согласятся приехать на "а-ля Нормандский формат", а уже там ты их порвешь - взглядом. Приготовь план "А" и план "Б";
10. Не забывай про Штанмайера и Сивоху - они всегда подскажут как лучше поступить;
11. Не важно сколько погибло турок, важно, что в Стамбуле хорошие дороги и свет на улицах;
12. И помни: "У ВАС ВОЙНА ПОТОМУ ЧТО НА НЕЙ НАЖИВАЕТСЯ ПОРОШЕНКО"!
Роман Ковальов
Путен скрылся в облаке, такой вот, блин, мудак