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 ГБР отчиталось о расследовании "дел Майдана" в феврале. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований опубликовало отчет о ходе расследований преступлений на Майдане за февраль 2020 года. Такие отчеты ведомство начало публиковать в январе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана"", — сказано в сообщении.

Отчет представлен в виде открытого письма и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой к семьям Героев Небесной Сотни и общественности.

В нем указано, что по состоянию на конец февраля 2020 года в производстве спецподразделения ГБР находится 51 дело о преступлениях на Майдане.

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Венедиктова информирует, что в течение февраля следователи ГБР сообщили о подозрении прежнему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Бывшего правоохранителя подозревают в злоупотреблении властью из-за задержания митингующих.

Кроме того, ГБР задержало бывшего бойца спецподразделения "Омега" и объявило ему подозрение в покушении на убийство.

Также ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении судьи Днепровского районного суда Киева через аресты митингующих во время Революции достоинства.

Также на Цензор.НЕТ: В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

ГБР отчиталось о расследовании дел Майдана в феврале 01
ГБР отчиталось о расследовании дел Майдана в феврале 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178629
 
 
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Ипатий Коловрат это они на одну страничку текста наработали за месяц?! Что ждут пока все фигуранты естественной смертью умрут?!
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Один обвинительный акт,это капля в море.А ещё сколько ждать решения суда???....+ ваша квалификация.Нет ни желания,ни умения.
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Дело о зверском убийстве донбасскими террористами воина ВСУ Романа Беспалого когда будет расследоваться ?
Или "ГБР", которое не боится 5-го Президента Украины, боится "партнёров по минскому процессу" ?

Иуды, будьте вы прокляты.
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