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Все про:армия РФ (5832) Сирия (2875) Турция (2242)

 Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцирь" в Сирии. ВИДЕО

Турецкая армия в результате массированного удара по позициям сирийских военных в Идлибе уничтожила комплексы "Бук" и "Панцирь", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

По его словам, удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.

Также смотрите: Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам. ВИДЕО

Ранее Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

27 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

Также на Цензор.НЕТ: Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3178601
 
   
 Топ комментарии
 
Круто. Один панцирь -минус 15 лямов зелени сразу. Росийские пенсионэры долго будут ждать свои пенсии
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Да никогда же такого не было... И вот опять! Хай щасти туркам!
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Неважно, откуда видео. Важно, шо сведения от Турок. Так шо поехало жареное мясо на вонючую московию. Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцырь" в Сирии - Цензор.НЕТ 4813
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"Вате" (продолжение)...

Я пропою над вами: аллилуйя!

Не трожьте окровавленной рукой…

Мою страну, мы разберёмся
сами! -

Не лезьте к нам! В наш
дом и в наш покой,

Рашистскими своими
сапогами!

От вас отгородиться бы
стеной,

Чтоб ни ракет, ни пуль над головами…

Сгори дурдом, где вы- «больны лишь мной»,
Мы будем жить и процветать не с вами !!!
по М. Цветаевой
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За каждого убитого касаба заплатят жизнями десятки турецких помидоров!
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Пока выходит , одын касаб = 33 турецких помидора .
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Ділема, блін. Тепер відпочинок в Туреччині для українців подешевшає. Це - добре. Але як Малого до чемпіонату України підготувати? Раніше він брав смартфон, йшов до басейну, ставив Ореста Лютого і чекав поки якесь одробало не в......ся. А далі двійочка, трійочка, залежно від ситуації. Йому 13, але важить 60. Удар - дай Боже! Як лапи тримаю, то руки сині. А тепер шо робити? Нормальних людей чіпати не можна, лише мішок у залі залишається. Але це не те. Москалі, коли їх б'єш, так кумедно хрюкають. Слава Україні!
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Пора Україні придбати такий безпілотник, в нас є де застосувати.
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Еееее, взагалі то ми закупили ті ж турецькі "Байрактари" ще в 2018му році
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Молодцы турки! Бейте свинособак чем поболее...
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Молодцы турки! Бейте свинособак чем поболее...
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В путінський рай уже черга! Жарь мокшу, Ердоган!
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Маленький беспилотник, управление автономное... Хрен увидишь!
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Маємо надію що Туреччина дасть просратися москалю. Щось бубочка не коментує цю подію іль іх там нєт?
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Российский тяжелый реактивный огнемет "Солнцепек" отважно обстрелял лесопосадку, а затем вступил в неравный бой с российским ПТРК "Корнет"
youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
Говорят, после этого случая ихтамнеты не подходят ближе 400 метров к этим установкам и складам их ракет. Проставляются сирийцам
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Походу солнцепек превратился в пекло.
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Кацапы от радости наверное в ладоши хлопают,опять сирийцам придется закупать у них партию дорогостоящего вооружения.
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Кацапы наверное в ладоши хлопают от радости,опять сирийцам придется закупать от них партию дорогостоящего вооружения.
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Сей час идеальный момент организовать базу НАТО или чисто США , или Турции на нашем берегу в ЧМ.
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Как раз пора, учитывая успехи зекоманды по поджатию хвоста перед оккупантом. Будет у нас НАТО, на территории где меньше всего сомневающихся, будет развиваться экономика и ***** отстанет от этих территорий как кизяк.
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Похоже у панциря голова закрутилась и тут его жах и ...эх.
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Меньше иплом надо крутить по сторонам, вот и зевнул)
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Ну вот, теперь их там точно нет!
Зачёт !
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В чем причина была?
1. Выключен (антена совершала последние обороты)
2. Отстрелял весь боекомплект
3. Экипаж вышел пописять
4. Ваш вариант.
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Причина в том, что беспилотник не был виден.
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Все что нужно знать про "новейший" кацапский ЗРК, который легко уничтожается беспилотником
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