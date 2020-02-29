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 Политика Украины
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Все про:местное самоуправление (155) Шмыгаль Денис (10)

 Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль

Местная власть должна заниматься благосостоянием общины, а не политикой.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает Цензор.НЕТ.

"В местном самоуправлении вообще не должно быть политики. Это должны быть старейшины, уважаемые люди, которых выбирают и доверяют им управлять бюджетом и благосостоянием общины. Политика должна быть от областного уровня до государственного уровня. Здесь уже должны начинаться политические партии, идеологии. На местном уровне должно быть местное самоуправление, которое заботится о хозяйстве", - сказал Шмыгаль.

Он также заявил, что реформа децентрализации является наиболее успешной в стране и ее поддерживают почти 70% граждан Украины.

"Сегодня реформа децентрализации является одной из самых успешных и одной из самых понятных для людей. По последним исследованиям около 70% людей одобряют эту реформу. И студия сегодня продемонстрировала, что минимум 84% знают, что это за реформа", - сказал вице-премьер, комментируя результаты опроса в студии, где 84% зрителей ответили "да" на вопрос "Вы понимаете, что такое децентрализация?".

Читайте также: Дискуссия о децентрализации в областях Украины продолжится на протяжении двух недель, - вице-премьер Шмыгаль

Напомним, что 16 января Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) с аргументацией, что внесение таких изменений требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон. 4 февраля был назначен новый вице-премьер по региональной политике Денис Шмыгаль. А уже 25 февраля Министерство развития общин и территорий и Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления ВРУ начали широкие общественные обсуждения в Киеве и регионах о продолжении реформы децентрализации. Как ранее заявлял Денис Шмыгаль, результаты этого обсуждения должны лечь в основу изменений в Конституцию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178642
 
 
 Топ комментарии
 
"Если ты не занимаешься политикой, политика займётся тобой" (с) Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7632
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Правильно. Политика - то только царское дело, а холопы должны только на выборы стадом идти. Местные выборы ведь по партийным спискам собираетесь проводить?
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ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ!!! а не службовцям. Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8184 Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8184
а деніс абрамовіч це хуцпато ігнорує Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 863
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"Если ты не занимаешься политикой, политика займётся тобой" (с)
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ну вот,вероятный новый премьер... Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4861.если конечно предыдущего снимут не нарушая буквы закона
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Гончарук, вчера, написал повторное заявление, слезно просит НЕ ОТКАЗАТЬ.
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Шо оно мелит? Оно значит может заниматься политикой - другие нет. Зетипилл. не иначе.
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Шо у них в голове? Они видимо думают шо до уровня области все должны быть ослами и баранами, тупо выполяющими политику верхушки - то есть Осла Оманского. Это какой то треш.
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ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ!!! а не службовцям.
а деніс абрамовіч це хуцпато ігнорує Местные власти не должны заниматься политикой, - вице-премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 863
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ТОЧНО ТАК!

Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
Никто не может узурпировать государственную власть.
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Правильно. Политика - то только царское дело, а холопы должны только на выборы стадом идти. Местные выборы ведь по партийным спискам собираетесь проводить?
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По партийным спискам "Слуг народа" это, как он объясняет, - уже не политика....
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Очередной Ахметовский жулик.Назначен Ахметовым грабить Украину и сдавать её Кремлю.
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Вы это местным властям скажите.
- А правда, что нас в Сибирь везут?
- Не знаю. Я аполитичен
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Тобто? Скажіть йому хтось, що так починають у тоталітарних країнах
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А потім, якийсь політик вилізе і відбере у селян паспорти, а потім хтось вдягне на жінок паранджу, бо рівень спідниці не сподобається
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Не всё сразу, мозги только на 73% сдвинуты набок...
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Ахметівська підстилка Шмигаль, хоче шоб всі заткнули писок на місцях і незаважали красти асяким ахметовам !
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это мы стадо баранов
куда гонят туда и идите
/полное пренебрежение мнением народа /
наверное нужны перевыборы
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Конституция Украины

Статья 15. Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия.
Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная.
Цензура запрещена.
Государство гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины
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этого им точно не нать, зато теперь будут шмыгать носом
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вот поэтому и хотят изменить Конституцию
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Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления
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одни уже отказались от политики "на местах",теперь вот ходят!
Місцева влада не має займатися політикою, - віцепрем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 1325
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Открыл Америку. Об этом давно говорят мэры городов - уберите политическую составляющую на местных выборах. В советах должны быть представители тер. громады которые и будут представлять и озвучивать проблемы территории. Даже в ОГА политика не нужна. И самое главное - денежки врозь!!! А не так как сейчас - свою тупость власти прикрывают грабежом местных бюджетов.
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Основой любой экономики есть- люди. Экономические отношения - это прежде всего отношения между людьми. Политика всегда опирается на экономику - "аксиома". Мы всегда за всё платим (временем своей жизни). Нельзя отдавать своё будущее на "сказки" о "светлом будущем" разным "проходимцам".
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Типично по совковому,только в худшей редакции.
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І взагалі- бидло повинно стояти у стійлі і не підіймати голову.
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старейшина поедет в область отслюнявит депутану и о,чудо разрешат коровнику крышу подлатать Місцева влада не має займатися політикою, - віцепрем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 1476
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Добре хоч у нас встигли зробити реконструкцію двох парків, освітлення, поробили дороги та зробили пішохідний фонтан. При дубінському поки-що ніхріна не робиться. Ні його не видно, ні його представників у громадській приймальні.
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Политика с греческого языка переводиться как градоустройство "полис" - город. Объясните этому довбню что политикой занимался и заниматься народ.
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А у нас місцеві політики критикують Трампа кожний день. Хто це чмо?
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це органи місцевого самоуправління, а не влада. Якась маячня.
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ми політики і не заважайте нам красти,
а то путін нападьоть
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Ещё одно выползло поруководить местной властью.
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