 "Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию подтвердил глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время YouTube трансляции передачи "Свобода слова Савика Шустера".
На уточняющий вопрос относительно возможного назначения Тигипко, Арахамия заявил: "Нет, этого не будет".
При этом он анонсировал кадровые перестановки в правительстве, чтобы "усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным".
Напомним, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.
Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.
И пенсионеров гробить
...
Навіщо розганяти зраду та песимізм? Буквально днями бро Ілон файно прорекламував українські ракети. Машинобудівний та технологічний потенціал теж є. А також IT сектор (сам працюю у цій сфері, тому в курсі).
Тому не треба підспівувати кацапам про "еврогабон" та "селюкскую хахляндию".
Або Ісландія. Кам'яний вулканічний острів з єдиним ресурсом - дохріна оселедця, тріски та інших морепродуктів. При цьому заможна країна.
Проходили вже. Особливо запам'яталася зима 2013-14.
Може, ще Чівокуню та Бімбу "пригласить на княжение"?
У вас премьер/министры/депутаты могут в рабочее время:
- кататься на самокате
- сидеть на и под столом
- выбирать шлюх
- прыгать по трибуне
- премировать сами себя
На фоне тигипко наша бубочка будет смотреться клоуном, а Сивоха в тот клуб просто фейсконтроль не пройдёт 😀😀😀
Абсолютною "політик проросійський" підставою є, до влади його не допускати разі в жодному щоб.
кремль терпит фиаско от турков
Так шо Арахамия ДУМАЙТЕ ПОД КОГО ЛОЖИТЬСЯ 😀😀😀
https://youtu.be/uDVka9jN_N0
Забыли поздравить Эрдогана с днём рождения- Ермак занят нетрадиционно с рашей?
А Тигипко, конечно, беспринципная ватная сволочь.
что он может знать???? Пьеро взъерошенный
Помню участие Тигипко в президентской компании и его ролики:
Видео №1.
Сырёжа на танке в шлеме - ну, типа мужык-герой....
И где этот "герой" был в 2014 году? Сдулся!
Видео №2.
Сырёжа шагает по Кременчуцкому НПЗ и несёт пургу про энергетическую независимость....
А Сырёжа не в курсе, что этот завод его бывший партнер Беня отжал у государства и татар РФ, за что Украине уже впаяли больше 100 млн.у.е выплат?
П.С. Липовый герой, пиарящийся на ворованном заводе!!!
Есть смысл внимательно прочитать статью:
https://censor.net.ua/resonance/3178379/zelenskiyi_podpisal_proryvnoyi_ukaz_o_gosoboronzakaze
и обратить там также внимание на узаконивание нелегальных поставок ("свинарчуки")
Сейчас просто нет времени описать простую схему, каким образом этот тандем, при помощи виртуальных банковских операций, приватизировал для Кучмы самые лакомые куски госимущества.
слуги народа - подонки
Я и моя Вова
новость про наших бойцов пох,а очередной выс"р ара хамии в тренде!?
29.02.20 08:15 Оккупанты РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: ранен боец 28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, еще 3 нарушения имели место в ночь с пятницы на субботу. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого была отмечена работа снайперской пары.
Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, информирует Цензор.НЕТ.просмотров 5800
29.02.20 08:32 "Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады
Бачили ж ви, препогані, що ви купували! (плагіат).
вый поворот это ещё не значит что она поедет прямо.....
солома
Источники продолжают сообщать
Беня хочет Бибипку, а Ринат хочет Дениса Шмыгаля,
а Зе, ****, никого вобче не хочет, включая Гончарука и стоящего за ним Пинчука.
Вот такой себе пазл.
солома
"Порешили немедленно кончать Маркарову,менять ее на Игоря Уманского,а также отправлять на хер министра обороны,министра энергетики Алексея Оржеля вместе с его мажорным хозяином Тынным, министра иностранных дел Пристайко поменяют на Кулебу-типа меньшее зло, но все равно херово"
солома
"Министра образования,министров экономики, здравоохранения и социальной политике тоже на хер. В общем,из детского сада,засравшего экономику, остается только старший пионервожатый,он же надзиратель-Арсен Борисович Аваков.И приколист, Дубилет. Чтобы было кому развлекать народ"