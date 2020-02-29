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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11670) Тигипко (1843) Арахамия (253)

 "Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады

На ближайшей внеочередной сессии парламента не будет рассматриваться вопрос возможного назначения бизнесмена и бывшего вице-премьера Сергея Тигипко на пост в правительстве

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию подтвердил глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время YouTube трансляции передачи "Свобода слова Савика Шустера".

На уточняющий вопрос относительно возможного назначения Тигипко, Арахамия заявил: "Нет, этого не будет".

При этом он анонсировал кадровые перестановки в правительстве, чтобы "усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным".

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Напомним, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.

Источник: https://censor.net.ua/n3178616
 
 
 Топ комментарии
 
АГА, СООБРАЖАЕТ КАК ВОРОВАТЬ БЮДЖЕТ 😀😀😀
И пенсионеров гробить
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У вшивых слуг может быть всё!
У вас премьер/министры/депутаты могут в рабочее время:
- кататься на самокате
- сидеть на и под столом
- выбирать шлюх
- прыгать по трибуне
- премировать сами себя
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Лучше 200 Ганчаруков, чем одна ватная сволочь Тигибко Забыли, как эта мерзота рассказывала, что на Донбассе нет ни каких заложников
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а зря бибипка хоть в экономике что то как бы соображает это не то что в на самокате ездить
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Професіонал -реформатор від зелених? Мєдвєдєв, открой лічіко.
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АГА, СООБРАЖАЕТ КАК ВОРОВАТЬ БЮДЖЕТ 😀😀😀
И пенсионеров гробить
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Он та соображает, но слишком жесткий управленец - гайки с налогами и т.д. зажмет и наверно чтото кардинально в экономике будет менять (если кризис позволит), вот только толку большого от этого не будет если Тигипко не будет это делать 5-10 лет и не по лекалу западных советчиков. А этого не будет. Вообще у Украины путь один это сырьевая страна - дешевая аграрная продукция, вывоз полезных ископаемых, вывоз капиталов и людей.
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Вообще у Украины путь один это сырьевая страна - дешевая аграрная продукция, вывоз полезных ископаемых, вывоз капиталов и людей.

...
Навіщо розганяти зраду та песимізм? Буквально днями бро Ілон файно прорекламував українські ракети. Машинобудівний та технологічний потенціал теж є. А також IT сектор (сам працюю у цій сфері, тому в курсі).
Тому не треба підспівувати кацапам про "еврогабон" та "селюкскую хахляндию".
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P.S.: а щодо дешевої аграрної продукції та сировини... Якщо по-вумному, то в цьому нема нічого поганого чи ганебного. Значна частина прибутків Ізраїля - від експорту екологічно чистої агропродукції (хоча не лише, гебреї також можуть в хайтек). Норвегія - експортер нафти. Мовчу про арабські нафтові країни Перської затоки, наприклад ОАЕ - нафта (плюс туризм та торгівельна зона). Машини, літаки та смартфони вони не виробляють. Дивимось на добробут Еміратів.
Або Ісландія. Кам'яний вулканічний острів з єдиним ресурсом - дохріна оселедця, тріски та інших морепродуктів. При цьому заможна країна.
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А шо там в экономике соображать, это как в рыбалке - наливай да пей.
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Як красти він "соображает" добре судячи по його статках в найбіднішій країні Європи!!!
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К - крепкий хозяйственик

Проходили вже. Особливо запам'яталася зима 2013-14.
Може, ще Чівокуню та Бімбу "пригласить на княжение"?
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У вшивых слуг может быть всё!
У вас премьер/министры/депутаты могут в рабочее время:
- кататься на самокате
- сидеть на и под столом
- выбирать шлюх
- прыгать по трибуне
- премировать сами себя
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Не полный список "талантов"! Жрать,дремать, сиськи-на показ(если есть)и портить воздух!
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Портить воздух - перегиб. Там же может быть газовая атака!
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Лучше 200 Ганчаруков, чем одна ватная сволочь Тигибко Забыли, как эта мерзота рассказывала, что на Донбассе нет ни каких заложников
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Я не фанат Про российского Тегибко но счетаю что даже он будет лучше Гончарука
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ФУУ
На фоне тигипко наша бубочка будет смотреться клоуном, а Сивоха в тот клуб просто фейсконтроль не пройдёт 😀😀😀
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Параграфи взаємовиключні коменті у вашому бачу я.
Абсолютною "політик проросійський" підставою є, до влади його не допускати разі в жодному щоб.
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Ця тигипка- така повзуча гидота, що, й не помiтиш, як у владне крiсло вскоче!
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Арахамия турецкий знает?

