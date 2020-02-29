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 За рубежом
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Все про:НАТО (6681) Польша (5099) США (16174) учения (2251) Дуда (307)

 В Польше и странах Балтии проходят крупнейшие за последние 25 лет учения с участием американцев

Учения Defender Europe 2020 будут продолжаться до июня. В них примут участие около 37 тыс. солдат из 18-ти стран, в том числе почти 30 тысяч военнослужащих из США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Это будут очень длительные учения, будут проходить у нас несколько месяцев (до июня. - Ред.)", — отметил президент Польши Анджей Дуда.

Он добавил, что проведение этих учений является результатом его договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

Дуда отметил, что в Польшу для участия в учениях прибудет множество американских солдат. Он попросил поляков быть с ними приветливыми и с пониманием отнестись к возможным проблемам с движением из-за колонн военной техники на дорогах.

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что эти учения чрезвычайно важны для безопасности страны.

"Учения вроде этих демонстрируют способность к действиям союзнических войск. Возможный агрессор должен принимать во внимание, что в случае агрессии он столкнется с решительным ответом Польши и НАТО ", — заявил Блащак.

В учениях Defender Europe-20 примут участие около 37 тыс. солдат из 18-ти стран. В течение ближайших недель в Польшу и другие страны прибудет в 20 тыс. военных из США, к которым присоединятся 9 тыс. американцев, которые дислоцируются в Европе. Кроме того, в учениях примут участие 8 тыс. военнослужащих из других стран НАТО, преимущественно, из Великобритании на Германии.

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Польшу на учениях будут представлять 2 тыс. солдат, тяжелая техника, авиация, а также полиция, пограничники и пожарные. Большинство американской тяжелой техники прибудет по железной дороге.

Во время пребывания на европейском континенте американские войска примут участие в нескольких меньших учениях на территории Европы. В частности, речь идет о многонациональных учениях Swift Response-20 Saber Strike-20, Allied Spirit-20 и Dynamic Front-20.

Источник: https://censor.net.ua/n3178636
 
 
 Топ комментарии
 
В странах Балтии - это намного лучше чем в Прибалтике как пишут ордынцы.
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Respect, Американці та Балтійські країни, Польща, розуміють, що пацюки кацапські не зупиняться...!!!! смерть расіянцям!!!!
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США готують наступ на путіна, враховуючи що війна НАТО з путіним вже йде в Сирії.
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В странах Балтии - это намного лучше чем в Прибалтике как пишут ордынцы.
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Обоснуй, чем лучше?
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А мне "Прибалтика" больше нравится. Да и правильней звучит. Всё же страны при Балтийском море, а не в нём.
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Ну да. Прибалтика, Причерноморье, Забайкалье, но не Балтия, Черномория, Байкалия
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Respect, Американці та Балтійські країни, Польща, розуміють, що пацюки кацапські не зупиняться...!!!! смерть расіянцям!!!!
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впервые за 25 лет украинская армия собрала всю свою мщь,шобы показать клятым мацкалям, кто в хате хозяин
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это они муйньой страдают, тренируйтесь на рашиках в сирии
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Хорошо бы и Украина приняла участие в таких учениях, для нас это жизненно важно
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Туди мабуть запрошують, а не припхатись здрасті, я ваша тьотя.
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