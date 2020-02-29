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Все про:беженцы (981) Сирия (2875) Эрдоган (474)

 Турция открыла беженцам границу с ЕС и не будет закрывать в ближайшие дни, - Эрдоган

Турция открыла границу с Евросоюзом, выпустив около 18 000 мигрантов.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Около 4 миллионов человек движутся к границе Турции из-за кровавых атак сирийского режима, 1,5 миллиона - уже на границе, сказал Эрдоган. В Турции на данный момент 3,7 миллиона сирийцев, и она не сможет справиться с очередным наплывом беженцев, подчеркнул он.

Смотрите также: Десятки сирийских беженцев стекаются к границе Турции и Евросоюза. ВИДЕО

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178628
 
   
 Топ комментарии
 
От это правильно. пусть прямо к Меркель и макрону. Они любят Вову ублажать. Любишь кататься - люби и саночки возить.
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Облизывая х..ла, Европа будет кормить беженцев.
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так сказать БЕЗВИЗ по турецки )))) походу путин и Эрдоган не хило РАЗВОДЯТ европейских ЛОХОВ !!! почему нет ????
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так сказать БЕЗВИЗ по турецки )))) походу путин и Эрдоган не хило РАЗВОДЯТ европейских ЛОХОВ !!! почему нет ????
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А шо Вова Пу? Это макрон его в зад циловал. на праздник победобесия едет.
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Да тількі чогось в лохах остаються постійно вони і такі умнєкі як ти.
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Потрібно закривати кордон України з Туреччиною і відміняти безвізовий в'їзд для громадян Туреччини, який дії сьогодні на 90/180 діб!
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От это правильно. пусть прямо к Меркель и макрону. Они любят Вову ублажать. Любишь кататься - люби и саночки возить.
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теперь фрау меркель и микрона начнёт лихорадить..... это наруку куйлу.....
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Схера ли на руку. Побегут Вову просить закончить Севпоток или новый построить? ты не типилл макшанский под прокси часом?
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Угу ***** на 5млрд золота Англії продав не знає чим нафту перекрити.
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Облизывая х..ла, Европа будет кормить беженцев.
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Поделом проституткам кремлевским
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Згоден. Путлер устроил Макарону "парад" беженцев.
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вот поэтому.... Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Анкары, после гибели 33 турецких военнослужащих в Идлибе вечером в пятницу, 28 февраля.
Об этом сообщила греческая газета «Вима».

уже сегодня, 29 февраля греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в страну через границу с Турцией. Инцидент произошел в регионе Эврос.
Ранее, в пятницу, о попытке мигрантов незаконно проникнуть в Грецию через турецкую границу сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
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Греция не сможет сдержать этот наплыв..если только не будет стрелять на поражение..
Единственный выход для них.. чтоб они не осели у них.. дать им коридор дальше.. В Германию.. и Франциюhttps://twitter.com/KTHopkins/status/1233311585558564864
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Макрону да Меркель подарок, пусть больше гнома кремлевского в зад целуют.
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28.02.20 16:32 Турция не открывала границу с ЕС для беженцев, соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе, - представитель Еврокомиссии Стано

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да то понятно, что мигранты там безнаказанно начали лезть, умиляет наивность чиновников ЕС Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 2955
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Будет очередной урок.. что толлерантность оно конечно хорошо.. но и оно.. может стать угрозой для зажрафшихся бургеров и монсеньёров
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та да...толерантность погубит ЕС, рано или поздно...
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Власти Греции устроили временный лагерь.. для сирийцев.. и не знают, что с этим делать, так он быстро наполняется.
Местное население явно не в восторге.. и уже пошли столкновения с полицией
https://twitter.com/Ruptly/status/1233031411558473729
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Зажимают яйца ЕС с помощью тисков-сирийцев.
Интересные времена наступают.
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ЕС сам себе яйца зажимает. Потакает Рассиси. В результате та кроме Украины развязала бойню в Сирии. Вовремя бы одернули Вову Пу - и не было бы беженцев.
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Были бы у ЕС - яйца... было бы что зажимать...
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С такими темпами развала европейской цивилизации недолго осталось ждать очередного Гитлера...
К Эрдогану претензий нет. Впрочем, как и к *****. Те играют в свою игру. А вот почему дебильные ****** европейских стран играют по их правилам мне непонятно. Мазохисты наверное. Никакого инстинкта самосохранения...
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.....пойти ХЛЫНУТЬ себе что ли ?????в Европу на шару , нещитая перелета в Турцию ))))
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И это правильно, какого турция должна терпеть?
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Молодець Ердоган, справжній лідер свого народу! Заздрю туркам !

Проституткам путіна Німеччині і Франції приготуватись до прийому 3 мільнонів біженців серед яких будуть терористи ІДІЛ :D

Жріть, піжстилки пуйла - макроно - меркелі! 😂
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Оце європейки бкдуть раді, бо прийдуть бородаті дяді
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Європейці будуть радіти не менше, бо разом прийдуть і бородаті тьоті... Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1170
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Так вот для чего это всё было, многоходовочка из Кремля.
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Сирийские беженцы.. после открытия Турцией границы с Европой
Походу Европу ждёт "Короновирус".. похлещеТуреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9274
Туреччина відкрила біженцям кордон із ЄС і не закриватиме найближчими днями, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9359

пруф
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Ещё видео... счастливых беженцев.. пересекающих ночью.. границу
Смущает, что большинство.. мужики
https://twitter.com/Ruptly/status/1233383918738575361
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Браво ! Эрдоган -молодчина ! "Макроны" пусть чешут репу...Подлизывать кремлевской моли и забывать о своих обязательствах не продуктивно и даже глупо. Пора делать вывод !
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Воїни Ісламської Держави вже напевне в повній бойовій готовності прямують в Париж, Берлін, Брюсель ...
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Я даже низнаю что сперва выразить, озабоченность или взволнованность
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Эрдоган так давит на Францию и Германию, что бы они в свою очередь давали на РФ с целью прекращения поддержки режима асада, что бы турки с ним быстро наедине разобрались.
Меркель, Макрон, за пацифизм и политику невмешательства в военые конфликты нужно тоже платить.
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Пішли чутки що всі російські туристи в Турції постійно кажуть "вітаю" замість "привєт" та де треба і не треба кричать "Слава Україні" Тому, шановні жителі Турції, повідомляю - перевіряйте іх словом "паляниця". Це чудово працює вже декілька століть.
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Греція і Болгарія, потім Румунія і Угорщина.... А там і матьорі шестьорки Путіна такі як Автрія, Німеччина і Франція... 3 000 000 біженців крокують до озабоченців з ЄС ! Готуйте бургери, пиво і задниці, європейські пацифісти - толерасти !!!
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