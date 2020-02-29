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 За рубежом, Здоровье
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 Минздрав Франции призвал отказаться от рукопожатий: сейчас вирус "циркулирует на нашей территории"

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран посоветовал гражданам не пожимать друг другу руки, пока новый коронавирус присутствует в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Оливье Верана

Министр отметил: "Вирус сейчас циркулирует на нашей территории. Советую гражданам на некоторое время воздержаться от рукопожатий".

Также  он призвал французов соблюдать правила безопасности, которых рекомендуют придерживаться представители властей.

Тем временем во Франции зарегистрировано еще 19 новых случаев заболевания Covid-19. Общее число инфицированных в стране возросло до 57.

В Министерстве обороны сообщили о трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом на военной базе в городе Крей к северу от Парижа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178605
 
 
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Хай тоді скажуть, шо без ризику можна жмакать...
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Рукопожатия можно заменить вежливыми плевками.
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