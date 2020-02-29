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Все про:вооружение (3314) Пентагон (565) США (16174) Javelin (68)

 Пентагон заключил контракт на изготовление Javelin для Украины и других стран

Министерство обороны США выделило на производство Javelin $18,4 млн. Ожидается, что ПТРК будут изготовлены до 25 июня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Пентагона.

"Компания Raytheon/Lockheed Martin Javelin, город Тусон, Аризона получила 18 431 215 долларов в соответствии с контрактом W31P4Q-19-C-0059", — говорится в сообщении.

Помимо Украины, произведенные по этому контракту ПТРК получат Австралия, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литвы, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина и США согласовали поставку второй партии "Джавелинов", - Минобороны

Противотанковые ракетные комплексы будут собирать в Тусоне (штат Аризона).

Ожидаемая дата завершения производства ПТРК - 25 июня.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности Javelin.

2 марта 2018 года Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине

В 2019 году Минобороны Украины заключило контракт на поставку 10 ПТРК Javelin и ракет к ним.

Источник: https://censor.net.ua/n3178626
 
 
 Топ комментарии
 
нахрен нам тот Джавелин, если наша Стугна не намного уступает ему, но по цене дешевле ,а значит, можно применять чаще и на большие дистанции..
и вообще, деньги нужно вкладывать в Корыстылева и в КБ "Луч" со смежниками..
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кацапа,ты нифкурседела...давно уже производят,даже с лучшими характеристиками. Пентагон заключил контракт на изготовление Javelin для Украины и других стран - Цензор.НЕТ 2288иди домой ятаганы в спину получать...

Пентагон заключил контракт на изготовление Javelin для Украины и других стран - Цензор.НЕТ 6042
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Свинарчук! Держи Джавилины, **** **********!
Пентагон заключил контракт на изготовление Javelin для Украины и других стран - Цензор.НЕТ 5270
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А не лучше нам было бы свою подобную систему начать производить, наверняка специалисты смогли бы наладить производство? Или Штаты не дадут?
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на том же Южмаше (ЮМЗ Днепр)...
если "Сатану" освоили неужели ж с аналогом Javelin не справятся?
а то сегодня совсем "голодает-попрошайничает" знаменитый космический концерн...
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кацапа,ты нифкурседела...давно уже производят,даже с лучшими характеристиками. Пентагон заключил контракт на изготовление Javelin для Украины и других стран - Цензор.НЕТ 2288иди домой ятаганы в спину получать...

Пентагон заключил контракт на изготовление Javelin для Украины и других стран - Цензор.НЕТ 6042
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Мамка тебе голову примяла при рождении - речь не о том была...
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откуда у тебя подобный опыт с помятием головы?хоть все обошлось? Пентагон уклав контракт на виробництво Javelin для України та інших країн - Цензор.НЕТ 2710вижу основные функции сохранены(спать,жрать,испражняться,спариваться),но высшие -угнетены.
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нахрен нам тот Джавелин, если наша Стугна не намного уступает ему, но по цене дешевле ,а значит, можно применять чаще и на большие дистанции..
и вообще, деньги нужно вкладывать в Корыстылева и в КБ "Луч" со смежниками..
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Не...бабло надо вкладывать в каломоя беню😁😁😁и в зекоМаду...
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Бот когда в теме не шариш обязательно нужно вспомнить коломойского или Зеленского,или просто доплачивают за высеры?
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откуда у нас украинцы с таким хвамилиями? Пентагон уклав контракт на виробництво Javelin для України та інших країн - Цензор.НЕТ 4984соблазнился на "крымнаш",кацапырло,переехал ,а теперь копейки в тырнете сшибаешь?так отож...
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Тебя вообще не должна волновать моя фамилия,я Украинец и всю жизнь прожил в Украине,стоял на защите,а ты со своими фантазиями идеш наКуй
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Мне пофиг на каламойшу как и на других олигархов,они воры и должны сидеть
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а совковая комуняцкая идеология у тебя откуда?бо украинцы индивидуалисты,огородик там,садочок,редисочка,помидоры...
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дело в том,что это не мы вкладываем,а американцы в рамках выделенной военно-технической помощи Украине. Пентагон заключил контракт на изготовление Javelin для Украины и других стран - Цензор.НЕТ 2766
так что говорим спасибо,и принуждаем зелебубочку выделять деньги на стугну и другое ракетно-артеллерийское вооружение.
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факт того, что КБ "Луч"(и смежников: более 10 предприятий) и всю ракетную программу перевели га госгарантии, т.е. на отсроченный платеж в будущем.. тем самым, КБ "Луч" и смежников, лишили живых денег, а это значит, что КБ "Луч" и смежники, уже не смогут самостоятельно разрабатывать на счет своих денег новые ракетные продукты, в том числе, головку наведения 3его поколения (по принципу "выстрелил и забыл"), для наших "Стугн", а также другие интересные и перспективные ракетные программы..
вместо этого, мы покупаем ненужные нам "Джавелины", использование которых, строго ограничено (т.е. на складе лежат, а пользоваться нельзя!)..
в 2019 году купили 10 пусковых установок Джавелин и 150 ракет к ним на 40 млн баксов..
вот нахрена они нам нужны?!..
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еще раз...мы их не покупаем.американцы выделили в своем бюджете средства на помощь Украине,и сами решают,что именно нам поставлять.
а нащот луча-это наши проблемы,проблемы выбора мудрого нарита.и джавелины тут ни до чого.
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У Стугны, к сожалению, нет функции "выстрелил и забыл".
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я в курсе.. на стугнах стоит головка наведения 2ого поколения.. КБ "Луч" с 2016 года в инициативном порядке (т.е. за свои собственные деньги) разрабатывает отечественную головку наведения 3го поколения по принципу "стрельнул и забыл"..
если будет живое финансирование программ КБ "Луч", то наша отечественная головка появится в 2020-2021 годах..
поскольку, живого финансирования не будет, а будут госгарантии, которые на хлеб не намажешь, и комуналку ними не заплатишь, то отечественной головки наведения 3 поколения в 2020-2012 годах не будет..
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на складах (с угрозой подпала))) они нам и не нужны (только шоб было?)
а в степи никто не даст разрешения на использование - ибо " миролюбивые глаза х.ла" некоторым моск выели...
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....вот зачем , зачем РАЗЖИГАТЬ эту войну в Украине ???? УКРАИНЦЫ против ВОЙНЫ !!!
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...имея образцы попрыгунчиков этих столько времени у себя, можна было и самим в серию запустить их давно....нет в оборонпроме мыслящих по китайски....
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Первый контракт с Украиной: 47 млн. долларов за 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним. А сейчас за 18,4 млн. долларов комплексы Javelin получат, помимо Украины, ещё и Австралия, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония. Походу, что-то тут не то...
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Жаль только в зону боевых действий они не попадут, ведь Зеклоуны уже заключили договор о их продаже.
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произведенные по этому контракту ПТРК получат Австралия, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, ЛитвыИсточник: https://censor.net.ua/n3178626
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Шо, обидві Литви отримають?
Главне, шоб одну Литву не переплутали з іншою Литвою.
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обясните мне пересичному на куя нам джевелины , если зельц не дает их применять против сепаров? чтобы лежали на складах и ржавели? они ведь тоже свой срок хранеия имеют! вот когда наши погибли неделю назад по ним из танков фигачили.... что нельзя было применить этот самый джевелин? таким сцыкунам типа зеслугам не джевелины нужны а сабли из бумаги!
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