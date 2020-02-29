 Минздрав Франции призвал отказаться от рукопожатий: сейчас вирус "циркулирует на нашей территории"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Оливье Верана

Министр отметил: "Вирус сейчас циркулирует на нашей территории. Советую гражданам на некоторое время воздержаться от рукопожатий".

Также он призвал французов соблюдать правила безопасности, которых рекомендуют придерживаться представители властей.

Тем временем во Франции зарегистрировано еще 19 новых случаев заболевания Covid-19. Общее число инфицированных в стране возросло до 57.

В Министерстве обороны сообщили о трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом на военной базе в городе Крей к северу от Парижа.

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