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Все про:взятка (4908) правоохранительные органы (1035) СБУ (14400) Донецкая область (4415)

 На Донетчине должностные лица исправительного учреждения вымогали взятки у подчиненных, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины установила одного из руководителей и главного бухгалтера исправительного учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы в Донецкой области, причастных к получению взяток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Донетчине должностные лица исправительного учреждения вымогали взятки у подчиненных, - СБУ 01

По данным следствия, должностные лица наладили механизм вымогательства денег с подчиненных. За различные суммы взяток фигуранты не создавали работникам искусственных препятствий в служебной деятельности, и не привлекали их к ответственности за якобы обнаруженые дисциплинарные нарушения.

Сумма взятки зависела от размера ежемесячных премий, которые официально насчитывали подчиненным.

На Донетчине должностные лица исправительного учреждения вымогали взятки у подчиненных, - СБУ 02

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Во время следственных действий по месту жительства и работы взяточников правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178600
 
 
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О придурки ,им зэков мало и они решили на своих руки погреть На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих, - СБУ - Цензор.НЕТ 6114как говорится ,жадность фраера сгубила ...
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должностные лица любого исправительного учреждения всегда и у всех вымогают взятки,
не только у подчиненных...
у сидельцев тоже вымогают - не дают? - пытают-бьют...
хлебная такая должностюха, когда совести нет....
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