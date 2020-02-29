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Все про:Минобороны (6330) обстрел (8749) Гуцуляк (81) операция Объединенных сил (2136)

 С начала суток - 7 обстрелов, потерь нет, - Минобороны

Оккупанты с начала текущих суток 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом сообщил на брифинге в Министерстве обороны спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

Сразу после полуночи боевики выпустили 6 мин калибра 120 мм по украинским позициям в районе Невельского.

После 1:20 ночи 3 мины калибра 82 мм были выпущены по защитникам Травневого. Также позиции были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Примерно с 2:00 до 3:00 боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в районе Красногоровки.

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После 6:30 утра по позициям под Лебединским были выпущены 10 мин калибра 82 мм.

В 10:45 также из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции под Ореховым.

Кроме того, были зафиксированы нарушения режима тишины с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районах Красногоровки и Павлополя.

Подразделения Объединенных сил несколько раз открывали огонь в ответ с применением легкого пехотного вооружения.

Пострадавших в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178633
 
 
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тайна зеленой говорящей каски начинает проясняться
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Обстріли терористів мають недопускатись силами ударних та розвідувальних БПЛА, які мають сотнями кружляти в повітрі над терористами і відслідковувати їх активність і завдавати превентивного удару у випадку небезпеки нападу! Для цього потрібні війська БПЛА, але Генштаб нічого не робить для створення військ БПЛА, бо Хомчак поганий Головнокомандуючий, нікчемний та бездіяльний.
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Укушенный в мозг грицацуевым предлагает заднепроходного?!
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