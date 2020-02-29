 155 законов против 173: новая Рада за полгода сработала не так продуктивно как предыдущая, - КИУ

Об этом свидетельствуют подсчеты Комитета избирателей Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

При этом депутаты IX созыва чаще работали в пленарном режиме: за полгода они провели 72 пленарные заседания, их предшественники - 63.

"Разговоры о турборежиме оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах, как количество принятых законов или поданных законопроектов, они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва", - сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Он признал, что оценивать работу парламента по количеству принятых законов не совсем правильно, но такой подход демонстрировало само руководство Рады и депутаты монобольшинства, "акцентируя на своей эффективности".

Читайте также: 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание