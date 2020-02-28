 Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцирь" в Сирии. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.
По его словам, удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.
Ранее Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
27 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
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Я пропою над вами: аллилуйя!
Не трожьте окровавленной рукой…
Мою страну, мы разберёмся
сами! -
Не лезьте к нам! В наш
дом и в наш покой,
Рашистскими своими
сапогами!
От вас отгородиться бы
стеной,
Чтоб ни ракет, ни пуль над головами…
Сгори дурдом, где вы- «больны лишь мной»,
Мы будем жить и процветать не с вами !!!
по М. Цветаевой
youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU
Говорят, после этого случая ихтамнеты не подходят ближе 400 метров к этим установкам и складам их ракет. Проставляются сирийцам
Зачёт !
1. Выключен (антена совершала последние обороты)
2. Отстрелял весь боекомплект
3. Экипаж вышел пописять
4. Ваш вариант.