кремль терпит фиаско от турков
Так шо Арахамия ДУМАЙТЕ ПОД КОГО ЛОЖИТЬСЯ 😀😀😀

"Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады - Цензор.НЕТ 1601"Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады - Цензор.НЕТ 1601https://youtu.be/uDVka9jN_N0
 Забыли поздравить Эрдогана с днём рождения- Ермак занят нетрадиционно с рашей?
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Арамис сам не знает что будет. Изменения будут и скоро мы их увидим...
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Арахамия уже зав. отделом кадров украинского правительства ?!
А Тигипко, конечно, беспринципная ватная сволочь.
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ара-хамия не знает кто первым начинает стрелять... по нашим....
что он может знать???? Пьеро взъерошенный
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Про Тигипко....
Помню участие Тигипко в президентской компании и его ролики:
Видео №1.
Сырёжа на танке в шлеме - ну, типа мужык-герой....
И где этот "герой" был в 2014 году? Сдулся!
Видео №2.
Сырёжа шагает по Кременчуцкому НПЗ и несёт пургу про энергетическую независимость....
А Сырёжа не в курсе, что этот завод его бывший партнер Беня отжал у государства и татар РФ, за что Украине уже впаяли больше 100 млн.у.е выплат?
П.С. Липовый герой, пиарящийся на ворованном заводе!!!
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І чому у нас до влади спливають найогидніші пики?
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Потому, что украинцы любят зраду больше, чем разумные доводы.
Есть смысл внимательно прочитать статью:
https://censor.net.ua/resonance/3178379/zelenskiyi_podpisal_proryvnoyi_ukaz_o_gosoboronzakaze

и обратить там также внимание на узаконивание нелегальных поставок ("свинарчуки")
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Щоправда, якби Тігіпко був на стороні українських національних інтересів -- то йому і ціни б не було.
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если б знал когда голосовал шо арашимия будет указывать кто у нас премер астановитесь хотя володе уже ничего не подконтрольно так жаль не рескнул трухануть краину..тигипко хоть на вид приятный создать тогда приват который избавил от бартэра средств движения опыт мощный арахамия нами чудит..представляете или это ..не ну это просто арахамиии как нами украми такое в уши чешет
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В Приваті як було жульйо при бібібкі так залишилось і досі. В банківських пачках грошей не вистачало по 1-2 купюр. Тому і не мав більше справ з Приватом.
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Да во всём согласен..но когда в девяносто шестом не было как платеж провести по гривневой зоне приват построить это семитам удалось но и жопу они от дивана отрывали и создали рабочю систему..хорошая работа я это уважаю
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5 копійок, ти до десяти рахувати не вмієш.
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До відома, в банківській пачці 100 купюр.
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"Украм" можна усе чесать в "вуха" -- повірять. Голобородьку ж повірили...
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как гласит старинная итальянская пословица, - "пусти сивуху в пиццерию". тоже и тигопником в кабмине.
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Дык, есть еще его подельник Хорошковский.
Сейчас просто нет времени описать простую схему, каким образом этот тандем, при помощи виртуальных банковских операций, приватизировал для Кучмы самые лакомые куски госимущества.
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Річ не в тому, що приватизував, а в тому як розпорядився приватизованим.
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не гоните сам факт арахамия кто он такой на должности высокой на Киеве Древней Столице..
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верьте арахамии!потом он скажет,что его не так поняли!кому вы верите?этой говорящей голове,кукле коломойского?он уже давно на срок наговорил
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сказал арахамия да верните мороза и кучму на это слышать от чюдилки какой у нас будет премьер ..да мы ** нулись совсем .факт и куда грести
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Кучму можна повернути спокійно. Тільки не Мороза, бо він і залишився "упоротий совєтік"
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В вот дядя Беня говорит что будет... Чертило Арахамия или дядя Беня??? дурачку веры нет...
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такое чюдненькое ой володя володя собрал бы вокруг мужиков не кентофф а ты ж обещял ..
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абхазский отброс наторговался водой , теперь назначает премьеров,
слуги народа - подонки
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это какой то сюреализм а плачу шоб содержать арахамии..укры мы докатились
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власть в панике!денег нет,обещаного нет,везде ж"па с большой буквы,видимость борьбы с кронавирусом,теперь кровати в борделе решили переставлять,недоумки!
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Дурилка,думает,что его во все кулуарные договоренности посвящают.Вначале будет кто-то исполняющим обязанности пока Закон о люстрации отменят или внесут коррективы под тигипко,а потом ближе к лету назначат
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По большому счету,какая разница,кто будет наживаться на этой стране,этнический украинец,который потом все равно уедет,чтоб своим детям дать европейское образование и достойную жизнь,или какой-то Ара Хамия,в результате оба вытащат сколько смогут и свалят.
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Ну хорошо,давайте будем болеть за своих.Пускай свои украдут больше,чем чужие.
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Але коли в вас в трамваї вкрадуть гаманець,саме меньше,що вас буде хвилювати,то якої національності був злодій.
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ТА МЫ НАЛОГИ ПЛАТИМ ШОБ арахамия нам назначал...мы приехали.. УКРЫ ать утро високосное
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Це - велика зрада, шо не призначать Тигипку.. Стікі шоколядних методичок намарно.. А такі були пляни "Цього не буде", - Арахамія про призначення Тігіпка в Кабмін на позачерговому засіданні Ради - Цензор.НЕТ 4807
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Из 40 миллионов населения, клован не смог никого больше найти, кроме хитрого молдавана.
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Україні -- українська влада, мова і віра. Російським колаборантам вітер в спину
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В конце концов ему кто-нибудь селёдки даст?! Затмил уже всех "информзвёзд" и Мендель оставил без работы.
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А где самокритичный Дебил Милованов - министр финансов, он хоть знает как защитить себя от короновируса, это подходящая кандидатура на совмещение должностей министра финансов и министра здравоохранения для избирателей Зедебила
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Взагалі-то міністр фінансів - пані Маркарова "Цього не буде", - Арахамія про призначення Тігіпка в Кабмін на позачерговому засіданні Ради - Цензор.НЕТ 8641
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Вибирали людину без програми,без плану дій на всю каденцію,повірили в обіцянки на краще життя....Це насмішка над нам, коли зебєня формує уряд із невігласів,просто з телевізійних масовок....це і є программа по знищенню і приниженню України...уже майже всі риги повернулись,вони вже на всіх каналах....і на фоні блюзнірства і повного розладу візмуть реваншем владу-владу кремлівської мафії (хоча вона нікуди й не дівалась)...все була імітація вільної,соборниої...мафія вже захватила пів світу.
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кто удалил?что правда глаза режет?
новость про наших бойцов пох,а очередной выс"р ара хамии в тренде!?
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просмотров 600

