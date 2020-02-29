EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  648  10
Все про:Азовское море (1410) Бердянск (173) Госпогранслужба (3654) рыбаки (153)

 Задержанные Россией в Азовском море рыбаки вернулись на родину, - Госпогранслужба

Рыбаки на собственной лодке прибыли в порт Бердянск. Сейчас выясняются все обстоятельства их задержания россиянами. Кроме того, рыбаков привлекли к админответственности, а их лодке на 30 дней запретили выход в море.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Утром пограничники получили информацию, что российские корабли доставят лодку с задержанными украинскими рыбаками в район общей системы разделения движения в Азовском море. Вскоре плавсредство и сопровождавшие его российские корабли обнаружили в 10 милях от порта Бердянск.

"По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", — сообщили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов. ФОТО

Катерная группа Морской охраны сопроводила плавсредство в порт Бердянск. Там сейчас устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

"За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлечены к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток", — добавили в Госпогранслужбе.

Также на Цензор.НЕТ: Освобожденные украинские рыбаки не могут вернуться домой из оккупированной Керчи из-за шторма, - "слуга народа" Мельник

Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

25 февраля украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, освободили.

26 февраля депутат от "Слуги народа" Павел Мельник сообщил, что они не могут вернуться домой из-за шторма.

Источник: https://censor.net.ua/n3178631
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тепер їх мають посадити за бракон'єрство!
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, купити по квартирі та виплатити компенсиію.
 показать весь комментарий
 
Здорово. Теперь и здесь ещё огребут за браконьерство.
 показать весь комментарий
 
Вернулись на малую Родину ! Они и были на своей территории, только на временно оккупированной ее части.
 показать весь комментарий
 
 
А как же медали. Квартиры в Киеве? Тем более на них никого менять не пришлось. Сами с плена убежали!
 показать весь комментарий
 
 
По башке веслом одному и второму!! Из за таких обезьян потом обмен производят на упырей!
 показать весь комментарий
 
А потом ещё бывшему коллеги сорвал бы погоны и в глотку затолкал! Без ведома пограничников хрен эти лодки выйдут в море!!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх