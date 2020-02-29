 Команда МВФ достигла прогресса в переговорах, дискуссия продолжается, - Люнгман

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - сказал он.

Как сообщалось, группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.

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Напомним, 17 февраля 2020 года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). В 2019 году финансирование отсутствовало.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019-го договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер.

Национальный банк Украины ожидает утверждения советом директоров Международного валютного фонда новой программы для страны в первом квартале 2020 года, сообщил глава НБУ Яков Смолий.