29.02.20 08:15 Оккупанты РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: ранен боец "Цього не буде", - Арахамія про призначення Тігіпка в Кабмін на позачерговому засіданні Ради - Цензор.НЕТ 244328 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, еще 3 нарушения имели место в ночь с пятницы на субботу. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого была отмечена работа снайперской пары.
Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, информирует Цензор.НЕТ.просмотров 5800
29.02.20 08:32 "Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады
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Плачте, плачте, дурні очі (щоб повилізали)
Бачили ж ви, препогані, що ви купували! (плагіат).
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Следующий Азиров в кабмин на место Гончарука. Нові обличчя
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После высеров Ахарамии "непонятно,кто открыл огонь в Золотом и вода в Крым",чурку надо послать на историческую родину
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Очень плохо....ТИГИПКО лучшая кандидатура на премьера в Украине
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не помню дословно чтото вроде - если блондинка перестроилась в левый ряд и включила пра-
вый поворот это ещё не значит что она поедет прямо.....
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солома

Источники продолжают сообщать
Беня хочет Бибипку, а Ринат хочет Дениса Шмыгаля,
а Зе, ****, никого вобче не хочет, включая Гончарука и стоящего за ним Пинчука.
Вот такой себе пазл.


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солома

"Порешили немедленно кончать Маркарову,менять ее на Игоря Уманского,а также отправлять на хер министра обороны,министра энергетики Алексея Оржеля вместе с его мажорным хозяином Тынным, министра иностранных дел Пристайко поменяют на Кулебу-типа меньшее зло, но все равно херово"
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солома

"Министра образования,министров экономики, здравоохранения и социальной политике тоже на хер. В общем,из детского сада,засравшего экономику, остается только старший пионервожатый,он же надзиратель-Арсен Борисович Аваков.И приколист, Дубилет. Чтобы было кому развлекать народ"
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Это был тест на то как отреагирует общество. Поставят менее именитого вора.
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