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 Политика Украины
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Все про:люстрация (760) суд (22908) прокурор (965)

 Люстрированный прокурор Киева Юлдашев восстановлен в должности с выплатой компенсации

Днепропетровский окружной админсуд решением от 25 февраля восстановил в должности прокурора Киева, уволенного в 2015 году по закону об очищении власти.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что суд отменил приказ Генерального прокурора от 3 марта 2015 года об увольнении Сергея Юлдашева с должности прокурора Киева. Решением суда Юлдашев восстановлен в должности.

Также Офис генерального прокурора должен выплатить Юлдашеву среднюю зарплату за время вынужденного прогула, начиная с 24 марта 2015 года и до момента фактического восстановления в должности.

Офис генпрокурора должен проинформировать Министерство юстиции об отзыве ведомостей о применении к Юлдашеву закона "Об очищении власти" (о люстрации).

В 2015 Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как известно, Юлдашев работал одним из руководителей прокуроры Луганской области во времена Януковича. В марте 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. Юлдашев тогда назвал уголовное производство против него личной местью замгенпрокурора Баганца

Источник: https://censor.net.ua/n3178621
 
 
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Как ни странно именно порох это и сделал. Это как осенью засеять поле и точно знаешь, что весной - будут всходы. А "засеял" порох (разумеется не сам а и луценки и его партия) - ох не хило. Я Еще весной , да и летом писал, что чтобы все его "посевы" выкорчевать - не один год понадобится .

Кроме того, в больщенстве случаях, и даже при всем желании - хрен уже что поделаешь. Закон не имеет обратной силы

так что - ДА. спасибо мальдивскому патриоту.
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В детстве был праздник, когда цирк приезжал.
Теперь ждешь праздника, когда этот гребанный цирк свалит.
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да ничего это не значит. уже не одна сотня прокуроров судей и чиновников восстановилась .майдана не будет даже если азаров восстановится.
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ага,3 марта 2015 уволен,а в 2020 восстановлен!
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Хороший хоккеист был в Соколе Юлдашев Люстрированный прокурор Киева Юлдашев восстановлен в должности с выплатой компенсации - Цензор.НЕТ 1610 а прокурора конечно на нары ... Люстрированный прокурор Киева Юлдашев восстановлен в должности с выплатой компенсации - Цензор.НЕТ 6352
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Тепер чекай, що він посадить таких, як ти.
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Ты думаешь, он один такой будет? Сейчас вся свора вернется, получит компенсации,и начнет зарабатывать с утроенной силой. Затем на бюджет повесят восстановление Донбасса(а это сотни миллиардов). Потом из Донбасса в Киев и Раду приедут всякие новые "моторолы", которые объяснят, что и к чему. Еще и за Крым извиняться заставят. Вот это и есть настоящий Зеленский, которого ты с большим энтузиазмом привел к власти. Наслаждайся представлением. А хоккеист действительно был неплохой.
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витьку двойной тариф, он легитимный Люстрованого прокурора Києва Юлдашева поновлено на посаді з виплатою компенсації - Цензор.НЕТ 5591
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"дрєсірований пьос"-фас, це корупція.
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Не втомились постити нафталін? Є ж свіженьке "Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанськака комісія"

П'ятниця, 6 грудня 2019
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В Санжарах средневековье, а в Киеве современные европейские нормы и правила ..кули
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Кажуть грошей в бюджеті немає. З чого б це?Люстрированный прокурор Киева Юлдашев восстановлен в должности с выплатой компенсации - Цензор.НЕТ 5108 Не ви, а вони ЗДЕЛАЛИ вас разом ! Бо компенсацію, цій істоті, буде платити кожен українець
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Кристально чистый прокурор! **** и эта падла за 5 лет не сдохла от голода, нигде не работав по ходу, все судилось это говно, ух и вцепились во власть, клещями не оторвешь, падла грохнуть тебя и дело с концом!
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нехило он отгребет за пять летов из наших налогов ....курвота ненасытная !!
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скоро за порохом и яником будем жалеть а ющенка вспоминать как сладкий сон. к власти пришло какоето чтото, я имею в виду всех, которое не имеет ни чести ни совести и вообще ничего человеческого кроме личных, меркантильных амбиций и гнилого я...........
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среднюю зарплату за 5 лет?...не хило отсудился и восстановился! даже не смешно...
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Может компенсацию заплатить с кармана тех кто виноват в этом, а не с нашего кармана.
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судей надо было менять, а не порохоПЕСовских оставлять.
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