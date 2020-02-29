 Два участника вооруженных формирований РФ задержаны на блокпосте в Мариуполе

Об этом говорится в сообщении штаба сил ООС, информирует Цензор.НЕТ.

На блокпосту, расположенном на въезде в город Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь", где в качестве пассажиров находились граждане, которые по поисковой базе Национальной полиции Украины в Донецкой области причастны к вооруженным формирований Российской Федерации.

Данные граждане были задержаны военнослужащими по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и переданы сотрудниками Нацполиции в Донецкой области для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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