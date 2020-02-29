 155 законов против 173: новая Рада за полгода сработала не так продуктивно как предыдущая, - КИУ

Об этом свидетельствуют подсчеты Комитета избирателей Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
При этом депутаты IX созыва чаще работали в пленарном режиме: за полгода они провели 72 пленарные заседания, их предшественники - 63.
"Разговоры о турборежиме оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах, как количество принятых законов или поданных законопроектов, они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва", - сказал председатель КИУ Алексей Кошель.
Он признал, что оценивать работу парламента по количеству принятых законов не совсем правильно, но такой подход демонстрировало само руководство Рады и депутаты монобольшинства, "акцентируя на своей эффективности".
ты опять вылезло блистать своей тупизной ?
ШО вы понимаете в супертурборежимах
=))
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=h0tO-WMNszA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=og4rxHnAVXo
Сеялки, кирпичи, или может гвозди в кг?
Что за дурость считать законы в количествах....
Может их вообще новых пока принимать не нужно...
Может многие законы вообще упразднять нужно...
Дурдом...
Источник: https://censor.net.ua/n3178634
Память как у гуппи и мозг амебы - только рефлексируют на заголовки статей с последующим корпоративным (стайным) лаем.
Итог - большинство зебильных законов отменит одним махом следующая проунраиская Рада