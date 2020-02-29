 Пентагон заключил контракт на изготовление Javelin для Украины и других стран

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Пентагона.
"Компания Raytheon/Lockheed Martin Javelin, город Тусон, Аризона получила 18 431 215 долларов в соответствии с контрактом W31P4Q-19-C-0059", — говорится в сообщении.
Помимо Украины, произведенные по этому контракту ПТРК получат Австралия, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литвы, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.
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Противотанковые ракетные комплексы будут собирать в Тусоне (штат Аризона).
Ожидаемая дата завершения производства ПТРК - 25 июня.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности Javelin.
2 марта 2018 года Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.
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В 2019 году Минобороны Украины заключило контракт на поставку 10 ПТРК Javelin и ракет к ним.
если "Сатану" освоили неужели ж с аналогом Javelin не справятся?
а то сегодня совсем "голодает-попрошайничает" знаменитый космический концерн...
и вообще, деньги нужно вкладывать в Корыстылева и в КБ "Луч" со смежниками..
так что говорим спасибо,и принуждаем зелебубочку выделять деньги на стугну и другое ракетно-артеллерийское вооружение.
вместо этого, мы покупаем ненужные нам "Джавелины", использование которых, строго ограничено (т.е. на складе лежат, а пользоваться нельзя!)..
в 2019 году купили 10 пусковых установок Джавелин и 150 ракет к ним на 40 млн баксов..
вот нахрена они нам нужны?!..
а нащот луча-это наши проблемы,проблемы выбора мудрого нарита.и джавелины тут ни до чого.
если будет живое финансирование программ КБ "Луч", то наша отечественная головка появится в 2020-2021 годах..
поскольку, живого финансирования не будет, а будут госгарантии, которые на хлеб не намажешь, и комуналку ними не заплатишь, то отечественной головки наведения 3 поколения в 2020-2012 годах не будет..
а в степи никто не даст разрешения на использование - ибо " миролюбивые глаза х.ла" некоторым моск выели...
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Шо, обидві Литви отримають?
Главне, шоб одну Литву не переплутали з іншою Литвою.