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 Количество погибших турецких военных выросло до 36. Уничтожено 2100 асадитов и 300 единиц техники режима, - Эрдоган

Количество турецких военных, погибших при российско-сирийской ракетной атаке в Идлибе, выросло до 36.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

В сирийском Идлибе уничтожено более 2100 сторонников режима и около 300 единиц техники, отметил он, добавив при этом, что количество жертв атаки в Идлибе увеличилось до 36.

Эрдоган подчеркнул, что "Турцию не интересует нефть или земля в Сирии, мы просто хотим обезопасить наши границы".

"Турция находится в Сирии не по приглашению режима Асада, а народа Сирии и не уйдет, пока сирийская нация не попросит об этом", - отметил он.

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Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178625
 
   
 Топ комментарии
 
Эрдоган отомстит так как ему захочется,а уж потом может быть заговорит о мире,но на своих а не условиях кремля
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Мало вбитих кацапів, потрібно знищити ще 10-20 тис, щоб в росії почали розуміти що білет в Сирію це білет в один кінець!
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Ну если они кучно в чистом поле стояли, а не в укреплениях, может. Армяне в начале 90-х в Карабахе расстреляли колонну беженцев, 600 человек убили за раз, земля была усеяна телами.
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