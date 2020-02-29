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 Политика Украины
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 "Насмешка над боеспособностью ВСУ - в Гособоронзаказе не выделены деньги на боеприпасы", - генерал Забродский

Сумма в 76 млн грн на закупку артиллерийских боеприпасов выглядит насмешкой над боеспособностью ВС Украины.

Об этом говорит генерал ВСУ, народный депутат от "ЕС" Михаил Забродский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Он отмечает, что в государственном оборонном заказе на 2020 год заложены слишком заниженные цены. По его словам, Министерство обороны планирует закупить 100 мм выстрелы к МТ-12 в количестве 5000 штук на сумму 9,9 млн грн, а также 152 мм выстрелы (без уточнения номенклатуры и орудия) в количестве 7000 штук на сумму 66,4 млн грн.

"На первый взгляд, якобы количество весьма значительное, но ... присмотритесь к цене: планируется закупить 100 мм выстрелы в среднем за ... 1980 грн / выстрел! Для сравнения - уже сейчас 60 миллиметровые минометные выстрелы закупаются по цене в два раза выше! Закладка такой цены может свидетельствовать лишь о желании сорвать поставки остродефицитных снарядов.

Со 152 мм выстрелами ситуация еще интереснее: покупая в 2019-м году выстрелы к артсистемам Д-20 по 25 тыс. гривен, а корпуса (только корпуса, как часть выстрела!) к наиболее дальнобойному "Гиацинту" за 32 тыс. гривен, каким-то чудом планирует в 2020-м году приобрести подобную продукцию по цене 9485 грн / выстрел! Более чем втрое дешевле!" - отмечает Забродский.

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"К сожалению, в общем восприятии, с такими ценовыми подходами просматривается пока только неуклюжая попытка запуска механизма долговременной военно-экономической диверсии с потенциально катастрофическими для артиллерии наших Вооруженных Сил последствиями", - убежден нардеп, считая, что в целом сумма в 76 млн грн на закупку артиллерийских боеприпасов выглядит насмешкой над боеспособностью ВС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178619
 
   
 Топ комментарии
 
А Зеленые воевать не собираются, они сразу в плен.
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Нелох, как и обещал, планирует просто_перестать_стрелять.
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ЭТО НЕ НАС ЕШКА- ЭТО РАБОТА РОССИЙСКИХ КРОТОВ, которые подрывают Украину из нутри
А СБУ ПОКА ЛЫЖАРИТ В КУРШАВЕЛЕ С КАЦАПАМИ
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Генерал -дипутат-нонсенс.Его задача донести до ФСБ все наши ,,негаразды"?Вислоухий ,однако.
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АКТУАЛЬНо ..ще поза-ВЧОРА НЕ спати .. Українці - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників.. ПЕРВИННО ....НЕДОПУСТИТИ голосування в другому читанні КРАДІіжку СвЗемлі Укаїни.....інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ
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Один кретин сказал, что у него в голове война закончилась. А все остальные кретины ему поверили. Страна кретинов!
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