 "Вакцина от коронавируса не появится раньше, чем через год-полтора", - Комаровский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" .
Комаровский заявил: "По-научному никаких шансов увидеть вакцину раньше чем через год-полтора нет даже и в помине. Можете на это не рассчитывать. Клинические испытания, то есть на сегодня могут проводить огромное количество людей, которы сообщили, что у них готовые препараты с которыми они готовы идти к людям. Пока будет три фазы клинических испытаний, пока они дойдут до третьей фазы пройдет год, а третья фаза будет длиться минимум полгода. Поэтоvу вакцин много уже есть. Но вакцины, которые дойдут до людей, - это не скоро".
сколько больных детей "известный педиатр" принял за последние 5-10 лет ?
Мабуть тестують.
(сексом трахаються так, що аж нову партію нацюцюрників привезли)
Дурак дурака бачить здалеку.
Щойно, сидячі в Скайпі, дає геніяльні поради, - уряд, держава нічого не повинні робити з вірусом, нікому не зобов'язані допомагати, Зеленський нікаму нічево не должен. Весь народ повинен припинити здоровкатися за рука, стати від інших людей на відстань метру, кашляти у серветку.
І взагалі, головна порада Комаровського, це, порятунок потопаючого, справа рук самого потопаючого. Самі, самі...
Вопчим, "Рятуйся хто може" /Комаровський/
p.s. Я тільки одного не можу зрозуміти, а коли ж він лікує людей, якщо весь час в тілівізорі стирчить.....
якщо ти не мікробіолог-інфекціоніст, то нєфіг лізти зі своєю "експертною" думкою
Повертаючись на всі чотири сторони світу, голосно промовити: «Порошенко, ізиді окаянний!».
"Among the confirmed patients, 935 (25.5%) and 2563 (69.9%) were diagnosed
with severe and mild pneumonia, respectively, and 167 (4.5%) had no evidence of
pneumonia (Table S3)." (с)
Почему не сказать, как усилить иммунитет, какой идиот будет полагаться на вашу вакцину?
Население хотят загнать на уколы покорности под любым предлогом.
«Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет»,
и с чего бы это ????
уже даже не смешно...