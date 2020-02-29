 Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным, - Арахамия о перестановках в правительстве

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию подтвердил глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время YouTube трансляции передачи "Свобода слова Савика Шустера"

"Действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования, что надвигается экономический кризис вроде бы, есть признаки, есть возможность эпидемии коронавируса, и надо Кабмин превратить, фактически, в штаб. Для того, чтобы это стал штаб, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным... Кого-то привлечь и кого-то изъять, в том числе", - сказал он .

Арахамия подтвердил, что знает, о ком идет речь, но отказался называть имена этих чиновников.

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Кроме того, по его словам, на заседании будут рассмотрены законопроекты об обороне, которые уже три недели находятся на повестке дня парламента, но не рассматривались из-за блокирования Верховной Рады.

"И третья причина связана с тем, что был промежуточный отчет правительства, но уже шесть месяцев все ждут, "весна пришла - посадок нет". Нам надо заслушать отчеты правоохранительных органов. Это тоже мы запланировали на это внеочередное заседание", - отметил Арахамия.

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Ранее пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.