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 Политика Украины
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 Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей"

Государственная служба экспортного контроля отказала компании "Арей" в выдаче разрешения на ввоз бронестали из Финляндии для украинской техники.

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности речь идет о том, что финская сторона за несколько месяцев согласовала предоставление компании "Арей" лицензии на покупку бронестали: "Но это была чужая мирная страна, которая на фоне запретов поставлять в Украину военные товары, все же протянула нам руку".

Однако у Госслужбы экспортного контроля возник ряд "компетентных" вопросов.

"На третьем месяце "рассмотрения", когда надо было выдавать нам удостоверения, вдруг возникла куча вопросов. Сначала Шайтан (директор Госслужбы экспортного контроля. - Ред.) поставил перед фактом, что "Арей" нельзя вносить в Реестр, потому что мы не имеем полномочий по Постановлению КМУ №1228. Ткнули: мы проходим по Постановлению КМУ №838. После того, как было отражено еще несколько тотально непрофессиональных утверждений, Шайтан подтягивает подмогу - Наталью Мацько", - сообщают авторы заявления, приводя в пример переписку (см. ниже) с Мацько, которая "свидетельствует об уровне ее "компетентности".

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В результате, "Арей" в пятницу получил отказ.

"Перевозчик готов грузиться. Стоит. Нам - штрафы.Финны в шоке - украинцы не дают разрешения на ввоз бронестали в воюющую Украину! И что делать с этими шайтанами?" - говорится в заявлении.

Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 01
Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 02
Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 03
Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 04
Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 05

Источник: https://censor.net.ua/n3178632
 
 
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На кой нужна броня для того, чтоб "просто перестать стрелять"?
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Потрібно було завозити бронесталь сталь для бронювання VIP автівок депутатів, тоді б дозволили! А так влада сцить що в когось в руках з'явиться танк, який неможливо буде знищити жодним засобом ураження, а до того все йде, бо обшивання радянського танку додатковим шаром фінської бронесталі зробить його практично нечутливим до ******** протитанкових засобів.
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Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
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Дивная фамилия "Шайтан"? Не пригласить ли экзорцистов от Исмагилова? Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 6151
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У нас на сайті є свій екзорцист. Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 2807 та ще й свій Люцифер. Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 1553
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для шайтана нужен исламский. редкая специальность.
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Просто перестать стрелять уже не актуально. Теперь кроме этого надо еще и просто перестать защищать себя броней и перестать прятаться по окопам.
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Броня - не актуально ! Щас собачку з Китая евакуюїм , це важливіше :

Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей" - Цензор.НЕТ 3904
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Банда Коломойского и его Зеленая марионетка уничтожает страну и сдает её Кремлю.Коломойский и Зеленский враги Украинского народа.
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В СССР броню катал Мариуполь, но в Украине нет никеля. Месторождения никеля в Европе- Финляндия - (на севере напротив российского Мончегорска) и Россия( Норильск и Мончегорск). Одним из результатов советско- финской войны 1939-40 захват месторождений никеля.
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УЧИ МАТЧАСТЬ! И НЕ ДЕЛАЙ ВЫСЕРОВ! В Украине 12 месторождений НИКЕЛЯ с запасами 300 тыс тонн руды
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В Украине чистый никель не производится. Украина-- сырьевой придаток.
Стволы на НКМЗ производят из чешской стали, хотя в Украине есть металлургия.
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а как же Никополь ? 12 месторождений никеля\ рядом \ содержат 217 тыщ тонн . Сульфидно медно-никелевое месторождение в Житомирской тоже оценено в тысячах тонн . другое дело . что он весь уходит на каламойские ферросплавы и насколько помню в кацапиию уходило всё . что оставалось.
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Причём здесь месторождения? Никель свободно продаётся на мировом рынке. Это ж не плутоний
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Как это кто-то какой-то там Арей, а наши хлебальники кто будет кормить. Где этот решака "уволить" почему молчит. Или оно в теме?
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та своя броня дешевле и качественней будет,чем от саамов фольгу завозить
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