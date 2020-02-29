 Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей"

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности речь идет о том, что финская сторона за несколько месяцев согласовала предоставление компании "Арей" лицензии на покупку бронестали: "Но это была чужая мирная страна, которая на фоне запретов поставлять в Украину военные товары, все же протянула нам руку".

Однако у Госслужбы экспортного контроля возник ряд "компетентных" вопросов.

"На третьем месяце "рассмотрения", когда надо было выдавать нам удостоверения, вдруг возникла куча вопросов. Сначала Шайтан (директор Госслужбы экспортного контроля. - Ред.) поставил перед фактом, что "Арей" нельзя вносить в Реестр, потому что мы не имеем полномочий по Постановлению КМУ №1228. Ткнули: мы проходим по Постановлению КМУ №838. После того, как было отражено еще несколько тотально непрофессиональных утверждений, Шайтан подтягивает подмогу - Наталью Мацько", - сообщают авторы заявления, приводя в пример переписку (см. ниже) с Мацько, которая "свидетельствует об уровне ее "компетентности".

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В результате, "Арей" в пятницу получил отказ.

"Перевозчик готов грузиться. Стоит. Нам - штрафы.Финны в шоке - украинцы не дают разрешения на ввоз бронестали в воюющую Украину! И что делать с этими шайтанами?" - говорится в заявлении.









