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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (430) Комаровский Евгений (6) COVID-19 (397)

 "Вакцина от коронавируса не появится раньше, чем через год-полтора", - Комаровский. ВИДЕО

Известный педиатр Евгений Комаровский заявил о том, что до появления первой вакцины против коронавируса пройдет еще как минимум полтора года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" .

Комаровский заявил: "По-научному никаких шансов увидеть вакцину  раньше чем через год-полтора нет даже и в помине. Можете на это не рассчитывать. Клинические испытания, то есть на сегодня могут проводить огромное количество людей, которы сообщили, что у них готовые препараты с которыми они готовы идти к людям. Пока будет три фазы клинических испытаний, пока они дойдут до третьей фазы пройдет год, а третья фаза будет длиться минимум полгода. Поэтоvу вакцин много уже есть. Но вакцины, которые дойдут до людей, - это не скоро".

Источник: https://censor.net.ua/n3178599
 
 
 Топ комментарии
 
А кто такой комаровский и откуда ему известны сроки появления вакцины? Он специалист по проветриванию комнат. Не больше. Надо ли верить тому, что сказано только потому, что это комаровский? Снова на экранах те же рожи, которые зарабатывает бабло на глупости и наивности.
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Це неподобство вже вірусолог?
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Этот недоделанный парашный поц даже не может объяснить людям, что любая вакцина в разгар эпидемии бесполезна, т.к. действует при её введении только за несколько месяцев до возможного заражения. Этот "пидиатр" такой же специалист в медицине, как и все зебилы во всём. "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 534
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Отже на рік-півтора потрібно ввести Воєнний стан і перекрити кордони і зупинити евакуації з заражених країн українців які там перебувають! Оплатити українцям житло на 1,5 року в країнах де вони перебувають і хай там сидять!
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Оплатить? А с каких денег? У зебилов бюджет не выполнен на 25%
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Перше півріччя завжди таке, не потрібно панікувати!
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Мхаа. У них ноябрь и декабрь выполнен на 75% в среднем Или это тоже первое полугодие в зеленом мозгу?
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отправить на виллы слуг народа - их заграницей 100% большое количество. или тупо засветить адреса - народ разберется и тут и там.
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Известный педиатр Евгений Комаровский

сколько больных детей "известный педиатр" принял за последние 5-10 лет ? "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 1059
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Він по молодим матусям спеціалізується. "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 9632
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Якщо не помиляюсь, за спеціалізацією він саме дитячий вірусолог.
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А кто такой комаровский и откуда ему известны сроки появления вакцины? Он специалист по проветриванию комнат. Не больше. Надо ли верить тому, что сказано только потому, что это комаровский? Снова на экранах те же рожи, которые зарабатывает бабло на глупости и наивности.
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...ему ***** на рыбалке рассказал! а в кремльбле ж не дураки сидят, вы в курсе "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 661
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А де міністерка МОЗ, чому не розповідає що потрібно робити? Сховалась.
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Туди їм партію контрацептивів привезли.
Мабуть тестують.

