 Электронный военный билет заменит бумажные документы и будет служить пропуском, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Электронный военный билет позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса); выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.
Кроме того, отмечают в Минобороны, он позволит реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам); быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.
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"В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ненужных функций", — сказано в сообщении.
В пресс-службе также пояснили, что военнослужащие в отпуске или командировке смогут проставлять отметки о пребывании путем внесения соответствующих электронных печатей в электронный военный билет.
во время войны нужно делать такие "рехформы" ?
это все равно что выдавать копию файла (дубликат пропуска) сразу в фсб или гру....
авторы этого проекта либо идиоты, либо враги Украины
🤣
в мусарне себе пенсию заработать по быстрому,
остальные те, кто не может откупиться,
так как им этот білэт будут выдавать, если они откажутся отпечатки пальцев
сдавать ? по сути если сдал, та и не только,
мусора могут их подделать и используя генетический , или как, биологический ?
материал создавать любые улики
ну и білэт этот будет неработать, ибо на нём заработают другие ...
и это не Зеленский или Порошенко, нет, просто бандиты у власти
и начнут наплужать призывника, мол это токен, это цыхровая подпісь,
а это ассиметричный алгоритм шЫфрования или симметричнЫй алгоритм ассиметричного
,тьфу ты , голосования
а теперь генералу надо забор покрасить
и сразу нормас
а билеты всем, или как ?
если всем, то будет указано за скоко белый билет куплен ?
или как всегда ч/б, подешевше ?
Hellis
"Обозреватель" час назад дал вот такую инфу. На место министра обороны рассматривается Андрей Таран. Читайте о нем