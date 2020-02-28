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 За рубежом
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Все про:армия РФ (5832) Сирия (2875) Турция (2242)

 Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцирь" в Сирии

Турецкая армия в результате массированного удара по позициям сирийских военных в Идлибе уничтожила комплексы "Бук" и "Панцирь", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

По его словам, удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.

Также смотрите: Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам. ВИДЕО

Ранее Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

27 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

Также на Цензор.НЕТ: Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3178601
 
   
 Топ комментарии
 
Круто. Один панцирь -минус 15 лямов зелени сразу. Росийские пенсионэры долго будут ждать свои пенсии
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Да никогда же такого не было... И вот опять! Хай щасти туркам!
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Неважно, откуда видео. Важно, шо сведения от Турок. Так шо поехало жареное мясо на вонючую московию. Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцырь" в Сирии - Цензор.НЕТ 4813
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Да никогда же такого не было... И вот опять! Хай щасти туркам!
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Круто. Один панцирь -минус 15 лямов зелени сразу. Росийские пенсионэры долго будут ждать свои пенсии
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Видео уничтоженного панциря есть на кавказцентре
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Вообще-то это кадры из Ливии, где экспортный вариант и бедуинский экипаж. Но ничего, за перемоху сойдет
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Что там с Ливии ? Суть твоё в том , что бы посеять сомнения? Знаем мы это , русиш ты швайне
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Я то в отличии от тебя могу украинский паспорт показать. Так что большой вопрос кто из нас швайне
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Я могу тебе тоже показать и что ? С украинским паспортом нет русиш швайне ? С какой губернии в России твои швайне завезли в Украину в вагонах для быдла ?
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Неважно, откуда видео. Важно, шо сведения от Турок. Так шо поехало жареное мясо на вонючую московию. Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцырь" в Сирии - Цензор.НЕТ 4813
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Ливийский мертвый экипаж поехал в московию? Зачем?
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Угу, расскажи нам, шо в экипаже не было руснявых дрессировщиков
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Ливийцам Рашка поставляет относительно новые панцыри? Даже если ето так то екипаж етой техники или как говорит ***** росийские инструкторы, точно из Рашки. так что рубайте деревья на доски, копайте ямы, зовите гостей и готовьтесь к празднику, скоро в ящиках приедут ваши ихтамнеты
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Есть видео на кавказцентре, как утилизируют этот панцирь. Факт утилизации на 100 % . А где , это уже и не так важно
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да ладно, разве руцких уже бедуинами зовут, а где ихтамнеты испарились?
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ты обосрался и я редиска, ну давай жги ещё, чтоб вобще некому не было сомнении - жги Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії - Цензор.НЕТ 140
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как гаварит наш Президент-"и кака разница"...?! Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії - Цензор.НЕТ 2057
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В Идлибе сейчас хорошо бы конечно концерт дать. Всем врагам на зло. С газмановым, расторгуевым, ролдугиным...со всеми так сказать героями эстрады.
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А хор Александрова уже есть в новом составе?
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Да шо ж тым "панцирям" так не везет😂: то их израилетяне сношают, то турки.
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Туркам-респект...!!! у пуйла сегодня будет бессонная ночь...
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Реджепе Тайїповичу! А *******-ка заодно по Керченському мосту!
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Бумбараша

@V_Terron

·3 ч
Послухаєш турків й розумієш, що значить, нац.єдність влади з народом: - Турцією керує турок, Польщею - поляк, Японією японець, Україною - полукровка , у нас не війна, а провокація, у нас не вбиті, а інцидент, на обстріли у нас відповідають перемир'ям та забороною стріляти у ворога
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думаю то не надолго...до 9-го мая...а там уже Александрович не вернётся из мацквы... Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії - Цензор.НЕТ 7447
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найстрашніше, що він не помічає і не рахує вбитих українців! щось там белькотів про план Б, і де він??
продовжується розвід військ, а пристайко видав, що буде спільне патрулювання в ОРДЛО разом з бойовиками, але ідеально, якщо путін звісно не проти, "чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "калашникова".
я просто в шоці.
Ердоган не хоче попатрулювати кордон разом з бойовиками асада?? дивно.
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Рідкісна нагода розправитися з колаборантами на Донбасі випадає.
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Vιtαuskαs

@_Vitauskas_A_

·
ВС Турции уничтожили комплексы "Бук-М1, "Панцирь-С1", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий,а также 5 вертолетов асадо-путинских войск. Об этом заявил министр обороны Турции ****** Акар
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Московити не зможуть зі всіма воювати.А турецька армія доволі сильна,яка ще й є,членом НАТО.
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И как членство в нато делает Тюрков неуязвимыми ? Или ты считаешь что американцы и поляки должны впрягаться за имперские амбиции эрдогана ? Накостыляют им рашкованы в прямом столкновении .

...
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Moloci tam ecio i grad vydel unictozyli,mnogo tankov,SAU i drugoje.Bezpilotnikami tam oni xoroso rabotajut.Segodnia ecio ruskix zacepyli necajno kak govoriat turki odin general.Kolonu razbambyli odnogo ranenogo nesli tak materialsia i skazal sto eto nezabudet Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії - Цензор.НЕТ 3125Izrael toze podbyl Pancyr bezpolotnikami
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По итогам Крымской войны между Турцией и РАБссией в 1855 году,крысам кремля запретили иметь флот на Черном море.неплохо было бы ...можем повторить.... Турецький безпілотник знищив новітній російський ЗРК "Панцир" у Сирії - Цензор.НЕТ 9062
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