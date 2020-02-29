 "Насмешка над боеспособностью ВСУ - в Гособоронзаказе не выделены деньги на боеприпасы", - генерал Забродский

Об этом говорит генерал ВСУ, народный депутат от "ЕС" Михаил Забродский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Он отмечает, что в государственном оборонном заказе на 2020 год заложены слишком заниженные цены. По его словам, Министерство обороны планирует закупить 100 мм выстрелы к МТ-12 в количестве 5000 штук на сумму 9,9 млн грн, а также 152 мм выстрелы (без уточнения номенклатуры и орудия) в количестве 7000 штук на сумму 66,4 млн грн.

"На первый взгляд, якобы количество весьма значительное, но ... присмотритесь к цене: планируется закупить 100 мм выстрелы в среднем за ... 1980 грн / выстрел! Для сравнения - уже сейчас 60 миллиметровые минометные выстрелы закупаются по цене в два раза выше! Закладка такой цены может свидетельствовать лишь о желании сорвать поставки остродефицитных снарядов.

Со 152 мм выстрелами ситуация еще интереснее: покупая в 2019-м году выстрелы к артсистемам Д-20 по 25 тыс. гривен, а корпуса (только корпуса, как часть выстрела!) к наиболее дальнобойному "Гиацинту" за 32 тыс. гривен, каким-то чудом планирует в 2020-м году приобрести подобную продукцию по цене 9485 грн / выстрел! Более чем втрое дешевле!" - отмечает Забродский.

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"К сожалению, в общем восприятии, с такими ценовыми подходами просматривается пока только неуклюжая попытка запуска механизма долговременной военно-экономической диверсии с потенциально катастрофическими для артиллерии наших Вооруженных Сил последствиями", - убежден нардеп, считая, что в целом сумма в 76 млн грн на закупку артиллерийских боеприпасов выглядит насмешкой над боеспособностью ВС Украины.