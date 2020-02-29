 Оккупанты РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: ранен боец

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

- два раза рядом с Водяным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 18 мин;

- рядом с Новотроицком – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно:

- неподалеку от Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;

- дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов враг выпустил 9 мин и 3 мины из миномета калибра 82 мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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С начала этих суток российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций, а именно:

- рядом с Невельським – из 120-мм миномета – 6 мин;

- в районе Травневого – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь нет, добавили в штабе ООС.



