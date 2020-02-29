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Все про:Минобороны (6330) диджитализация (58)

 Электронный военный билет заменит бумажные документы и будет служить пропуском, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Министерство обороны готовит введение электронного военного билета в виде пластиковой карты размером с банковскую. Он заменит бумажные документы, будет служить пропуском и носителем цифровой подписи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Электронный военный билет позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса); выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.

Кроме того, отмечают в Минобороны, он позволит реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам); быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Минобороны готовят введение электронного военного билета

"В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ненужных функций", — сказано в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что военнослужащие в отпуске или командировке смогут проставлять отметки о пребывании путем внесения соответствующих электронных печатей в электронный военный билет.

Электронный военный билет заменит бумажные документы и будет служить пропуском, - Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178627
 
 
 Топ комментарии
 
" Электронный военный билет"
во время войны нужно делать такие "рехформы" ?
это все равно что выдавать копию файла (дубликат пропуска) сразу в фсб или гру....
авторы этого проекта либо идиоты, либо враги Украины
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Любая статья о достижениях, написанная в будущем времени, не стоит выеденного яйца.
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Який же він електронний якщо він пластиковий і взагалі навіщо потрібен воєнний білет, якщо ми все оцифровуємо?
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Який же він електронний якщо він пластиковий і взагалі навіщо потрібен воєнний білет, якщо ми все оцифровуємо?
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Любая статья о достижениях, написанная в будущем времени, не стоит выеденного яйца.
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" Электронный военный билет"
во время войны нужно делать такие "рехформы" ?
это все равно что выдавать копию файла (дубликат пропуска) сразу в фсб или гру....
авторы этого проекта либо идиоты, либо враги Украины
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Був у військоматі, бачив, як бігають по кабінетах з флешкою не можуть її прочитати бо на ній віруси. Який контроль доступу вся ця радянська система потребує ліквідації та побудови нової інфраструктури. В головах керівників лише "токени" - практичної реалізації немає ніякої.
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Там технике около 15-20 лет. Это как с диджитализацией сельских бабушек. Бред несусветный.
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И враг будет знать где ты в любой момент!
🤣
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хуже...Не только знать, но и иметь доступ (по электронному пропуску) на режимные обьекты
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я так понимаю призывники приходят в военкомат, чтобы потом
в мусарне себе пенсию заработать по быстрому,
остальные те, кто не может откупиться,
так как им этот білэт будут выдавать, если они откажутся отпечатки пальцев
сдавать ? по сути если сдал, та и не только,
мусора могут их подделать и используя генетический , или как, биологический ?
материал создавать любые улики
ну и білэт этот будет неработать, ибо на нём заработают другие ...
и это не Зеленский или Порошенко, нет, просто бандиты у власти
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Дубилет там наколдует на белый билет для бубочки, в связи с умственной неполноценностью?
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Мальчики продолжают играться в "солатики". Как же далеки эти мальчики в розовых шортиках от реалий жизни? "Жижитализация" пенсионеров вместо предоставления лекарств и медобслуживания. Теперь очередь военных-вместо повышения зарплат отберут документы у каждого и выдадут пластик. С которого в Украине не смогут ничего считать -ввиду отсутствия оборудования,зато в ФСБ они есть. Игры со здравым смыслом продолжаются.
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призовут из Санжар, которые грабили белые, красные, тепнрь их детки грабят,
и начнут наплужать призывника, мол это токен, это цыхровая подпісь,
а это ассиметричный алгоритм шЫфрования или симметричнЫй алгоритм ассиметричного
,тьфу ты , голосования
а теперь генералу надо забор покрасить
и сразу нормас
а билеты всем, или как ?
если всем, то будет указано за скоко белый билет куплен ?
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а к этому билету бумажные приложения и ключи будут на принтере лазерном цветном ХЕРЯЧИТЬ
или как всегда ч/б, подешевше ?
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осталось электронное стрелковое оружие заколбасить))))
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Hellis



"Обозреватель" час назад дал вот такую инфу. На место министра обороны рассматривается Андрей Таран. Читайте о нем

Електронний військовий квиток замінить паперові документи та слугуватиме за перепустку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6814
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