 Электронный военный билет заменит бумажные документы и будет служить пропуском, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Электронный военный билет позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса); выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.

Кроме того, отмечают в Минобороны, он позволит реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам); быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.

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"В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ненужных функций", — сказано в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что военнослужащие в отпуске или командировке смогут проставлять отметки о пребывании путем внесения соответствующих электронных печатей в электронный военный билет.