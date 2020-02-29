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 Политика Украины
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 155 законов против 173: новая Рада за полгода сработала не так продуктивно как предыдущая, - КИУ

Верховная Рада IX созыва приняла за первые полгода своей работы 155 законов, в то время как парламент предыдущего созыва за аналогичный период - 173.

Об этом свидетельствуют подсчеты Комитета избирателей Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

При этом депутаты IX созыва чаще работали в пленарном режиме: за полгода они провели 72 пленарные заседания, их предшественники - 63.

"Разговоры о турборежиме оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах, как количество принятых законов или поданных законопроектов, они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва", - сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Он признал, что оценивать работу парламента по количеству принятых законов не совсем правильно, но такой подход демонстрировало само руководство Рады и депутаты монобольшинства, "акцентируя на своей эффективности".

Читайте также: 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание

Источник: https://censor.net.ua/n3178634
 
 
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так предыдущие ещё и читали те законы, шо принимали
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так предыдущие ещё и читали те законы, шо принимали
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угу.. читали они законы.. как и эти..20 кнопкодавов на весь зал
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ага читали ,принимали ... а по ночам в тихоря переписывали писатели Денисенко ........
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кто такой тихорь ?

ты опять вылезло блистать своей тупизной ?
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для особо сверкающих умом перевожу ..... один пацан из Будки Панамского Петра ,ночью внес поправки в уже проголосованный текст фактически своей поправкой пытался запретить всю информацию в декларациях, и это вызвало взрыв возмущенияИсточник: https://censor.net.ua/r409510
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принтер сдох, а бобик здоров и еще брэшэт на новых зеленых хозяев
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"Турборежим" в "турбомозгах" х*ли .....
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та еще зеленая турботряпка елозит туда-сюда
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А по моему один хрен, что 155, что 177 , ни каких результатов ни от той ни от этой рады я не почувствовал.... что то тунеядцы, воры, что эти.. без разницы...
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Якщо немає різниці ні за минулої влади, ні за теперішньої, то може проблема в вас
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Так может и не почувствовал потому, что сам тунеядец?)))
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Можно попробовать избрать и бабок,продающих семечки на базаре.Они тоже все знают.
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Да куда им- сплошные базарные скандалы и разборки - ПЛЕБЕИ 😀
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АААААААААААА=)
ШО вы понимаете в супертурборежимах
=))
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странно, какой то слабый турборежим был, получается
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В Польше на блогера из Чечни напал кадыровец с молотком. Блогеру удалось его разоружить.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=h0tO-WMNszA&feature=emb_logo
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А вот видео этого блогера, который мочит Кадырова "в сортире". И таких видео похоже очень много. Неудивительно, что Кадирав послал киллера.
https://www.youtube.com/watch?v=og4rxHnAVXo
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турборєжим, тільки бєнзін кончився
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ахаха турбо принтер оказался матричным 155 законов против 173: новая Рада за полгода сработала не так продуктивно как предыдущая, - КИУ - Цензор.НЕТ 9463
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а законы, это что - товары потребления?
Сеялки, кирпичи, или может гвозди в кг?
Что за дурость считать законы в количествах....
Может их вообще новых пока принимать не нужно...
Может многие законы вообще упразднять нужно...
Дурдом...
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оценивать работу парламента по количеству принятых законов не совсем правильно, но такой подход демонстрировало само руководство Рады и депутаты монобольшинства, "акцентируя на своей эффективности"

Источник: https://censor.net.ua/n3178634
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Эти дзебилы хотят переписать Кодексы, в том числе и Цивільний, который нынче является самым нормальным законодательным актом. Называют это "декодетизацией". Зебилы, сэр, ****.
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Халтурщики. А если бы они ещё и читали, то что принимают?
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Так это их надо опять в Трускавец читать учить, они пока только картинки с трудом понимают...
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Так любая любая изменённая запятая считается новым законом, а в этом "папередники" действительно преуспели .... вот вам и количество 155 законов против 173: новая Рада за полгода сработала не так продуктивно как предыдущая, - КИУ - Цензор.НЕТ 9032
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Геній, це називається внесення змін та правок!
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Турборежим, монобільшість... Пшиком це все виявилось!
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То есть все крики про "принтер" - Были просто криками и не соответствовали действительности? - Какая неожиданность.
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Ваш упрек (или стеб) "стахановцы"Цензора не оценят и даже не заметят - они не помнят что вчера писали и что вчера зрадой было.
Память как у гуппи и мозг амебы - только рефлексируют на заголовки статей с последующим корпоративным (стайным) лаем.
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Не скулите, господа-товарищи-порохоботы! Еще не вечер. Если вам плохо, скушайте рошенку. Может полегчает?
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сосни обрезанный, зелетварь, увидишь землю обетованную
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Турборежим тяжело совмещать с турбоаналом !
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Турборежим отстает... А как блеяли, мы... проголосуем миллиарды законов одним махом.
Итог - большинство зебильных законов отменит одним махом следующая проунраиская Рада
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