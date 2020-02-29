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 В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки. ДОКУМЕНТ

Главному редактору международного русскоязычного телеканала RTVi отказали в пересечении границы в аэропорту "Киев" ("Жуляны") в связи с тем, что он не смог доказать цель своего пребывания в Украине.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Он прилетел рейсом в "Жуляны" из Минска. Могу отметить одно: решение о пропуске или не пропуске через государственную границу принимает исключительно инспектор пограничной службы, который руководствуется нормами законодательства о пересечении государственной границы, в том числе и гражданами иностранных государств. На момент пересечения государственной границы данное лицо не смогло доказать цель своего пребывания в Украине инспектору, и на основании этого ему было отказано во въезде в Украину", — сказал Демченко.

В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки 01

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Он подчеркнул, что это решение не означает запрета на въезд в Украину в дальнейшем.

"У меня нет информации, что относительно него действовал какой-то запрет или поручение правоохранительных органов. Ему отказали именно из-за неподтвержденной цели поездки. Отмечу, что это не запрет на въезд в Украину. Фактически, в случае попытки в следующий раз въехать в Украину, если он предоставит все необходимые подтверждающие документы: с какой целью и куда он именно едет, — и этого будет достаточно инспектору пограничной службы, может быть принято другое решение", — пояснил спикер.

Ранее Пивоваров написал в Фейсбуке, что его не пустили в Украину. По его словам, пограничники сообщили, что он "не смог подтвердить причину пребывания в Украине".

Также на Цензор.НЕТ: Депортированные из Швеции грузины устроили дебош в аэропорту "Борисполь", им запретили въезд в Украину, - Госпогранслужба

Вещание телеканала RTVi запрещено в Украине. 6 марта 2019 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины рассмотрел результаты мониторингов иностранной программы RTVI (имеет юрисдикцию Великобритании) и продлил срок временного прекращения ее ретрансляции на территории Украины на один год - до 7 марта 2020 года. Национальный совет признал, что содержание "RTVI" не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178643
 
   
 Топ комментарии
 
Угу, щас твой клоун, лично дающий разрешения на въезд в Украину своим дружбанам, выступавшим в Крыму, сделает визовый режим.
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Пустили не пустили, какя разница.
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Пора визовый режим вводить,жирный липецкий инвестор на это к сожалению не решился.
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Угу, щас твой клоун, лично дающий разрешения на въезд в Украину своим дружбанам, выступавшим в Крыму, сделает визовый режим.
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зебилы и дня прожить не могут, чтобы не вспомнить Поророшенко. То, что уже девять месяцев у нас президент Зеленский, они даже не вспоминают.
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Странные московиты.Лезут в Украину а почему-понять не могут.
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а ты-то сам за кого?
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Можно подумать, что пограничнику или любому другому государственному служащему Украины, можно что то доказать!
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Тупой, ещё тупее...
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Если мы для них никто, чого лезут сюда как тараканы?
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таких і у нас багато... так що нехай вони гуртом збирають валізи
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-инспектор В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки - Цензор.НЕТ 4775 В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки - Цензор.НЕТ 4775 В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки - Цензор.НЕТ 4775, а после вопроса а,ну,перекрестись, мацкаль окнчательно выпал а осадок
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Весной запахло, летят как мухи на г...о, обоняние обострилось. И никаких "нациков" или "биндёревцев" не боятся.
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Что то серьёзное на российском информ фронте намечается?! Ибо в Украину попёрли скопом не рядовые московитские ТВшавки и радиоцокотухи!Недавно был главред Венедиктов...а сейчас главред Пивоваров!!!!Наверное планируется открытие в Украине "хитрого руССеского зомбиТВканала! В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки - Цензор.НЕТ 5754
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Обмінний фонд сам до рук іде... Підкинути флешку з таємними документами, пакетик з білою речовиною та 3 патрони- не відкараскається.
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А диалог был приблизительно такой?
- Мета? (Че приехал)?
- Да так..
- Ну, так и ехай отсюда..
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Зеленопузі бандери не пустили москаля! нехай пєті пожаліється, той йому соплі підітре.
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" ...люблю Украину и переживаю за нее" - в феврале-марте 2014-го надо было переживать...
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