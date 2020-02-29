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 Политика Украины
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Все про:Бойко (859) Кабмин (11670) отставка (2521) Милованов Тимофей (171)

 "Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще", - Бойко в беседе с министром Миловановым анонсировал его скорую отставку

Глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о том, что в среду, 4 марта правительтво будет отправлено в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бойко заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" .

Задавая вопрос министру экономического развития и торговли Тимофею Милованову, Бойко заявил: "Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще. Что вы сделаете за эти три дня".

На уточняющий вопрос ведущего откуда у него такая информация, Бойко заявил: "У нас в среду будет внеочередное заседание. Я надеюсь, что их отправят в отставку. Во всяком случае мы за это проголосуем. С доброй душой". 

Смотрите на Цензор.НЕТ - Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3178603
 
 
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оппобыдло чувствует поддержку кремлевского холуя владимира александровича.
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Малороса Милованова малорос Зеля сменит на малороса Бойко
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пан бойко что-то знает...раз така бравада- будет на рыговской улице праздник...видимо дядя Вова прогнётся...под опзж...
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вся надежда на пана Эрдогана...мож он пуйла до инфаркту доведёт...и Зе не придётся никого "успакаивать"...
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2010 году Украина в Стокгольме судилась с фирташем из-за газа. Министр энергетики Бойко лично летал на этот суд , шобы проиграть его своему партнеру Фирташу,
На про вышки Бойко , чудом оказавшиеся в раше, помнят все
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Можливо зелені збираються повстати на Турцію - ставитимуть відвертих москвофілів на посади.
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Гончарук вроде сегодня ещё одно заявление написал.
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...мля... кацапське бидло виповзло...це занадто... "Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще", - Бойко в беседе с министром Миловановым анонсировал его скорую отставку - Цензор.НЕТ 4894
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Та нi, це не кацапське, це наше рiдне малороське
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Если рыги вернутся будет конечно лучше) Если премьером станет Тигипко то так и случится 100%. Повтор просраной оранжевой революции. Так смотри скоро ростовские вощвращаться начнут.
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три дня осталось для возвращения тигипко-хорошковских и победы корупции "папиредников" в Украине...
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"Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще", - Бойко в беседе с министром Миловановым анонсировал его скорую отставку

Витя был плохой - получили Петю. Петя не устроил - нате вам Зелю. С премьерами - то же самое. Казалось бы, как может быть хуже? У нас может. По этой закономерности мы сейчас в такое пике уйдём, шо ховайся.
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Правильно, а зачем всё делать в обход? Медведчука сразу в президенты, Ермака - возглавить СБУ, Бойко - премьер-министром, а то уже зелёные не знают как все зашквары оправдать...
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