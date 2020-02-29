 ГБР отчиталось о расследовании "дел Майдана" в феврале. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана"", — сказано в сообщении.
Отчет представлен в виде открытого письма и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой к семьям Героев Небесной Сотни и общественности.
В нем указано, что по состоянию на конец февраля 2020 года в производстве спецподразделения ГБР находится 51 дело о преступлениях на Майдане.
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Венедиктова информирует, что в течение февраля следователи ГБР сообщили о подозрении прежнему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве. Бывшего правоохранителя подозревают в злоупотреблении властью из-за задержания митингующих.
Кроме того, ГБР задержало бывшего бойца спецподразделения "Омега" и объявило ему подозрение в покушении на убийство.
Также ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении судьи Днепровского районного суда Киева через аресты митингующих во время Революции достоинства.
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Или "ГБР", которое не боится 5-го Президента Украины, боится "партнёров по минскому процессу" ?
Иуды, будьте вы прокляты.