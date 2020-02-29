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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (18011) выборочное преследование (39)

 Политически мотивированная месть, - "Нью-Йорк Таймс" о делах против Порошенко

Уголовные производства против пятого президента Украины, лидера оппозиции Петра Порошенко - это политически мотивированная месть Владимира Зеленского, который таким образом следует примеру Виктора Януковича.

Об этом говорится в статье "Нью-Йорк Таймс" "Украина грозит арестом бывшему президенту", передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что нынешняя власть в Украине угрожает арестом бывшему президенту Порошенко, возглавляющему оппозиционную фракцию в парламенте.

"Украинские следователи в пятницу допросили бывшего президента Украины Петра Порошенко, угрожая арестовать его, если он не появится - но все больше хор критиков, включая Европейский Союз, расценивают это как политически мотивированную месть", - пишет издание.

В статье проводится аналогия с политическими преследованиями, которые устроил Виктор Янукович после победы на президентских выборах, посадив в тюрьму свою оппонентку и других оппозиционеров.

"Нью-Йорк Таймс" отмечает, что Петр Порошенко - это не просто бывший президент, но и выдающийся политический соперник президента Владимира Зеленского, который выиграл выборы прошлой весной, декларируя антикоррупционную программу, включая обязательства прекратить политически мотивированные преследования.

Читайте также: Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко

Но с момента, когда Зеленский стал президентом, следователи возбудили против Порошенко 16 различных уголовных дел, в которых он имеет статус свидетеля.

Издание также напоминает о том, что в показаниях под присягой заместитель госсекретаря США Джордж Кент рассказал о встрече представителей команды Зеленского, в частности Андрея Ермака, с американскими чиновниками, во время которой спецпредставитель Курт Волкер предостерег их от политических преследований президента Порошенко, "которые не являются разумным путем для страны ".

Однако после этого разговора давление на Порошенко стал еще более откровенным, а Андрей Ермак впоследствии возглавил Офис президента Зеленского, пишет издание.

Одно из дел, которое инкриминируют Порошенко - это дело о Минских соглашениях, отмечает издание. Оно касается переговоров Порошенко при посредничестве Германии и Франции по соглашению об урегулировании с Россией в 2015 году. Непонятно, как любой украинский лидер мог бы достичь более выгодной сделки в то время, тогда как российские и сепаратистские силы окружили тысячи украинских солдат на востоке Украины, и резня казалась неизбежной, резюмирует автор статьи.

"Разве власть не понимает, что такие действия вредят не мне - потому что меня поддерживают люди - а дискредитируют страну в целом и правовую систему в частности?" - отмечает Порошенко.

Читайте также: Нынешняя власть, провалив свои предвыборные обещания, идет по пути Януковича и организовывает политические преследования оппозиции, - Порошенко

Издание также сообщило, что Офис президента Зеленского в своем комментарии отрицал какую-либо причастность к расследованию, которое сейчас ведется в отношении Порошенко. "Офис Президента не имеет никакого влияния на правоохранительные и судебные системы", - говорится в сообщении.

Но даже критики пребывания на посту президента Порошенко отмечают, что в этих делах очевидна четкая предвзятость. Издание приводит мнение адвоката семей Небесной Сотни, правозащитницы Марины Лиличенко. "Я не поддерживаю ни одну из сторон в этом деле, но все свидетельствует о том, что оно политическое".

Источник: https://censor.net.ua/n3178623
 
   
 Топ комментарии
 
Що робив Порошенко:
1. Уклав угоду з турками про спільне виробництво БПЛА (тих, що так гарно покрошили русню). 2. Ракетна програма ("Грім", "Нептун", "Вільха" і т.і.)
3. Розробка і виготовлення засобів ППО.
ТАК МИСЛИТЬ СПРАВЖНІЙ ПРЕЗИДЕНТ!
А що робить Зеленський?

