 В Польше и странах Балтии проходят крупнейшие за последние 25 лет учения с участием американцев

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Это будут очень длительные учения, будут проходить у нас несколько месяцев (до июня. - Ред.)", — отметил президент Польши Анджей Дуда.

Он добавил, что проведение этих учений является результатом его договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

Дуда отметил, что в Польшу для участия в учениях прибудет множество американских солдат. Он попросил поляков быть с ними приветливыми и с пониманием отнестись к возможным проблемам с движением из-за колонн военной техники на дорогах.

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что эти учения чрезвычайно важны для безопасности страны.

"Учения вроде этих демонстрируют способность к действиям союзнических войск. Возможный агрессор должен принимать во внимание, что в случае агрессии он столкнется с решительным ответом Польши и НАТО ", — заявил Блащак.

В учениях Defender Europe-20 примут участие около 37 тыс. солдат из 18-ти стран. В течение ближайших недель в Польшу и другие страны прибудет в 20 тыс. военных из США, к которым присоединятся 9 тыс. американцев, которые дислоцируются в Европе. Кроме того, в учениях примут участие 8 тыс. военнослужащих из других стран НАТО, преимущественно, из Великобритании на Германии.

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Польшу на учениях будут представлять 2 тыс. солдат, тяжелая техника, авиация, а также полиция, пограничники и пожарные. Большинство американской тяжелой техники прибудет по железной дороге.

Во время пребывания на европейском континенте американские войска примут участие в нескольких меньших учениях на территории Европы. В частности, речь идет о многонациональных учениях Swift Response-20 Saber Strike-20, Allied Spirit-20 и Dynamic Front-20.