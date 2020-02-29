 Количество погибших турецких военных выросло до 36. Уничтожено 2100 асадитов и 300 единиц техники режима, - Эрдоган

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

В сирийском Идлибе уничтожено более 2100 сторонников режима и около 300 единиц техники, отметил он, добавив при этом, что количество жертв атаки в Идлибе увеличилось до 36.

Эрдоган подчеркнул, что "Турцию не интересует нефть или земля в Сирии, мы просто хотим обезопасить наши границы".

"Турция находится в Сирии не по приглашению режима Асада, а народа Сирии и не уйдет, пока сирийская нация не попросит об этом", - отметил он.

Смотрите также: Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам. ВИДЕО

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.