Оставил армию без боеприпасов.
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Вітаю, Патріарше!!
Аксіос!
Патріарх ХХІ століття, який надав Україні томос: Варфоломій І святкує 80-літтяПолитически мотивированная месть, - "Нью-Йорк Таймс" о делах против Порошенко - Цензор.НЕТ 5710
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Где уголовные дела в адрес Портнова, Бойко, Коломойского и Ко? Почему уголовные дела завели именно на тех, кто спасал Украину от навала орков? Вопрос риторический. Не стоит надрываться мне писать ответ.
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Какое совпадение, когда Савченко сидела, "Нью-Йорк Таймс" - молчало!
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Мабуть, вони шось знали про цю московську консерву.
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как можно возбудить 16 дел и при этом быть свидетелем? значит,против него ни 1 дела нет. с чего кипиш?
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Сам портнов написал все против пороха закроют оставят пока 2 дела
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а теперь, ребята, немного об авторе этого опуса в NYT... Andrew E. Kramer is a reporter based in the Moscow bureau of The New York Times...БУ-ГА-ГА.. Пэдро палит свои московские конторы
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Ничего ни нового ни удивительного.При Януковиче всю грязь про Тимошенко наши СМИ перепечатывали ,ссылаясь на мировые СМИ.На кого?На New York Times.Автором был опять же московский корреспондент Нью-Йорк Таймс.
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барыге нужно было избавиться от своего бизнеса когда шел к булаве , а теперь нужно отвечать за мошенничество и нарушения закона ... ( Трамп избавился и все по закону , демократично, легитимно ... никаких претензий ) тих, кого жаба душе та порушуе закони , зловживае владним становищем треба закривати на довичне з конфискациею майна усих родичив ...
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зечму не надо было избавится от 4х кинокомпаний в кацапии? Это даже не арестованная липецкая фабрика, зебобик)
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Иван умник ану где это написано ,что Трамп избавился от своего бизниса? На сколько я читал в таких случаях ,что у них ,что у нас , есть управляющие компании , которым передается бизнес с строгим запретом вмешиватся в рабтуэтой компании. Другой вопрос вмешиваются или нет владельци.
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Офис президента Зеленского в своем комментарии отрицал какую-либо причастность к расследованию, которое сейчас ведется в отношении Порошенко. "Офис Президента не имеет никакого влияния на правоохранительные и судебные системы", - говорится в сообщении.
- Генеральный прокурор на 100% мой человек, - добавил Зе.
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Да ладно, для Зе-клоунов еще придет время сесть Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 5061
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Скінчиться все тим що Зеленський стане нев'їздним у всі країни світу, окрім РФ, Північної Кореї та Венесуели.
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А чё за Петюню уже в Мацкве впрягаются? Не соромно за батька нации?
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Сєвастопаль, як там твоя, дуже смердить?- З водою у вас напряг.
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Меленькая поправка...статья опубликована на правах рекламы и как всегда в таких случаях издание за содержание ответственности не несёт!
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Порошенко со своим проектом-преемником Зеленским устроили нам очередной балаган.

Порошенко идёт с шумом на допрос с ГБР в качестве свидетеля по заранее проигрышному делу и кричит про репрессии против оппозиции. А Зеленский для остатков своего электората имитирует попытку наказания Порошенко.

Вот совсем именно не «договорняк», учитывая, как у Зеленского оперативно «отмазали» Свинарчука-Гладковского, Кононенко и Пашинского.
))))
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Ваше виденье брехливое с паРаши нам не надо..
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Мотивация одна - у зебилов 0 успехов. Нынешняя ЗЕбильная власть не смогла никого посадить...где конец эпохи олигархата про который кловун визжал?? А где нулевая терпимость к корупции..,цуцик шапитошный аж надрывался рассказывал своим ЗЕбилам какая будет величайшая борьба с корупцией, и как они зроблять их разом! Ну что ЗЕбилы что там с корупцией..победили...или возглавили?? А тарифы за которые каждый ЗЕбил тут чуть не усерался -- в 8 раз падняли! Злочинно, незаконно..тарифный генацид от Порошенко! ЧТо ЗЕскоты вторая платёжка на газ не поджимает? Для ЗЕбубочки денег не жалко, можно заткнуца и заплатить??Я уже молчу о том шо на всех должностях сидят откровенные прокремлёвские мрази..сидят с разрешения кловуна..что вызывает определённые сомнения в перспектива независимости Украины от козлячих рож с Кремля... Цены , дыра в бюджете.. усиливающееся бегство граждан за границу..даже как бЭ не вспоминаю..А помните как кловун своему ЗЕскоту обещал справедливые конкурсы на все ключевые должности в стране? ЧТо ЗЕскот..куда пропали ? готовитесь к конкурсам??
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Россия радостно потирает руки...
Пусть эта власть знает, что если тронет Порошенка, то ее выгонят, как Януковича.
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То, что московская затея с «Вселенским собором» провалилась и закончилась скучным «братским совещанием» наглядно показало: борьба Москвы со Вселенским патриархом Варфоломеем и Украиной никому в мире православных иерархов особо не интересна
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В Москве убедили себя, что со временем в Украине смирятся с оккупацией Крыма. И то, что спустя шесть лет после оккупации полуострова принято решение ежегодно вспоминать об этом преступлении на государственном уровне, не может не вызывать бешенства в Кремле
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Коболєв: німці та росіяни свідомо брехали США про неефективність санкцій по "Північному потоку-2"

