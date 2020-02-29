 Два участника вооруженных формирований РФ задержаны на блокпосте в Мариуполе

Об этом говорится в сообщении штаба сил ООС, информирует Цензор.НЕТ.
На блокпосту, расположенном на въезде в город Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь", где в качестве пассажиров находились граждане, которые по поисковой базе Национальной полиции Украины в Донецкой области причастны к вооруженным формирований Российской Федерации.
Данные граждане были задержаны военнослужащими по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и переданы сотрудниками Нацполиции в Донецкой области для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
в Сирии больньіх тожє крошат
Это ноухау откуда взялось? Может они еще и участники боевых действий и им льготы полагаются?
Если не захотим, никаких примирений не будет!
Только и мы вам тоже прольем!
Боже, до чего уже дожились? Это,кто вам такое заставляет писать?
На Украину НАПАЛА РОССИЯ! Недоимперия страна - аккупант и агрессор!