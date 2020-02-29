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Все про:Азовское море (1410) Бердянск (173) Госпогранслужба (3654) рыбаки (153)

 Задержанные Россией в Азовском море рыбаки вернулись на родину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Рыбаки на собственной лодке прибыли в порт Бердянск. Сейчас выясняются все обстоятельства их задержания россиянами. Кроме того, рыбаков привлекли к админответственности, а их лодке на 30 дней запретили выход в море.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Утром пограничники получили информацию, что российские корабли доставят лодку с задержанными украинскими рыбаками в район общей системы разделения движения в Азовском море. Вскоре плавсредство и сопровождавшие его российские корабли обнаружили в 10 милях от порта Бердянск.

Задержанные Россией в Азовском море рыбаки вернулись на родину, - Госпогранслужба 01

Задержанные Россией в Азовском море рыбаки вернулись на родину, - Госпогранслужба 02

"По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", — сообщили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов. ФОТО

Катерная группа Морской охраны сопроводила плавсредство в порт Бердянск. Там сейчас устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

Задержанные Россией в Азовском море рыбаки вернулись на родину, - Госпогранслужба 03Задержанные Россией в Азовском море рыбаки вернулись на родину, - Госпогранслужба 04Задержанные Россией в Азовском море рыбаки вернулись на родину, - Госпогранслужба 05

"За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлечены к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток", — добавили в Госпогранслужбе.

Задержанные Россией в Азовском море рыбаки вернулись на родину, - Госпогранслужба 06

Также на Цензор.НЕТ: Освобожденные украинские рыбаки не могут вернуться домой из оккупированной Керчи из-за шторма, - "слуга народа" Мельник

Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

25 февраля украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, освободили.

26 февраля депутат от "Слуги народа" Павел Мельник сообщил, что они не могут вернуться домой из-за шторма.

Источник: https://censor.net.ua/n3178631
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер їх мають посадити за бракон'єрство!
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А как же медали. Квартиры в Киеве? Тем более на них никого менять не пришлось. Сами с плена убежали!
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Тепер їх мають посадити за бракон'єрство!
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Та ні, купити по квартирі та виплатити компенсиію.
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Здорово. Теперь и здесь ещё огребут за браконьерство.
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Вернулись на малую Родину ! Они и были на своей территории, только на временно оккупированной ее части.
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А как же медали. Квартиры в Киеве? Тем более на них никого менять не пришлось. Сами с плена убежали!
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По башке веслом одному и второму!! Из за таких обезьян потом обмен производят на упырей!
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А потом ещё бывшему коллеги сорвал бы погоны и в глотку затолкал! Без ведома пограничников хрен эти лодки выйдут в море!!!!
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и шо це було? несерьезно как то
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А что уже суд был,если вы говорите про нарушение закона,или вам из засрашки это сообщили?
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Вот эта сраная лодка может выйти в море только после открытия навигации и должна быть переписана какому-то из любительских причалов рыбаков оматорів,и эта же лодка дальше двух миль от берега не имеет права отплывать,а по техническим параметрам не дальше 5 миль!!!!А эти люди нарушили пограничный режим и большая вероятность что нарушили государственную границу! Ежели отдалились за пределы 12 морских миль в сторону моря!!!
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Обвинять человека в нарушении законов может только суд,очнись,у нас уже давно нет власти московитских комуняк,которым можно было все.
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Ежели не знаете порядок выхода в море и ТД.То не берите роль адвоката.
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Причем тут порядок,кто должен заявить про нарушение правил и законов человеком,только суд и больше никто.
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Какой нахрен суд! Это админка,штраф максимум 340 гривен, без суда! Выносит постанову начальник прикордонного відділу! Дальше они могут оспорить это решение!
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Это беззаконие,штрафы,постановы должны быть только через суд,внесудебная расправа - это признак идиотского общества.
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Полицейский тоже за каждое нарушение должен в суд тянуть?! Почитайте админ кодекс,та админпровадженя) и посмотрите какие админки рассматривает суд а какие нет!
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Да,каждое нарушение закона должен рассматривать суд,а тем более нарушение госграницы,нельзя давать право взяточникам полицаям и пограничникам признавать людей виновными в нарушение закона и назначении наказания,для этого есть суд и судьи.
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Вы министерство юстиции?; Вы верховна рада? Кто что должен делать вы принимаете решение?! Есть админ кодекс есть уголовный ,есть админпровадженя,есть постанова 1147.Читайте внимательно! Кто что и за что отвечает и какой порядок действий.
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Сейчас навигация закрыта! О нарушении пограничного режима составляют протокол пограничники,полиция и громадске формування по охороні державного кордону!
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Эти бараны ещё легко отделались,а не являются у срашки обвеняемые в терроризме!!!
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По чему все молчат о подписанном о совместном вылове с рускими в Азовском море рыбы в начале года.... наших рыбаков на основание этого поймали и осудили !!! .... Одни гниды подписывают, где эти твари которые это подписали !!! По чему про этих гнид ни кто ни пишет и их не сажает за то что они на подписывали !!!!!!
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Они не промысловики!!!!они обычные браконьеры!!!!
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От куда ты знаешь? Я не про это пишу вообще.
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Суд не обвеняет ,а принемает решение согласно доказательств!!! Обененителем выступать могут правоохороний орган!
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Я 15 лет с такими кадрами сталкивался!Плачут про херовую жизнь в стране,и мол на браконьерство идем из за того чтоб семью кормить! На этой лодке собирать сети серавно что на камере море пересечь!
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В том году у них были документы на отлов рыбы официальные, в этом году наши не выдают ещё такие документы.
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Ещё для промысла рыбы рано! У них ежели и было разрешение то максимум на бычка.
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Попадется в сеть хороший осетр ,то в месте с тем ящиком на дно уйдут! Это обычный язик,он прогулочный а не промысловый
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Нужно быть экстрималом.чтоб выходить на 10 миль от берега,где Рашке плевать на все договора!!!!За керченский пролив тоже договаривались в 2003…И чем закончилось для наших моряков военных?!!
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