 Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцирь" в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.
По его словам, удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.
Ранее Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
27 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
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Бумбараша
@V_Terron
·3 ч
Послухаєш турків й розумієш, що значить, нац.єдність влади з народом: - Турцією керує турок, Польщею - поляк, Японією японець, Україною - полукровка , у нас не війна, а провокація, у нас не вбиті, а інцидент, на обстріли у нас відповідають перемир'ям та забороною стріляти у ворога
продовжується розвід військ, а пристайко видав, що буде спільне патрулювання в ОРДЛО разом з бойовиками, але ідеально, якщо путін звісно не проти, "чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "калашникова".
я просто в шоці.
Ердоган не хоче попатрулювати кордон разом з бойовиками асада?? дивно.
Vιtαuskαs
@_Vitauskas_A_
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ВС Турции уничтожили комплексы "Бук-М1, "Панцирь-С1", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий,а также 5 вертолетов асадо-путинских войск. Об этом заявил министр обороны Турции ****** Акар
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