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Скалецька? Та вона, е-е-е, дала маху
(сексом трахаються так, що аж нову партію нацюцюрників привезли)
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Это чмо уже завершило свои гастроли по паРаше??
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наверное и вопрос он вирусолог "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 4491 Если нет то пусть не лезет туды куды не надо "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 592
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Він інтернатури проходив, як дитячий вірусолог. Це вже потім збив я з вузької спеціалізації. А так йому б саме зараз більше пасквало бути міністром МОЗ, ніж юристу Скалєцкій, чи фельдшеру Радуцькому.
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Комаровський не дарма тягнув мазу за дурака Зеленського на виборах, з однієї простої причини, він сам такий же дурак. як і Зеленський.
Дурак дурака бачить здалеку.
Щойно, сидячі в Скайпі, дає геніяльні поради, - уряд, держава нічого не повинні робити з вірусом, нікому не зобов'язані допомагати, Зеленський нікаму нічево не должен. Весь народ повинен припинити здоровкатися за рука, стати від інших людей на відстань метру, кашляти у серветку.
І взагалі, головна порада Комаровського, це, порятунок потопаючого, справа рук самого потопаючого. Самі, самі...
Вопчим, "Рятуйся хто може" /Комаровський/
p.s. Я тільки одного не можу зрозуміти, а коли ж він лікує людей, якщо весь час в тілівізорі стирчить.....
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просто чувак добрался до популярных в США книг по педиатрии для населения 80х годов издания "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 3048
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это их сетевое джыдайство, не обращайте внимания "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 9693
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вся зепліснява - парад невігласів
якщо ти не мікробіолог-інфекціоніст, то нєфіг лізти зі своєю "експертною" думкою
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Комаровский, це другий Кашпєровский....
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У Франції зафіксували 19 нових випадків коронавірусу, влада закликала відмовитися від рукостискань
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Французи ще й цьомкатись при зустрічі дуже **********. Для них це буде трагедія.
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Недодоктор-всезнайка уже и на коронавирусе зарабатывает.
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Чому не сказано які поради він дає щоб мінімізувати можливість зараження?
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Було. Там в кінці вирізали.
Повертаючись на всі чотири сторони світу, голосно промовити: «Порошенко, ізиді окаянний!».
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Я дивився в прямому ефірі. Мити частіше руки, уникати місць скупчення людей, провітрювати класи в школах і т.п. Чому про це не сказано ні слова?
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_Ещё у... как её там? Которая "коронавирус - величайшая афёра". Ещё у неё совета спросил бы... Иди на сайт ВОЗ или CDC и читай.
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Этот недоделанный парашный поц даже не может объяснить людям, что любая вакцина в разгар эпидемии бесполезна, т.к. действует при её введении только за несколько месяцев до возможного заражения. Этот "пидиатр" такой же специалист в медицине, как и все зебилы во всём. "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 534
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Але виліплений з гівна умняк не перевершив шедеври якутського скульптора.
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Ну прям всевидящий ходячее недоразумение Ваш Комаровский Уровень шарлатана "Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 9276
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Подзадрал этот маланский телевизионный лепила.
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Они Трампу под выборы что то готовят 100%. Если его выберут, то вся эта демо-руссо-еврогейская мафия может и не оклематься.
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шо воно мелить цей пройдисвіт камаровсбкий
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Блін, задрали панікери з цим короногрипом. Як колись зі свинячим. Не харчуйтеся у закладах, куди ходять (або де працюють) китайці, у транспорті користуйтеся одноразовими рукавичками і мийте нос з милом після відвідин людних місць. Невже інші проблеми зникли одномоментно з появою інфи про коронавірус?
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_У 95 процентов развивается пневмония, у 25 процентов тяжёлая. Вот так-то. Это из опубликованного китайскими врачами исследования.
"Among the confirmed patients, 935 (25.5%) and 2563 (69.9%) were diagnosed
with severe and mild pneumonia, respectively, and 167 (4.5%) had no evidence of
pneumonia (Table S3)." (с)
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А шо эта прорассейская мразь уже спец по вирусам??? Так и будет безнаказанно срать на Украину и сеять панику????
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шо оно успешно и делает...типа-"аффтаритетт" от медицины...
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Комаровский, всё ок- не парься. Твой дружбан Гордон успокоил, что "пирамидки" вполне уже спасают!
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СЕЙЧАС У ШУСТЕРА НА СЦЕНЕ ПРЫГАЕТ ЗЕЛЕНОСРАКАЯ ОБЕЗЬЯНА АРАХАМИЯ! ПЫТАЕТСЯ СНЯТЬ СВОИ ПОРТКИ И ПОКАЗАТЬ ВСЕМ СВОЮ ЗАДНИЦУ !
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Типовий зебіл, персонаж зі сторінок Ільфа й Петрова.
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это тот который втирал что чтобы заразиться коронавирусом надо целоваться взазос
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Ми в клоаці таваріщі. Інформаційній, економічній, культурній і тд. Коморовскій який не тямить нічого медицині говорить в Шустера програмі, чєлавєк який маніпулює і допускає до голосу відвертих ворогів України і ставить їх дискутувати на рівні з патріотами.
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Шустрик очікує. У нього ж діти і Італії живуть та і він сам громадянин Італії.
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З цього Комаровського лікар, як з Вовкі Сцикуна прізєдєнт . Тупішого за нього дохтора потрібно ще пошукати
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дак он же советник пана Президента...два ...пара...
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комаровський - це хто такий...? навіть не епідеміолог...wot the...?
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по последним, не подвержденным, данным коронавирус мутировался и послал концептративы в туда в куда они предназначены...
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Комаровский из дохтора превратился в политика...как показывает пример Квартала-ничего хорошего из этого не получится... а свой прогноз хай приложит ниже спины...
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то може у комаровского вакцина появится через "год-полтора" - ему виднее. а в Китае на тестировании уже есть.
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Дохтар КОШМАРовский это почти ПРАХвессар Преображенский сказал что отрезал
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Сидят дежурные ******, специалисты по всем вопросам: Арахноид, Бойко, Тимошенко-тамифлю - что они могут полезного сказать ? Зачем в эту компашку влез Вакарчук ?
Почему не сказать, как усилить иммунитет, какой идиот будет полагаться на вашу вакцину?
Население хотят загнать на уколы покорности под любым предлогом.
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Да, шо-та у Вакарчука зашквары одни последнее время...
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Если это кого то успокоит то следует понять и принять как факт:
«Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет»,
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КОШМАРовский, Кашпировский....Украина щедра на таланты.Одного в президенты,..второго в премьеры и будет счастье Всемирное
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Папа Римский Франциск отменил на неопределенное время все официальные аудиенции из-за недомогания. Известие о плохом самочувствии 83-летнего понтифика пришло на фоне сообщений о стремительном распространении коронавируса в Италии. Папа Франциск отслужил утром мессу и, как обычно, приветствовал всех присутствующих, но решил отменить аудиенции на сегодня. Он проводит рабочие встречи, как запланировано, в своих апартаментах, - заявил в пятницу, 28 февраля, руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни

"Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 9986"Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 3663
и с чего бы это ????
"Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 8061

уже даже не смешно...
"Вакцина від коронавірусу не з'явиться раніше, ніж через рік-півтора", - Комаровський - Цензор.НЕТ 9986
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