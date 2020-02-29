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Все про:Госпогранслужба (3654) расписание (18) Донбасс (20815) КПВВ (97)

 Пункты пропуска на Донбассе с завтрашнего дня переходят на весенний график

Людей и автомобили будут каждый день пропускать с 07.00 до 18.30.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В воскресенье, 1 марта, все контрольные пункты на линии разграничения переходят на весенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", — сказано в сообщении.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме по зимнему графику.

Смотрите также: Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3178630
 
 
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а температуру всем будут мерять? или...о чем это я ? )) (хоть и не смешно)
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Пункти пропуску потрібно закривати, враховуючи що в росії є хворі на коронавірус. Потрібно впускати і нікого не випускати назад. Досить цих челоночних перевезень! Назад хай повертаються через Білорусь та росію!
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А укушенный в мозг грицацуевым будет стоять на границе с ружжом и термометром и мерять температуру! Пункты пропуска на Донбассе с завтрашнего дня переходят на весенний график - Цензор.НЕТ 3846
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..почему не закрыть? Пункты пропуска на Донбассе с завтрашнего дня переходят на весенний график - Цензор.НЕТ 8091 ..в связи с вирусом...
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я уже обрадовался прочитав название статьи. думал, что весенний график это полное закрытие (и в связи с вирусом особенно)! а оно вон как! пока сивуха нас перемогае!!!
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И переходят на трёхразовое питание: понедельник, среда, пятница. Реформа от зе!
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Надо закрывать ибо нефиг сюды кормильцам шастать и переносить сюда заразу.
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