 На Донетчине должностные лица исправительного учреждения вымогали взятки у подчиненных, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, должностные лица наладили механизм вымогательства денег с подчиненных. За различные суммы взяток фигуранты не создавали работникам искусственных препятствий в служебной деятельности, и не привлекали их к ответственности за якобы обнаруженые дисциплинарные нарушения.

Сумма взятки зависела от размера ежемесячных премий, которые официально насчитывали подчиненным.

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Во время следственных действий по месту жительства и работы взяточников правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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