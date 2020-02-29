 "Этого не будет": Арахамия о назначении Тигипко в Кабмин на внеочередном заседании Рады

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию подтвердил глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время YouTube трансляции передачи "Свобода слова Савика Шустера".

На уточняющий вопрос относительно возможного назначения Тигипко, Арахамия заявил: "Нет, этого не будет".

При этом он анонсировал кадровые перестановки в правительстве, чтобы "усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным".

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Напомним, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.