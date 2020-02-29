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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11670) отставка (2521) Арахамия (253)

 Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве

Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.

 Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию подтвердил глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время  YouTube трансляции передачи "Свобода слова Савика Шустера" 

"Действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования, что надвигается экономический кризис вроде бы, есть признаки, есть возможность эпидемии коронавируса, и надо Кабмин превратить, фактически, в штаб. Для того, чтобы это стал штаб, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным... Кого-то привлечь и кого-то изъять, в том числе", - сказал он .

Арахамия подтвердил, что знает, о ком идет речь, но отказался называть имена этих чиновников.

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Кроме того, по его словам, на заседании будут рассмотрены законопроекты об обороне, которые уже три недели находятся на повестке дня парламента, но не рассматривались из-за блокирования Верховной Рады.

"И третья причина связана с тем, что был промежуточный отчет правительства, но уже шесть месяцев все ждут, "весна пришла - посадок нет". Нам надо заслушать отчеты правоохранительных органов. Это тоже мы запланировали на это внеочередное заседание", - отметил Арахамия.

Смотрите на Цензор.НЕТ - Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

Ранее пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Источник: https://censor.net.ua/n3178604
 
 
 Топ комментарии
 
По приколу управлять экономикой не получилось. Это вам не членом по пианине стучать.
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Кто бы эту Арахамию убрал, надоел как горькая редька .
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Короновирус потребовал смены правительства на новые, но... опытные лица...
Интересно, опыт как-то связан с работой ранее в правительстве не с новым лицом?..
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придут "новые лица" потрепанные десятилетиями в политике - Тигипко и Хорошковский.

для этого мы делали РЕВОЛЮЦИЮ ДОСТОИНСТВА?
для того, чтобы опять хлебать ИСПАНСКИЙ СТЫД ?
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Тигипко, Хорошковский.
Известные ворюги.
Имеют большой опыт прихватизации госсобственности.
В других заслугах не замечены
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арахамия предлагает себя в качестве пастуха с электродрелью в пятой точке...
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По приколу управлять экономикой не получилось. Это вам не членом по пианине стучать.
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Член не железный, Зебил устал стучать, но совершить вход в историю не получилось. Скорее каминг-аут Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 6588
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где вы видите Украину?

мы уже давно Бенясуэлла
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Кажется кризис начинается Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 2328 А вообще "...Действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования, что надвигается экономический кризис вроде бы, есть признаки..." нужно рефреном в заголовок выносить Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 2328 Цитаты великих
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Кто бы эту Арахамию убрал, надоел как горькая редька .
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Кого вместо него?Медведчук,Кива,Бойко,Тимошенко,Дубинский,кого мудрый народ Украины хочет видеть?
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А ту шлю...у с красным лифаном не хотите? Она бы хорошо фракцией науправляла. Там вон Кива даже про дрочку на гей-порно забыл
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Ну что вы, именно такие как он и показывают уровень избирателей зебюлов. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве - Цензор.НЕТ 1637
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Когда говорит эта гнида, значит ничего хорошего не жди.
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За это люди сражались на Майдане?
За это отдала свои жизни Небесная Сотня ?

Я не голосовал за Зеленского, я сделаю все от меня зависящее, чтобы убрать его.

но сейчас мне СТЫДНО !
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Не в тему,но приятней даже.
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Сообщают, что за последние 24 часа в результате атак ударных турецких дронов были ликвидированы 17 голов русской солдатни, детоубийц и садистов
17 трупов грузом "200" отправляются в Россию.. Их там закопают как собак, т.к. ихтамнет в Сирии
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арахамию самого нужно так "усилить", чтобы оно "оперативно зникло назавжды"...
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"надвигается экономический кризис вроде бы..."
Именно по-этому Украина зачем-то должна начать поставлять воду оккупантам в Крым? Или кризис - это нынешнее состояние Мордора?
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слово таке загадкове -сделать кабмин. одне на одного стрілки переводять. шо не видно під кого ви всі танцюєте
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когда об "усилить кабмин" говорит арахимия?
всем понимать как пиндец еще не полный - дали буде...
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самокаты на гироскутеры поменяют или на чопперы???)
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А зелені кросовки треба змінити на турецькі мешти з загнутими носками.
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арахамия, если вы одних длббов поменяете на других длббов, вы все равно останетесь длббами.
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АРАХАМИЯ! СРОЧНО УСИЛЬ СОБОЙ РЯДЫ ПРОДАВЦОВ ГНИЛЫМИ *********** НА СВОЁМ РОДНОМ СОЧИНСКОМ БАЗАРЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! НА БОЛЬШЕЕ ТЫ НЕ СПОСОБЕН, УШЛЁПОК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Арахноид хочет. Мы тоже много чего хотим.
Например, убрать ваши ненавистные рожи.
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"Арахамия подтвердил, что знает, о ком идет речь, но отказался называть имена этих чиновников." - я от одного не пойму они страной для себя управляют или для народа? Людям типа знать не обязательно?
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