Как эта тайс под заказ хла
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Порошенко-Президент України з великої літери.
Оце недолуге з прізвищем Зеленський-жалюгідна пародія не те що на президента,на чоловіка.
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NYT... Andrew E. Kramer is a reporter based in the Moscow bureau of The New York Times... московские конторы
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А хіба не зрозуміло ,хто оплатив?
"лідер опозиціі" Порошенко і оплатив.
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Президент Турции Реджеп ***** #Эрдоган: Вчера вечером был сбит склад, в котором находились 7 химических веществ. Мы категорически не хотели бы этого. Нас они вынудили, теперь сами же ответят за последствия
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Петя, когда пришёл во власть, никому мстить не стал - ни одного рыга не посадил...
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Касатику О_О ти що прокинувся? Вин пьять год видсыдив при Свину.
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Сейчас любые претензии к Петру Порошенко - это уже чистое и инфантильное политическое преследование. Которое только еще больше убьет рейтинги действующих и спровоцирует массовое отвращение.
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Бред. "Действующих" и избрали ради того, чтобы "прошлого" вора посадили на нары. Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 4365
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Звичайно, що це політичне переслідування. Таке дуже легеньке, декоративне. Ореол мученика за ідею і український нарід для Питра зараз вкрай необхідний для того, щоб затуманити лохам мізки і повернутися до виконання своїх номенклатурних обов'язків. Правління Зеленського може закінчитися в будь-який момент і Питро має стати ностальгічно компромісною фігурою серед тих, кого має знову, на свою голову, посадити на трон вкрай екзальтована маса.
В принципі, Зеленський своїми провалами, цілком можливо, вже свідомо працює на такий результат. Зрозуміло, що вести розслідування діяльності "п'ятого президента" нема кому і нема вказівки, а якщо б це все було, то "політичне" переслідування дуже швидко перетворилось би в інше переслідування. Ні таких повноважень, ні таких можливостей, ні в Зеленського, ні в його команди нема, тому дальше "політичних" переслідувань справа не піде.
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если кого статья заинтересовала прошу перечитать в оригинале. статейку нашлёпал американский журналист работающий в Маскве
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Оно с паРаши хла видней и их мнение пропаганды до задницы
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Да с NYT уже и без Москвы всё ясно. Как сказал один индейский вождь: фейк ньюз.
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Эрдоган сообщил, что в разговоре с путиным хлом призвал его не становится на дороге Турции, которая сделает "с режимом Асада то, что необходимо"
Он также сообщил, что в разговоре с Трампом, тот его спросил: "Чего хочет Путин".
Эрдоган ответил - "нефть" сирии
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Думаю немного не так. Контролируя вышки в Сирии они держат европейцев на крючке. Монополия вобщем.
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Не вдалося посадити Порошенка, значить треба садити зеленського. А какая разніца, головне що президента!
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Меж ними нет разницы. Никакой бы дурак так просто власть клоуну не отдал. Был договорняк 100%
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Когда то, не дожившим до Халявы,
Поставят памятник - "Дебилам не до славы".
Говна вам в уши, шо попало в рот.
И счастлив скот по имени "нарот"...
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SOHR: в Алеппо і Ідлібі турками вбиті 45 сирійських солдатів і бойовиків, а також 10 командирів і бойовиків "Хезболли"

