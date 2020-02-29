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Все про:Мариуполь (3720) блокпост (208) операция Объединенных сил (2136)

 Два участника вооруженных формирований РФ задержаны на блокпосте в Мариуполе

Правоохранители из состава Объединенных сил в Донецкой области задержали двух граждан вероятно причастных к вооруженным формированиям Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении штаба сил ООС, информирует Цензор.НЕТ.

На блокпосту, расположенном на въезде в город Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь", где в качестве пассажиров находились граждане, которые по поисковой базе Национальной полиции Украины в Донецкой области причастны к вооруженным формирований Российской Федерации.

Данные граждане были задержаны военнослужащими по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и переданы сотрудниками Нацполиции в Донецкой области для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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Два участника вооруженных формирований РФ задержаны на блокпосте в Мариуполе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178637
 
   
 Топ комментарии
 
Два участника гибридных сил РФ===========
Это ноухау откуда взялось? Может они еще и участники боевых действий и им льготы полагаются?
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может боится, что на него портнов в суд подаст и поэтому решил дипломатично выражаться?официально террористами донбасситов никто не признавал
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Потрібн Воєнний стан бо всі ці арешти незаконні, ніхто не може обмежувати свободу пересування громадян України та інших країн які перебувають на території України на законних підставах інакше як за рішенням суду! На яких підставах затримали терористів? Де рішення слідчого судді? Немає! Отже затримання та арешт незаконні і їх випустить суд! Потрібен Воєнний стан!
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может боится, что на него портнов в суд подаст и поэтому решил дипломатично выражаться?официально террористами донбасситов никто не признавал
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Да конечно,завтра тут напишут что это уже миротворческие силы.
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а шо ето за новый вид вооруженных сил -гибридные войска,огородники шоле?
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объявлена шоле?
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такая война не объявляется, о ее наличии свидетельствуют какие то признаки
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приятно осознавать что то кто переплюнул по идиотизму ново-санжарцев
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Уничтожено 2100 асадитов и 300 единиц техники режима,(с)

в Сирии больньіх тожє крошат
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Два участника гибридных сил РФ===========
Это ноухау откуда взялось? Может они еще и участники боевых действий и им льготы полагаются?
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Да хорош уже ныть! Достали уже!
Если не захотим, никаких примирений не будет!
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Так я даже не сомневаюсь, что такие коллаборанты, предатели ждут ***** в Украине и хотят пролить реки крови!
Только и мы вам тоже прольем!
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если я малорос, то ты просто дебил...в спам
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Конгломерат іхтамнетів з дамбасістами.
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так у нас же гибридное противостояние с рашей, так что все правильно, непонятно только, почему такое изменение риторики, неужели готовимся к примирению?
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А то, теперь ты тоже президент, да и вообще, какая разница...?
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Что такое "участник гибридных сил" ?
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Этих гибридов самый раз на опыты бы пустить.По короновирусу. Так они могли бы хоть пользу принести человечеству. Все равно ж сдохнут.
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....ехало два ГИБРИЛОИДА из ЛУГАНДОНИИ до КИБОРГОВ ,по проблеме КОРОНОВИРУСА ))))
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Что значит ГИБРИДНЫХ СИЛ РФ? это что за фигня? ООС уже до чего ДОЖИЛИСЬ? Кого покрываем, россию, *****, янелоха оманского?
Боже, до чего уже дожились? Это,кто вам такое заставляет писать?
На Украину НАПАЛА РОССИЯ! Недоимперия страна - аккупант и агрессор!
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По чему все молчат о подписанном о совместном вылове с рускими в Азовском море рыбы в начале года.... наших рыбаков на основание этого поймали и осудили !!! .... Одни гниды подписывают, где эти твари которые это подписали !!! По чему про этих гнид ни кто ни пишет и их не сажает за то что они на подписывали !!!!!!
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