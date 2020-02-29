 Политически мотивированная месть, - "Нью-Йорк Таймс" о делах против Порошенко

Об этом говорится в статье "Нью-Йорк Таймс" "Украина грозит арестом бывшему президенту", передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что нынешняя власть в Украине угрожает арестом бывшему президенту Порошенко, возглавляющему оппозиционную фракцию в парламенте.

"Украинские следователи в пятницу допросили бывшего президента Украины Петра Порошенко, угрожая арестовать его, если он не появится - но все больше хор критиков, включая Европейский Союз, расценивают это как политически мотивированную месть", - пишет издание.



В статье проводится аналогия с политическими преследованиями, которые устроил Виктор Янукович после победы на президентских выборах, посадив в тюрьму свою оппонентку и других оппозиционеров.

"Нью-Йорк Таймс" отмечает, что Петр Порошенко - это не просто бывший президент, но и выдающийся политический соперник президента Владимира Зеленского, который выиграл выборы прошлой весной, декларируя антикоррупционную программу, включая обязательства прекратить политически мотивированные преследования.

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Но с момента, когда Зеленский стал президентом, следователи возбудили против Порошенко 16 различных уголовных дел, в которых он имеет статус свидетеля.

Издание также напоминает о том, что в показаниях под присягой заместитель госсекретаря США Джордж Кент рассказал о встрече представителей команды Зеленского, в частности Андрея Ермака, с американскими чиновниками, во время которой спецпредставитель Курт Волкер предостерег их от политических преследований президента Порошенко, "которые не являются разумным путем для страны ".

Однако после этого разговора давление на Порошенко стал еще более откровенным, а Андрей Ермак впоследствии возглавил Офис президента Зеленского, пишет издание.

Одно из дел, которое инкриминируют Порошенко - это дело о Минских соглашениях, отмечает издание. Оно касается переговоров Порошенко при посредничестве Германии и Франции по соглашению об урегулировании с Россией в 2015 году. Непонятно, как любой украинский лидер мог бы достичь более выгодной сделки в то время, тогда как российские и сепаратистские силы окружили тысячи украинских солдат на востоке Украины, и резня казалась неизбежной, резюмирует автор статьи.

"Разве власть не понимает, что такие действия вредят не мне - потому что меня поддерживают люди - а дискредитируют страну в целом и правовую систему в частности?" - отмечает Порошенко.

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Издание также сообщило, что Офис президента Зеленского в своем комментарии отрицал какую-либо причастность к расследованию, которое сейчас ведется в отношении Порошенко. "Офис Президента не имеет никакого влияния на правоохранительные и судебные системы", - говорится в сообщении.

Но даже критики пребывания на посту президента Порошенко отмечают, что в этих делах очевидна четкая предвзятость. Издание приводит мнение адвоката семей Небесной Сотни, правозащитницы Марины Лиличенко. "Я не поддерживаю ни одну из сторон в этом деле, но все свидетельствует о том, что оно политическое".