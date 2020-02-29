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 Оккупанты РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: ранен боец

28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, еще 3 нарушения имели место в ночь с пятницы на субботу. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого была отмечена работа снайперской пары.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

- два раза рядом с Водяным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 18 мин;
- рядом с Новотроицком – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно:

- неподалеку от Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;
- дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов враг выпустил 9 мин и 3 мины из миномета калибра 82 мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Смотрите также: Воин 93-й ОМБр Владимир Федченко погиб 27 февраля в зоне ООС от пули вражеского снайпера. ФОТО

С начала этих суток российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций, а именно:

- рядом с Невельським – из 120-мм миномета – 6 мин;
- в районе Травневого – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь нет, добавили в штабе ООС.

Оккупанты РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: ранен боец 01
Оккупанты РФ за минувшие сутки 8 раз нарушили перемирие: ранен боец 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178613
 
 
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Одужання всім пораненим українським бійцям
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доброго ранку!... а пораненому нашому Герою невеличку "ранку" і повне відновлення...
Окупанти РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, поранено бійця - Цензор.НЕТ 2932
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Одужання пораненим воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-хуйло!!!!
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Одужання всім пораненим українським бійцям
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Путін поніс в Сирії розгромну поразку, тепер буде активізовуватись на українському фронті. Потрібно вводити Воєнний стан і збільшувати чисельність ЗСУ до 400 тис. солдат та офіцерів! Воєнний стан потрібен і через коронавірус, бо немає правових підстав для ізоляції хворих. А збільшення чисельності ЗСУ вже давно назріло, бо протистояти двомільйонній армії путіна маючи всього 204 тис. солдата та офіцерів - неможливо!
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оно ще старий пердун у медальках якісь хрестиків нацепляло, немов папуга якась...)) дохлий кацап-гарний кацап!!!!))
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На каждый вражеский выстрел, обязан быть адекватный ответ.
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В минских договорённостях речь идёт об отведении тяжёлого вооружения и намёка нет о "разведении" (отступлении) войск! Подскажите, кому впервые пришла в голову эта дебильная затея?
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доброго ранку!... а пораненому нашому Герою невеличку "ранку" і повне відновлення...
Окупанти РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, поранено бійця - Цензор.НЕТ 2932
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Зеля, пиши письмо турецкому султану - "Что делать ?".
Там, у них, правильный ход мысли.
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Одужання пораненим воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Запитайте хто має змогу, будь-ласка, у Зєлупи, чи йому ще "проглядається мир в очах у Путлєра"?
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х.ло его как медуза Горгона ослепил своим "миролюбием"..наверное
Окупанти РФ за минулу добу 8 разів порушили перемир'я, поранено бійця - Цензор.НЕТ 5199
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