Хорошие БПЛА у турков, надо брать.
За год точечно уже выбили бы всю русню с ОРДЛО, а тут затеили сдачу Украины с хлом своим миром. За неделю Луганск и Донецк после точных обстрелов опустел бы от руцких..
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Зюзя твій час на справедливе юридичне переслідування попередників минув.
Тепер це все сприймається,як підігрування "лідеруопозиціі" Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 6755,агенту російських спецслужб Порошенко...
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Елена Зеркаль сетует также, что журналист Эндрю Крамер, который брал у нее интервью, использовал в тексте и те ее цитаты, которые прямо оговаривались как "офф-рекордс", то есть - не для печати, нарушив, таким образом, этику. Кроме того, многие положения интервью не были согласованы с ней перед публикацией (согласование является общепринятой практикой, если этого требует интервьюируемый - прим.авт.).
- Я бы не согласилась давать это интервью, если бы знала, что моя позиция будет трактоваться неправильно, а фразы вырываться из контекста, - возмущена Зеркаль. Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 2278
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Статті в "таймсах", як правило, складаються з переповідання примітивних пліток і виконання чийогось замовлення в стилі бульварної і жовтої преси. Ніякою інформативністю і аналітичністю вони не відзначаються і посилання на них, як на якісь авторитетні видання вказує на те, що виходять вони від осіб з сумнівною репутацією, якщо не від остаточно сформованих моральних перевертнів.
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Вот это клоун "прославился". "Нью-Йорк таймс" пишет что Зеленский это Янукович 2.0, который преследует и пытается незаконно арестовать своего главного политического конкурента Порошенко. Верной дорогой идет товарищ - на Ростов
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Правильно. Петя получити за михо, и за добровольцев, и за рошен.
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NYT пише,що українська влада намагається арештувати лідера політичної позиції Порошенка.Що такими ж політичними переслідуваннями займався Янукович. Думаю не потрібно соромитися і називати речі своїми іменами.Маємо режим Зе-Коломойського.Так, саме режим.
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Ничего Петя не получит. Слишком затянули Зе-прокуроры.) Прижимать нужно было пока клиент не одел тельняшку выдающегося оппозиционера. "Железного дела" видимо сшить не получается, а без серьёзной доказательной базы, взять за жабры такого скользкого и не бедного типа, просто не возможно. Стоит отдать должное Порошенко, защищается он великолепно. Я не о юриспруденции, а об изворотливости и таланту манипуляций.
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Все просто - нет преступления , а Вы так много написали не нужного.
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Нью йорк таймс вже забула як Україну обсирала?
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И прессы не надо.Даже ежу очевидно,что дело политическое
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осел зе меняет свое правительство квартала 95 с программой до 2030 года,
как усерались рекламировали..
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кажется они догадываются, кто такие Зебилы
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Огнем и вилами. Когда под окнами Зеленского начнутся войны за землю.
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Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 2832Політично мотивована помста, - "Нью-Йорк Таймс" про справи проти Порошенка - Цензор.НЕТ 8615Всім відомі факти, але вкупі вони таки дуже загрозливі !!!!
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На россия24 сейчас прозвучало: сирийская армия имеет полное право на СВОЕЙ земле уничтожать боевиков. Надо же! А вот украинская армия на СВОЕЙ земле обязана отойти?
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Порошенко знатный циничный олигарх, барыга и двуличный человек и политик, но это не отменяет того факта, что идет политическое преследование. Рискуют нарваться на конфронтацию со стороны Евросоюза.
Вот бы так мертвечука таскали на допросы! Но нет, ведет спокойную и роскошную жизнь в Украине, иногда летает в Сочи с кумом, путиным, отдохнуть от дел по уничтожению Украины... Так было при Порошенко, дали мертвечуку скупить каналы и стать миллиардером через фиктивное российское финансирование. У Порошенко с Югиком к нему не было вопросов, у СБУ, так и при Зеленском к нему нет вопросов...
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Вы просто рамсы попутали во времени и эти обвинения ослу зе уже..
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В Мелитополе вынесли зе слугу Крейденко. Дубинского охраняли, повезло.
новая народная забава- отпіzдь cлугу.
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Зечмо говорит, что офис преЗедента никак не влияет на правоохранительные органы. А плёнки Трубы говорят про то же самое или совсем другое? Зедебил считает людей дураками.
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А это наверно то, что на осла зе надели усмирительную рубашку Ахметов с коломойским.
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